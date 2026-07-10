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হাসিনাকে দেশে ফেরানোর সব রকম চেষ্টা করছে সরকার, জানালেন বাংলাদেশের বিদেশ প্রতিমন্ত্রী

বাংলাদেশের বিদেশ প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম জানান, শেখ হাসিনাকে বিচারের মুখোমুখি করার লক্ষ্যে তাঁকে দেশে ফিরিয়ে আনতে কূটনৈতিক পথে প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপই নিচ্ছে সরকার ৷

Sheikh Hasina
বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা (ইটিভি ভারত)
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By PTI

Published : July 10, 2026 at 7:46 AM IST

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ঢাকা, 10 জুলাই: ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বিচারের মুখোমুখি করার লক্ষ্যে তাঁকে দেশে ফিরিয়ে আনতে কূটনৈতিক পথে প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপই নিচ্ছে বাংলাদেশ সরকার ৷ বৃহস্পতিবার এ কথা জানিয়েছেন বাংলাদেশের বিদেশ প্রতিমন্ত্রী । বাংলাদেশের বিদেশ প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম সাংবাদিকদের বলেন, "আমাদের কূটনৈতিক প্রচেষ্টায় কোনও ত্রুটি আছে বলে আমি মনে করি না। কূটনৈতিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।"

তিনি জানান, মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আমলে তাঁকে দেশে ফেরানোর (প্রত্যাবাসন) প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল এবং বর্তমানে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) নেতৃত্বাধীন সরকার তা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের বিদেশ প্রতিমন্ত্রী বলেন, "এই প্রক্রিয়াগুলিতে সময় লাগে ৷"

শামা আরও উল্লেখ করেন যে, প্রত্যর্পণ চুক্তি বা অন্য কোনও প্রযোজ্য আইনি কাঠামোর আওতায় কোনও দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত কার্যপ্রণালী ও আন্তর্জাতিক রীতিনীতি মেনে চলতে হবে। বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে ভারত সহযোগিতা করছে কিনা অথবা এ ক্ষেত্রে কোনও আইনি জটিলতা রয়েছে কিনা— এমন প্রশ্নের জবাবে শামা ওবায়েদ ইসলাম সরাসরি কোনও উত্তর দেননি।

আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের দ্বিতীয় বার্ষিকীতে নয়াদিল্লিতে নির্বাসিত জীবন থেকে কথা বলার সময় হাসিনা তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ, ফৌজদারি দণ্ড এবং মৃত্যুদণ্ডের আদেশকে ‘রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত’ বলে অভিহিত করেন। হাসিনার মন্তব্যের বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে শামা বলেন, "একজন সাজাপ্রাপ্ত ও পলাতক ব্যক্তির মন্তব্য বর্তমানে চলা আইনি ও কূটনৈতিক প্রক্রিয়ায় প্রাসঙ্গিক নয়।"

এই প্রসঙ্গে ভারত জানিয়েছে যে, তাদের চলমান বিচার ও অভ্যন্তরীণ আইনি প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবেই তারা হাসিনাকে প্রত্যর্পণের বিষয়ে ঢাকার অনুরোধটি পর্যালোচনা করে দেখছে। 2024 সালের 5 অগস্ট বাংলাদেশের মূলত শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে পরিচালিত এক ব্যাপক গণ-আন্দোলনের মুখে হাসিনার সরকারের পতন ঘটে। এরপর তিনি বাংলাদেশ বায়ুসেনার একটি বিমানে করে ভারতে পালিয়ে যান।

এদিকে, ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্কে মুহাম্মদ ইউনূস আমলে তৈরি হওয়া উত্তেজনা বর্তমানে অনেকটাই কমেছে ৷ ভারতের নতুন হাই কমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী গত সপ্তাহে ভিসা নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছেন। এই পদক্ষেপের পর, প্রথম দিনেই এক লাখেরও বেশি বাংলাদেশি ভিসার আবেদন জমা দিতে ভারতীয় ভিসা কেন্দ্রগুলিতে আসেন। ভারতের নতুন হাই কমিশনারের এই পদক্ষেপ প্রমাণ করে যে, ইউনুস সরকারের ইচ্ছাকৃত ভারত-বিরোধী কর্মকাণ্ড একটি গুরুতর ভুল এবং সুপ্রতিবেশীসুলভ সম্পর্কের ওপর আঘাত ছিল, যে পরিস্থিতিটি এখন ঢাকা ও দিল্লি উভয়ই পাল্টে দেওয়ার চেষ্টা করছে। এই পরিস্থিতিতে শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণ নিয়ে ভারত কী অবস্থান নেয়, তা দেখার অপেক্ষায় রয়েছে বিএনপি নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ সরকার ৷

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