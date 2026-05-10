আইনজীবী হত্যার মালায় ফের ধাক্কা চিন্ময়কৃষ্ণের, জামিন দিল না বাংলাদেশ হাইকোর্ট

আইনজীবী হত্যার মালায় ফের ধাক্কা চিন্ময়কৃষ্ণের, জামিন দিল না বাংলাদেশ হাইকোর্ট
বাংলাদেশের সনাতনী নেতা চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের জামিন মঞ্জুর করল না বাংলাদেশ হাইকোর্ট ৷ এক বছরেরও বেশি সময় তিনি কারাগারে বন্দি ৷
By PTI
Published : May 10, 2026 at 8:38 PM IST
ঢাকা, 10 মে: জামিন পেলেন না সনাতনী নেতা চিন্ময়কৃষ্ণ দাস ৷ বাংলাদেশে অন্তর্বর্তী প্রশাসনের জমানায় তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছিল ৷ এক বছরেরও বেশি সময় তিনি বাংলাদেশে কারাবন্দি ৷ চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে বিএনপি'র নেতৃত্বে দেশে নতুন সরকার গঠিত হয়েছে ৷ এই আবহেও তাঁর জামিন মঞ্জুর করল না বাংলাদেশ হাইকোর্ট ৷
2024 সালের 25 নভেম্বর ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতির বিমানবন্দর থেকে গ্রেফতার হন সম্মিলিত সনাতনী জাগরণ জোট-এর মুখপাত্র চিন্ময়কৃষ্ণ দাস ৷ তাঁর বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ রয়েছে ৷ এরপরই তিনি বন্দর শহর চট্টগ্রামের আদালতে জামিনের আবেদন জানান ৷ কিন্তু তাঁর আবেদন খারিজ হয়ে যায় ৷ এরপরই বিক্ষোভে নামে চিন্ময়কৃষ্ণের অনুগামীরা ৷ প্রতিবাদের আগুনে উত্তাল হয়ে ওঠে সমগ্র বাংলাদেশ ৷ চট্টগ্রাম রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় ৷ এই উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে সরকার কৌঁসুলি সৈফুল ইসলাম আলিফকে হত্যা করা হয় ৷
এই হত্যার দায় চাপানো হয় চিন্ময়কৃষ্ণের উপরে ৷ এদিন বন্দি সন্ন্যাসীর তরফে আইনজীবী অপূর্ব কুমার ভট্টাচার্য সাংবাদিকদের বলেন, "চট্টগ্রামের নিম্ন আদালতে বিচার প্রক্রিয়া চলছে ৷ সাক্ষীদের বয়ান রেকর্ড করা হচ্ছে ৷ তাই হাইকোর্ট আমাদের জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে ৷"
তিনি আরও জানান, সোমবার বিচারপতি কেএম জাহিদ সারওয়ার এবং বিচারপতি শেখ আবু তাহের অন্য চারটি মামলায় জামিনের আবেদন শুনবেন ৷ আইনজীবী খুনের ঘটনায় গত 19 জানুয়ারি চট্টগ্রামের ডিভিশনাল স্পিডি ট্রায়াল ট্রাইব্যুনাল চিন্ময়কৃষ্ণ এবং অন্য 38 জনকে দোষী সাব্য়স্ত করে ৷ সরকারি কৌঁসুলী জানিয়েছিলেন, আলিফের খুনে 39 জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল ৷ এর মধ্যে চিন্ময়কৃষ্ণ-সহ 23 জন হেফাজতে রয়েছেন এবং তাঁরা সশরীরে বিচারপর্বে উপস্থিত হয়েছেন ৷ বাকি 16 জন পলাতক ৷
এই অবস্থায় চিন্ময় দাসের তরফে আইনজীবী আদালতে আবেদন জানান, সনাতনী নেতা শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে জেলের মধ্যে বন্দি অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন ৷ তাই তাঁকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হোক ৷ গত বছরের 30 এপ্রিল দেশদ্রোহিতার মামলায় হাইকোর্ট তাঁর জামিন করে ৷ কিন্তু বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা অসম্মানের অভিযোগে সুপ্রিম কোর্টের অ্যাপিলেট ডিভিশন চিন্ময়ের জামিনের রায়ে স্থগিতাদেশ জারি করে ৷
2024 সালের 5 অগস্ট বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হয় ৷ ক্ষমতাচ্যুত হন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৷ তিনি ভারতে এসে আশ্রয় নেন ৷ এই পালা বদলের পর বাংলাদেশে হিন্দু-সহ সব সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর হিংসার ঘটনা বাড়তে থাকে ৷ এই পরিস্থিতিতে চিন্ময় দাসের নেতৃত্বে সম্মিলিত সনাতন জাগরণ জোট হিন্দুদের উপর অত্যাচার, বৈষম্য নিয়ে বিক্ষোভ দেখায় ৷ দেশের নানা প্রান্তে একাধিক মিছিল করে ৷
2022 সালের ডেটা অনুযায়ী বাংলাদেশে 17 কোটি হিন্দু বসবাস করে, যা দেশের জনসংখ্যার 8 শতাংশ ৷ চিন্ময় দাসের গ্রেফতারিকে কেন্দ্র করে তৎকালীন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী প্রশাসনের সঙ্গে নয়াদিল্লির সম্পর্কে চিড় ধরে ৷ তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরও জামিন পেলেন না চিন্ময়কৃষ্ণ ৷