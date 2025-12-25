ওসমান হাদির মৃত্যুতে অশান্ত বাংলাদেশ, ইস্তফা ইউনূসের বিশেষ সহকারীর
জুলাই বিপ্লবের অন্যতম মুখ ওসমান হাদির মৃত্যুর তদন্তে ইউনূস প্রশাসনের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগে হুঁশিয়ারি দিয়েছিল ইনকিলাব মঞ্চ ৷ এবার ইস্তফা দিলেন শীর্ষ আধিকারিক ৷
By ANI
Published : December 25, 2025 at 5:00 PM IST
ঢাকা, 25 ডিসেম্বর: রাজনৈতিক চাপানউতোরের মাঝে বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের বিশেষ সহকারী (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক) পদ থেকে ইস্তফা দিলেন খোদা বকশ চৌধুরী ৷ 'দ্য ডেলি স্টার' সংবাদপত্রের রিপোর্ট অনুযায়ী বুধবার এই সংক্রান্ত একটি গেজেট নোটিশ জারি হয় ৷ বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট মোহম্মদ সাহাবুদ্দিন, খোদা বকশের ইস্তফাপত্র গ্রহণ করেছেন ৷ এই গেজেট নোটিশটি স্বাক্ষর করেন অন্তর্বর্তী প্রশাসনের উপদেষ্টা পরিষদের সচিব শেখ আবদুর রশিদ ৷
অন্তর্বর্তী প্রশাসনের প্রেস উইং এই ইস্তফার খবরটি নিশ্চিত করেছে ৷ কিন্তু বিস্তারিত কিছু জানায়নি ৷ গত 12 ডিসেম্বর ইনকিলাব মঞ্চের নেতা ওসমান হাদিকে গুলি করার ঘটনা ঘটে ৷ এরপর তাঁকে সিঙ্গাপুরের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সেখানে এক সপ্তাহ চিকিৎসাধীন থাকার পর তাঁর মৃত্যু হয় ৷ তিনি জুলাই বিপ্লবের অন্যতম প্রধান মুখ ছিলেন ৷
ছাত্রনেতা ওসমানের মৃত্যুতে নতুন করে অশান্ত হয়ে ওঠে বাংলাদেশ ৷ ভাঙচুর চলে 'প্রথম আলো' ও 'দ্য ডেলি স্টার' সংবাদপত্রের অফিসে ৷ আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয় ৷ ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে দেশের অন্যতম সংস্কৃতিক ধারক-বাহক 'ছায়ানট'-এ ৷ রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় ঢাকা ৷ এর মধ্যে এক হিন্দু কারখানার শ্রমিক দীপু দাসকে পিটিয়ে হত্যা করে তাঁর দেহ জ্বালিয়ে দেওয়া হয় ৷ এই অস্থির পরিস্থিতির মধ্যে ইস্তফা দিলেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী প্রশাসনের বিশেষ সহকারী মুহাম্মদ ইউনূস ৷
গত বছরের 5 অগস্ট গণঅভ্যুত্থানের জেরে দেশ ছাড়েন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৷ এর তিনদিন পর প্যারিস থেকে বাংলাদেশে ফেরেন শান্তিতে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ মুহাম্মদ ইউনূস ৷ তাঁর নেতৃত্বে গঠিত হয় বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী প্রশাসন ৷ এরপর গত বছরের 10 নভেম্বর খোদা বকশকে তাঁর বিশেষ সহকারী হিসাবে নিয়োগ করেন ইউনূস ৷ খোদা বকশ চৌধুরী বাংলাদেশের প্রাক্তন ইনস্পেক্টর জেনারেল ৷
প্রয়াত ওসমান হাদির শেষকৃত্যের পর ইনকিলাব মঞ্চ বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল জাহাঙ্গির আলম চৌধুরী এবং বিশেষ সহকারী খোদা বকশ চৌধুরীর ইস্তফা দাবি করেছিল ৷ মঞ্চের অভিযোগ, হাদির মৃত্যুতে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হয়নি ৷ নিহত ছাত্রনেতার দল হুঁশিয়ারি দিয়েছিল ৷ রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, ইনকিলাব মঞ্চের এই দাবির কারণে তাঁকে ইস্তফা দিতে বলেন প্রধান উপদেষ্টা ৷
প্রথম আলো সংসাবাদপত্রে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, ইনকিলাব মঞ্চের সচিব আবদুল্লা আল জাবের সরকারকে চূড়ান্ত হুঁশিয়ারি দেন ৷ তিনি সভা থেকে দু'টি দাবি পেশ করেন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল জাহাঙ্গির আলম চৌধুরী এবং বিশেষ সহকারী খোদা বকশ চৌধুরীকে হাদির মৃত্যুর তদন্ত রিপোর্ট জনসমক্ষে প্রকাশের কথা জানান ৷ হুঁশিয়ারি দেন, 24 ঘণ্টার মধ্যে কোনও সাড়া না-পেলে তাঁদের পদত্যাগ করতে হবে ৷ ওসমানের মৃত্যুতে অভিযুক্ত আওয়ামী নেতা লুকিয়ে আছে ৷ তাঁকে চিহ্নিত ও গ্রেফতার করার আর্জি জানান আবদুল্লা ৷
গত 12 ডিসেম্বর ঢাকার বিজয়নগর এলাকায় রিকশা করে যাচ্ছিলেন শরিফ ওসমান হাদি ৷ সেই সময় তাঁকে খুব কাছ থেকে গুলি করা হয় ৷ বিডিনিউজ24 অনুযায়ী, পুলিশ জানিয়েছে, দু'জন দুষ্কৃতী বাইকে চড়ে এসেছিল এবং তারা প্রকাশ্যে হাদিকে গুলি করে পালিয়ে যায় ৷ আগামী ফেব্রুয়ারিতে দেশে সংসদীয় নির্বাচন ৷ ওসমান হাদি ঢাকা-8 কেন্দ্র থেকে নির্দল প্রার্থী হয়েছিলেন ৷ এদিকে এই আবহে 17 বছর পর এদিন দেশে ফিরেছেন বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ৷