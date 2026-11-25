আওয়ামী লীগ স্বৈরাচারী-মাফিয়াদের দল, বাংলাদেশে রাজনীতি করতে দেব না; কড়া বিএনপি সরকার
sheikh Hasina's extradition: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান তাঁদের সরকার চাইছে ভারত থেকে কূটনৈতিক পথেই বাংলাদেশে ফিরে আসুন ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ।
By PTI
Published : November 25, 2026 at 9:21 PM IST
ঢাকা, 25 নভেম্বর : বাংলাদেশে আর কোনওদিনই রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় হতে পারবে না আওয়ামী লীগ। শেখ হাসিনার দেশে ফেরার 'দিন ঘোষণার' পরদিন এভাবেই প্রতিক্রিয়া দিল বাংলাদেশের সরকার। বুধবার দেশের সচিবালয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাউদ্দিন আহমেদ বলেন, "আওয়ামী লীগ স্বৈরাচারী এবং মাফিয়াদের দল। তাদের হাত ধরে 2024 সালের জুলাই মাসে বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে । এই গণহত্যাকারীদের বাংলাদেশের মাটিতে আর কোনওদিন রাজনীতি করতে দেওয়া হবে না । ঠিক যেভাবে নাৎসি পার্টি জার্মানিতে রাজনীতি করতে পারেনি।"
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান তাঁরা চাইছেন ভারত থেকে কূটনৈতিক পথেই বাংলাদেশে ফিরে আসুন ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী। বিএনপি সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর আগে বিদেশপন্ত্রী হুমায়ুন কবীরও মঙ্গলবার বলেছিলেন, হাসিনা দেশে ফিরতে চাইলে হাতে হাতকড়া পরেই ফিরতে হবে । অন্য কোনওভাবে ফেরার উপায় হাসিনার নেই ।
ক্ষমতা হারানোর পর শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে বিভিন্ন মামলা দায়ের হয়েছে। তার মধ্যে একটি মামলায় তাঁর ফাঁসির সাজাও হয়েছে। এমতাবস্থায় কয়েক মাস আগে হাসিনার সিদ্ধান্ত নেন দেশে ফিরবেন । প্রাথমিকভাবে মনে করা হয়েছিল মুজিব তানয়া রাজনৈতিক চমক দেওয়ার চেষ্টা করছেন । পরবর্তী সময়ে তিনি বুঝিয়েছেন শুধু চমক দেওয়ার জন্য দেশে ফেরার কথা বলেননি। সম্প্রতি দু'দুবার বাংলাদেশের পাসপোর্ট চেয়ে আবেদন করেছেন । চেয়েছেন জাতীয় পরিচয় পত্রও ।
বিএনপি সরকার আগেই বলেছে তাদের কাছে শেখ হাসিনা একজন পলাতক জঙ্গি । কোনও জঙ্গিকে পাসপোর্ট দেওয়ার কোনও কারণ থাকতে পারে না। গত মাসখানেক ধরে টালবাহানা চলার পর মঙ্গলবার হাসিনার তরফে জানানো হয়েছে 16 ডিসেম্বর তিনি দেশে ফিরছেন। ইতিহাসের দিক থেকে এই দিনটি বাংলাদেশের জন্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সাতের দশকের শুরুতে হওয়া মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন এই বিশেষ দিনে ভারতীয় বাহিনীর কাছে আত্মসমপর্ণ করতে বাধ্য হয় পাকিস্তানের বাহিনী । আর তার সঙ্গেই আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হয় মুক্তিযুদ্ধের । এরপর তৈরি হয় নতুন দেশ বাংলাদেশ ।
দেশে ফেরার জন্য এই অতিবিশেষ দিনটাকেই বেছে নিয়ে বিএনপির উপর চাপ তৈরি কৌশল নিয়েছেন হাসিনা । এমনই প্রেক্ষাপটে তারেক সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করলেন । এদিকে নেত্রী ফিরবেন এমন সম্ভাবনার কথা জানার পর থেকেই আওয়ামী লীগের কর্মী-সমর্থকরা বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় অশান্তি শুরু করেছেন বলে অভিযোগ । থানায় অগ্নি সংযোগের ঘটনা ঘটেছে । বিএনপির সংসদ সদস্যের বাড়িও রেহাই পায়নি ।
সবচেয়ে বেশি অশান্তি হচ্ছে গোপালগঞ্জে । এই জায়গাটির সঙ্গে বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমান থেকে শুরু করে শেখ হাসিনার বিশেষ যোগ রয়েছে। গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় হাসিনার জন্ম । সেখানে অশান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে । দেশের ভেতর শুরু হওয়া অশান্তি আবহে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে নিরাপত্তা কড়াকড়ি হয়েছে ।
বাংলাদেশ সরকারের একটি সূত্র জানিয়েছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ রাখতে গোপালগঞ্জে বেশ কয়েক কোম্পানি কেন্দ্রীয় সামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে । অন্যদিকে দেশে রাজনৈতিক হানাহানি এবং আইনশৃঙ্খলার অবনতিকে সরকারিভাবে সামলানোর পাশাপাশি রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করার বার্তাও দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। বিএনপি'র কর্মী সমর্থকদের তিনি মাঠে নেমে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে বলেছেন । পক্ষ-বিপক্ষের এই তরজায় আবার অশান্ত বাংলাদেশ । উত্তেজক পরিস্থিতিতে আগামিদিনে কোন দিকে যায় সেটাই এখন দেখার ।