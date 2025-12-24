নিহত হিন্দু শ্রমিকের পরিবারের দায়িত্ব নেবে বাংলাদেশ সরকার, জানালেন উপদেষ্টা

নিহত হিন্দু শ্রমিকের পরিবারের দায়িত্ব নেবে বাংলাদেশ সরকার, জানালেন উপদেষ্টা
এর কোনও অজুহাত হয় না, নিহত দীপুর পরিবারের সঙ্গে দেখা করে হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা করলেন শিক্ষা দফতরের উপদেষ্টা ৷
By PTI
Published : December 24, 2025 at 10:59 AM IST
ঢাকা, 24 ডিসেম্বর: হিন্দু শ্রমিক দীপু দাসের পরিবারের দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত সরকার ৷ অশান্তির আবহে জানালেন বাংলাদেশ অন্তর্বর্তী সরকারের এক শীর্ষ উপদেষ্টা ৷ মঙ্গলবার নিহত শ্রমিকের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন শিক্ষা দফতরের উপদেষ্টা সিআর আবরার ৷ নৃশংস সেই হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা করে তিনি জানান, এই ঘটনার কোনও অজুহাত হয় না ৷
মঙ্গলবার দীপুর পরিবারের সঙ্গে দেখা করার পর আবরার বলেন, "এই বিষয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে ৷ মৃতের পরিবারের প্রতি তিনি গভীর শোক জ্ঞাপন করেছেন ৷ দীপু দাসের স্ত্রী, সন্তান এবং অভিভাবকের সমস্ত দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত বাংলাদেশ সরকার ৷"
স্থানীয় সংবাদপত্রের খবর অনুযায়ী, এদিন আবরারের কাছে দীপুর বাবা রবিচন্দ্র দাস ছেলের মৃত্যুর সঠিক বিচারের দাবি জানিয়েছেন ৷ সেই সঙ্গে পরিবারের আর্থিক পরিস্থিতির বিষয়টিও জানিয়েছেন তিনি ৷ এদিকে ইউনূসের কার্যালয় থেকে পুনরায় নিশ্চিত করা হয়েছে দাসের পরিবারকে আর্থিক ও কল্যাণমূলক সহায়তা প্রদান করা হবে এবং আগামী দিনে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে ।
এক বিবৃতিতে মঙ্গলবার ইউনূসের প্রেস উইং বলেছে, "অভিযোগ, গুজব বা পৃথক ধর্মীয় বিশ্বাস কোনওভাবেই হিংসার অজুহাত হতে পারে না ৷ দেশের কোনও নাগরিকেরই আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার অধিকার নেই । আইনের শাসন মেনে চলার প্রতি বাংলাদেশ সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ ৷ অপরাধের তদন্ত করে যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তার ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার অধিকার একমাত্র রাষ্ট্রের রয়েছে ৷"
বাংলাদেশের ময়মনসিংয়ে 18 ডিসেম্বর রাতে দীপুচন্দ্র দাস নামে 25 বছরের এক যুবককে প্রথমে পিটিয়ে খুন করে উন্মত্ত জনতা ৷ তারপর তাঁর গায়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ ৷ ঘটনাকে কেন্দ্র করে 19 ডিসেম্বর উত্তাল হয়ে ওঠে বাংলাদেশের রাজনীতি ৷ নৃশংস হত্যাকাণ্ডে এখনও পর্যন্ত 12 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে সে দেশের অন্তর্বর্তী সরকার ৷
একটি কাপড় তৈরির কারখানায় শ্রমিকের কাজ করতেন দীপু ৷ বাংলাদেশের সংবাদপত্র 'ঢাকা ট্রিবিউন'-এ প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, তাঁর একটি ধর্মীয় কটুক্তিকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় ৷ যদিও দীপুর বিরুদ্ধে সেই অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি ৷ এরপর দীপুর কারখানায় বাইরে ভিড় জমতে শুরু করে ৷ পরে তাঁকে কারখানা থেকে টেন বের করে এনে বেধড়ক মারতে শুরু করে সেই ভিড় ৷ খানিকক্ষণের মধ্য়েই দীপুর মৃত্যু হয় ৷
উল্লেখ্য, উগ্র ডানপন্থী সাংস্কৃতিক সংগঠন ইনকিলাব মঞ্চের নেতা শরীফ ওসমান হাদির মৃত্যুর ঘটনার পরপরই এই হামলা হয় ৷ হাদির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে বাংলাদেশে ৷ বহু পরিচিত ও প্রচারিত দুই দৈনিক সংবাদপত্র ডেইলি স্টার এবং প্রথম আলোর কার্যালয়ে ভাঙচুর চালায় উন্মত্ত জনতা ৷ আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় ৷ অশান্তির আগুন ছড়িয়ে পড়ে ঢাকা তথা বাংলাদেশের আধুনিক সংস্কৃতি চর্চার পীঠস্থান ছায়ানটেও ৷ আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় ছায়ানট এবং উদীচী শিল্পী গোষ্ঠীর কার্যালয়েও ৷