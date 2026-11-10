নাটক করছেন, বাংলাদেশে ফিরে বিচার ব্যবস্থার মুখোমুখি হবেন না হাসিনা; দাবি ঢাকার
Hasina Bangladesh Return Issue: ডিসেম্বর মাসের মধ্যে দেশে ফিরবেন বলে দাবি করে আসছেন হাসিনা । তবে তাঁর এই দাবির সত্য়তা নিয়েই প্রশ্ন উঠছে বাংলাদেশে ।
By PTI
Published : November 10, 2026 at 8:05 AM IST
ঢাকা, 10 নভেম্বর : দেশে ফিরে বিচার ব্যবস্থার মুখোমুখি হওয়ার কোনও অভিপ্রায় নেই শেখ হাসিনার। পাসপোর্টের আবেদন করা রাজনৈতিক চমক দেওয়া ছাড়ার অভিপ্রায় ছাডা অন্য কিছু নয়। এমনটাই মনে করছেন বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রধান আইনজীবী মহম্মদ আমিনুল ইসলাম।
এই বিশিষ্ট আইনজীবী সোমবার রাতে যখন এ হেন মন্তব্য করছেন তার খানিক আগেই জানা গিয়েছে বাংলাদেশে ফেরার জন্য পাসপোর্ট এবং সচিত্র পরিচয়পত্র চেয়ে আবেদন করেছেন হাসিনা। গত বেশ কয়েকদিন ধরেই বিভিন্ন সংবাদসংস্থাকে তিনি জানিয়ে আসছেন, ডিসেম্বর মাসের মধ্যে দেশে ফিরবেন। পাসপোর্টের আবেদন সেই কারণেই ।
কিন্তু আমিনুল-সহ অনেকেই মনে করছেন হাসিনা রাজনৈতিকভাবে চমক দেওয়ার চেষ্টা করছেন মাত্র। তিনি দেশে ফেরার ব্যাপারে মোটেই আগ্রহী নন । যদি সত্যি দেশে ফিরতে চাইতেন তাহলে আইনত যে সমস্ত পদক্ষেপ করতে হয় তা করতেন । হাসির সে সব কিছুই করেননি। কূটনৈতিক চ্যানেলের মাধ্যমে আবেদন করলে বা অন্য পথ নিলে স্পষ্ট হত তিনি দেশে ফিরতে চান।
ছাত্র আন্দোলনের জেরে তৈরি হওয়া গণঅভ্যুত্থান সামাল দিতে না পরায় 2024 সালের 5 অগস্ট হাসিনা সরকারের পতন হয় । সেদিনই বাংলাদেশ থেকে কোনওরকমে পালিয়ে ভারতে এসে প্রাণ বাঁচেন মুজিব-তনয়া । তারপর থেকে তিনি ভারতেই আছেন । ইতিমধ্যে বাংলাদেশে অন্তর্বর্তী সরকার বেশ কয়েক মাস থাকার পর জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জিতে ক্ষমতা এসেছে তারেক রহমানের বিএনপি। বাংলাদেশের তরফ থেকে এই দু'বছরের মধ্য়ে বেশ কয়েকবার হাসিনাকে দেশে ফেরানোর জন্য আবেদনও করা হয়েছে। মৌখিক আবেদনের পাশাপাশি কূটনৈতিক প্রটোকল মেনেও আবেদন করা হয়েছে । ভারতের বিদেশ মন্ত্রক আবেদনের প্রাপ্তিস্বীকারও করেছে । কিন্তু এরপর আর কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।
এরই মধ্যে সম্প্রতি হাসিনা দাবি করতে থাকেন তিনি বাংলাদেশের ফিরবেন এবং তার জন্যই পাসপোর্ট চেয়ে আবেদন করেছেন। তাঁর দল আওয়ামী লীগের দেশত্যাগী নেতাদের অনেকেই সোশাল মিডিয়ার নানা প্ল্যাটফর্মে জানিয়েছেন, ডিসেম্বরে দেশে ফেরার ব্যাপারে হাসিনা মনস্থির করে ফেলেছেন । সেই মতো যা যা করা দরকার তা তিনি করছেন । পাসপোর্টের আবেদন করে নিজের অভিপ্রায় সকলকে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন ।
এদিকে পাসপোর্টে চেয়ে করা আবেদন যে কোনওভাবেই গ্রাহ্য হবে না তা সরকারিভাবে জানিয়ে দিয়েছেন বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবীর। তিনি জানান, তাঁদের কাছে হাসিনার পরিচয় একজন স্বৈরাচারী ও পলাতক জঙ্গি হিসেবে । তাঁকে পাসপোর্ট দেওয়ার কোনও কারণ থাকতে পারে না ।
সামগ্রিক পরিস্থিতি দেখে এবং সমস্ত পক্ষের বক্তব্য শুনে বিশ্লেষকদের একটা বড় অংশই মনে করছেন, হাসিনার বাংলাদেশি নাগরিকত্ব নিয়ে কোনও প্রশ্ন নেই । তাই তিনি চাইলেই কোনওরকম নথির জন্য আবেদন না করে সরাসরি বাংলাদেশে পৌঁছতে পারতেন এবং সরকারকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করাতে পারতেন । কিন্তু তা না করে তিনি পাসপোর্টের আবেদন কেন করলেন তা স্পষ্ট নয় অনেকের কাছে । আগামী কয়েকদিনের মধ্যে পরিস্থিতি কোন দিকে যায় সেটা দেখেই হয়ত হাসিনার পদক্ষেপের কারণ বোঝা সম্ভব হবে ।