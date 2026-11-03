ছাত্র আন্দোলনের দু'বছরের মাথায় শ্রমিক বিক্ষোভে অশান্ত বাংলাদেশ

ছাত্র আন্দোলনের দু'বছরের মাথায় শ্রমিক বিক্ষোভে অশান্ত বাংলাদেশ
Bangladesh Garment Workers Unrest: ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে বাংলাদেশের পোশাক শ্রমিকরা বিক্ষোভে নেমেছে । এর ফল বিবিধ । বিশ্লেষণে অরুণিম ভুঁইয়া ।
Published : November 3, 2026 at 7:03 PM IST
ঢাকা, 3 নভেম্বর: গত 31 অক্টোবর থেকে বাংলাদেশের বস্ত্র শ্রমিকদের বিক্ষোভ শুরু হয়েছে । এর ফলে দেশের প্রধান শিল্প কেন্দ্রগুলিতে কাজকর্ম ব্যাহত হয়েছে । এদিকে এই বিক্ষোভের প্রভাব পড়েছে দেশের আগে থেকে কথা দিয়ে রাখা রফতানি, কর্মসংস্থান পরিস্থিতি এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতায়, যা স্বভাবতই উদ্বেগ বাড়িয়েছে ।
মঙ্গলবার নতুন করে বিক্ষোভ শুরু হয়েছে । প্রধানত ন্যূনতম মজুরির উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির দাবিতে এই বিক্ষোভ ঢাকা, গাজীপুর, আশুলিয়া, সাভার-সহ অন্যান্য শিল্পাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে । শ্রমিকরা বেতন ও কর্মসংস্থান পরিস্থিতির বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভ শুরু করেছিলেন তা এখন সংঘাতের আকার নিয়েছে । পুলিশ এই বিক্ষোভ দমন করতে গেলে কর্মীদের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধছে, রাস্তা অবরোধ, কারখানা বন্ধ, ভাঙচুর এবং অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে চলেছে ।
দেশটির রফতানি অর্থনীতির মেরুদণ্ড এই বস্ত্র ও জামাকাপড় তৈরির শিল্প । তাই এই শিল্পের কাজ বন্ধ হয়ে যাাওয়ায় বিভিন্ন দেশে সরবরাহ শৃঙ্খলকেও প্রভাবিত হয়েছে ।
ভারত এই শিল্প-বিক্ষোভের উপর কড়া নজর রাখছে। কারণ, আন্তর্জাতিক পোশাক বাজারে বাংলাদেশ শুধু ভারতের একজন প্রতিযোগীই নয়, বরং আঞ্চলিক বস্ত্র সরবরাহ শৃঙ্খলের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারও । এছাড়া বাংলাদেশ এমন একটি প্রতিবেশী দেশ, যার অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা দুই দেশের আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্যের উপর প্রভাব ফেলে ।
বাংলাদেশের বস্ত্র ও পোশাক উৎপাদন ক্ষেত্রে এভাবে বিঘ্ন অব্যাহত থাকলে ভারতের বস্ত্র ও পোশাক শিল্প একদিকে যেমন নতুন করে বৃদ্ধির সুযোগ পাবে, অন্যদিকে তেমনই প্রতিযোগিতামূলক চ্যালেঞ্জেরও সম্মুখীন হতে পারে।
বিক্ষোভের শুরু ও প্রসার
সম্প্রতি পোশাক শ্রমিকরা দাবি করেন, তাঁদের মাসিক ন্যূনতম মজুরি 12 হাজার 500 টাকা থেকে বাড়িয়ে 30 হাজার টাকা় এবং 9 হাজার 518 টাকা থেকে প্রায় 22 হাজার 845 টাকা বৃদ্ধি করতে হবে । আর এই দাবিকে কেন্দ্র করেই বিক্ষোভের সূচনা ।
এই প্রস্তাবিত মজুরি বৃদ্ধি 140 শতাংশ এবং মজুরি ও জীবনযাত্রার ব্যয়ের মধ্যে ব্যবধান নিয়ে শ্রমিকদের ক্রমবর্ধমান হতাশার প্রতিফলন।
গত 31 অক্টোবর এই বিক্ষোভ ব্যাপক আকার ধারণ করে । আশুলিয়া ও গাজীপুর শিল্পাঞ্চলের বেশ কয়েকটি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা কাজ বন্ধ করে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন । তাঁদের দেখে অন্যান্য উৎপাদন কেন্দ্রের শ্রমিকরাও একইভাবে বিক্ষোভে নামেন ।
বিক্ষোভে ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধির পাশাপাশি শ্রমিকরা যথেচ্ছাচার ছাঁটাই বন্ধ, বরখাস্ত হওয়া কর্মীদের অন্যত্র চাকরি পেতে বাধা দিতে ব্ল্যাকলিস্টিং প্রথা বাতিল এবং চাকরি হারানো শ্রমিকদের পুনর্বহালের দাবিও তোলেন ।
তবে এইসব অভিযোগগুলির মূলে রয়েছে জীবনযাত্রার ক্রমবর্ধমান ব্যয়, যার মধ্যে বাড়ির ভাড়া থেকে শুরু করে পরিবহণ, খাদ্য, বিদ্যুৎ এবং অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় খরচ রয়েছে । শ্রমিকদের সওয়াল, তাঁদের আয় মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে তাল মেলাতে পারছে না । বর্তমান মজুরি কাঠামো তাঁদের পরিবারের ভরণপোষণের জন্য ক্রমশ অপর্যাপ্ত হয়ে পড়ছে । এর আগে 2023 সালের 1 ডিসেম্বর শেষবার মজুরি ৮ হাজার থেকে বাড়িয়ে 12 হাজার 500 টাকা করা হয়েছিল । সেই থেকে এই এই ন্যূনতম মজুরিতেই কাজ করছেন বস্ত্র ও পোশাক শিল্পের শ্রমিকরা ।
সংশোধিত শ্রম আইন অনুযায়ী, 2026 সালের ডিসেম্বর মাসে মজুরি কাঠামোটি পুনরায় পর্যালোচনার জন্য নির্ধারিত রয়েছে । শ্রমিকদের তরফে প্রতিনিধিদের আরও অভিযোগ, বারবার দাবি জানানো সত্ত্বেও একটি নতুন ন্যূনতম মজুরি বোর্ড গঠনে কর্তৃপক্ষ দেরি করে যাচ্ছে । 1 নভেম্বর এই বিক্ষোভ ঢাকার মিরপুর শিল্পাঞ্চল এবং গাজীপুর ও সাভারের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়লে এই অস্থিরতা আরও তীব্র হয় ।
পুলিশ বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে গেলে দুপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে । নিরাপত্তাবাহিনী এই বিক্ষোভ দমনে কাঁদানে গ্যাস, জল কামান ও সাউন্ড গ্রেনেড ব্যবহার করে । অন্যদিকে বিক্ষোভকারীরাও পুলিশ ও নিরাপত্তাবাহিনীকে লক্ষ্য করে পাথর ছুড়তে থাকে ও ভাঙচুর চালায় বলে অভিযোগ উঠেছে ।
বাংলাদেশের 'দি ডেইলি স্টারের ওয়েবসাইট-এ প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, 1 নভেম্বর অন্তত 529টি পোশাক কারখানা ছুটি ঘোষণা করেছে এবং বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিজিএমইএ) জানিয়েছে, এই অস্থিরতার মধ্যে প্রায় 9 লক্ষ 87 হাজার 190 জন শ্রমিক চাকির ছেড়ে দিয়েছেন ।
সরকারি পদক্ষেপ ও মজুরি বোর্ড গঠন
প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ সরকার 1 নভেম্বর ছ'সদস্যের একটি ন্যূনতম মজুরি বোর্ড গঠনের ঘোষণা করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার পদক্ষেপ করে ।
বোর্ডটির চেয়ারম্যান সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ শেখ আশফাকুর রহমান । এছাড়া এই বোর্ডে পোশাক প্রস্তুতকারক সংস্থা, শ্রমিক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন নিরপেক্ষ সদস্য রয়েছেন ।
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী শ্রমিকদের কারখানায় ফিরে যাওয়ার আহ্বান জানিয়ে যুক্তি দেন, বোর্ড গঠনের মাধ্যমে তাঁদের ন্যূনতম মজুরি পর্যালোচনার মূল দাবিটি পূরণ করা হয়েছে ।
তবে, এই ঘোষণার পরেও পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়নি । শ্রমিকরা বিক্ষোভ চালিয়ে যান । তাঁদের দাবি, মজুরি সংশোধন প্রক্রিয়ায় অবশ্যই উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটাতে হবে এবং কর্মসংস্থান-সম্পর্কিত তাঁদের অন্যান্য অভিযোগগুলিরও সমাধান করতে হবে । প্রধানমন্ত্রী রহমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে সিনিয়র মন্ত্রী ও উপদেষ্টাদের নিয়ে জরুরি বৈঠক ডাকেন । তিনি শ্রমিক, কারখানা ও সরকারি সম্পত্তির নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন ।
এদিকে সরকারের আরও অভিযোগ, রাজনৈতিকভাবে অস্থিরতা সৃষ্টির জন্য শ্রমিকদের এই অসন্তোষকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করা হচ্ছে । কিন্তু শ্রমিকদের তরফে প্রতিনিধিরা দাবি করেছেন, মজুরি ও কর্মক্ষেত্রের মূল সমস্যাগুলি বাস্তব।
এদিকে, বিজিএমইএ এবং বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিকেএমইএ) সতর্ক করেছে, কারখানা বন্ধ থাকলে উৎপাদনকারী সংস্থা দীর্ঘ সময়ের জন্য কাজকর্ম বন্ধ করতে বাধ্য হতে পারে। কারখানার মালিকরাও ইঙ্গিত দিয়েছেন, শ্রমিকরা উৎপাদন পুনরায় শুরু করতে রাজি না হলে তাঁরা দেশের শ্রম আইন প্রয়োগ করে ‘কাজ নেই, বেতন নেই’ ব্যবস্থা কার্যকর করতে পারেন ।
গতদিনের ব্যাপক বনধের পর 2 নভেম্বর দেশের পোশাক কারখানাগুলি পুনরায় খোলা হয় । কিন্তু পরিস্থিতি উত্তপ্তই থেকে যায় । ঢাকা ও নিকটবর্তী শিল্প কেন্দ্রগুলিতে নতুন করে সংঘর্ষ অব্যাহত ছিল, অন্যদিকে গাজীপুরে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)-সহ অন্যান্য নিরাপত্তা কর্মীদেরও মোতায়েন করা হয় । সুতরাং, কারখানাগুলি পুনরায় চালু করার অর্থ শ্রম অসন্তোষের সমাধান নয়, বরং কাজকর্ম ফের শুরু করাকেই বোঝায় ।
বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এই অস্থিরতা গুরুত্বপূর্ণ
এই বিক্ষোভের তাৎপর্য শুধু শিল্পক্ষেত্রে তৈরি হওয়া বিঘ্নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এর প্রভাব আরও সুদূরপ্রসারি । বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প দেশটির অর্থনীতির অন্যতম প্রধান স্তম্ভ এবং বৃহত্তম রফতানি-নির্ভর ক্ষেত্র । জাতীয় রফতানি আয়ে বস্ত্র ও পোশাক শিল্পের অবদান 80 শতাংশেরও বেশি, জিডিপি'র প্রায় 10 শতাংশ এবং প্রায় 40 লক্ষ মানুষের জীবন যাপন এর সঙ্গে জড়িয়ে । বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী, 2025-26 অর্থবর্ষে এই শিল্পে প্রায় 38.7 বিলিয়ন ডলার রফতানি করেছে ।
চিনের পর বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম পোশাক রফতানিকারক দেশ এবং বিশেষত ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় আন্তর্জাতিক ফ্যাশন ব্র্যান্ড ও খুচরা বিক্রেতাদের জন্য একটি প্রধান উৎসস্থল হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে ।
সাম্প্রতিক এই অস্থিরতা একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল সময়ে উদ্ভূত হয়েছে । অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাস পর্যন্ত পোশাক নির্মাতা সংস্থাগুলির কাছে গুরুত্বপূর্ণ অর্ডার আসে । এই সময় উৎপাদনকারীরা আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে পরবর্তী মরশুমের জন্য উৎপাদনের প্রতিশ্রুতি নিশ্চিত করে ।
বাংলাদেশের 'ডেইলি স্টার' ও 'দি বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড' ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী, এই শিল্পের প্রতিনিধিদের আনুমানিক হিসেব বার্ষিক রফতানি অর্ডারের প্রায় 40 শতাংশ এই সময়ে নিশ্চিত করা হয় । ফলে, কাজে সাময়িক বিঘ্ন ঘটলেও তা উৎপাদন সময়সূচি, সরবরাহের প্রতিশ্রুতি এবং বিদেশি ক্রেতাদের ভরসাকে প্রভাবিত করতে পারে ।
এই বিক্ষোভের ফলে আন্তর্জাতিক খুচরা বিক্রেতারা, যারা সাধারণত নিখুঁত ও কঠোর মরশুমি সরবরাহের সময় মেনে চলে, তারা যদি মনে করে যে, বাংলাদেশ নিরবচ্ছিন্ন উৎপাদন নিশ্চিত করতে পারবে না, তাহলে তারা বিকল্প উৎপাদনের জায়গা খুঁজে নিতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে ।
এর পরিণতি বিক্ষোভে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত কারখানাগুলির মধ্যেই বিস্তৃত থাকবে না, তার বাইরেও প্রসারিত হতে পারে । টেক্সটাইল মিল, ডাইং ও ফিনিশিং ইউনিট, প্যাকেজিং প্রস্তুতকারক, পরিবহণ সংস্থা, মালবাহী অপারেটর এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যবসাগুলি পোশাক শিল্পের নিরবচ্ছিন্ন কাজকর্মের উপর নির্ভরশীল ।
সুতরাং, সরকারের সামনে দ্বিমুখী চ্যালেঞ্জ রয়েছে: একদিকে ন্যায্য মজুরির দাবির সমাধান করা এবং অন্যদিকে এই বিঘ্ন যেন বাংলাদেশের রফতানি প্রতিযোগিতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে না পারে, তা নিশ্চিত করা ।
উল্লেখযোগ্য হারে মজুরি বৃদ্ধি করলে তা শ্রমিকদের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারে এবং বারবার শ্রমিক অসন্তোষের সম্ভাবনা কমাতে পারে । তবে, উৎপাদনকারীদের যুক্তি, উচ্চ-শ্রম খরচ, জ্বালানির অনিশ্চয়তা, উৎপাদন ব্যয় এবং প্রধান বিদেশি বাজারগুলিতে দুর্বল চাহিদা ইতিমধ্যে তাদের লাভের হার কমিয়ে দিয়েছে ।
অত্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী একটি বিবাদের জেরে এমন এক কঠিন পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে, যেখানে কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে শ্রমিকরা কাজ হারানোর সম্মুখীন হবেন । অন্যদিকে উৎপাদনকারী সংস্থাগুলি আন্তর্জাতিক অর্ডার হারানোর ঝুঁকিতে পড়বেন ।
ভারতের উপর প্রভাব
বাংলাদেশের ঘটনাপ্রবাহে ভারতের বাণিজ্য, বস্ত্র উৎপাদন, রফতানি প্রতিযোগিতা, কর্মসংস্থান, আঞ্চলিক সরবরাহ শৃঙ্খল এবং দ্বিপাক্ষিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রভাব পড়বে ।
সবার আগে ভারতের সম্ভাব্য সুবিধা, আন্তর্জাতিক পোশাকের অর্ডারগুলি বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় উৎপাদনকারী সংস্থার কাছে চলে আসতে পারে । বিকল্প কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে ।
বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম পোশাক রফতানিকারক দেশ বাংলাদেশ । এর অর্থ, এর উৎপাদন নেটওয়ার্কে কোনও ব্যাঘাত ঘটলে সেইসব আন্তর্জাতিক ফ্যাশন কোম্পানিগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, যারা পণ্য সংগ্রহের জন্য দেশটির উপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল ।
ভারত, তার বস্ত্র উৎপাদন বাস্তুতন্ত্রের কারণে, এই অর্ডারগুলির কয়েকটির জন্য একটি বিকল্প গন্তব্য হিসেবে উঠে আসতে পারে ।
আন্তর্জাতিক ক্রেতারা যদি তাঁদের পণ্য সংগ্রহ স্থানান্তরিত করতে চায়, তাহলে তিরুপুর, বেঙ্গালুরু, নয়ডা, গুরুগ্রাম, লুধিয়ানা, সুরাত এবং আমেদাবাদের মতো ভারতের প্রধান বস্ত্র ও পোশাক উৎপাদন কেন্দ্রগুলি লাভবান হতে পারে।
ভারতীয় উৎপাদকরা সুতির পোশাক, বুনন করে তৈরি পোশাক, হোম টেক্সটাইল, সিনথেটিক ফেব্রিক, টেকনিক্যাল টেক্সটাইল এবং ভ্যালু-অ্যাডেড পোশাকের মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎপাদনে সক্ষম ।
সাম্প্রতিক অস্থিরতা আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডগুলিকে একটিমাত্র উৎপাদন কেন্দ্রের উপর নির্ভরতা পুনর্বিবেচনা করতে এবং একাধিক দেশে অর্ডার বিতরণ করতে উৎসাহিত করতে পারে ।
এটি সরবরাহ-শৃঙ্খলে বৈচিত্র্য আনার বৃহত্তর বৈশ্বিক প্রবণতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে, বিশেষ করে সেইসব কোম্পানির মধ্যে যারা শ্রমিক অসন্তোষ, রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং সরবরাহ ব্যবস্থায় বিঘ্নের ঝুঁকি কমাতে চায় ।
এর একটি নজিরও রয়েছে। 2024 সালের অগস্টে বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং ব্যাপক হারে কারখানা বন্ধের সময়, ভারতীয় পোশাক রফতানিকারকরা আন্তর্জাতিক অর্ডার ভারতের দিকে স্থানান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনার কথা জানিয়েছিলেন।
অ্যাপারেল এক্সপোর্ট প্রমোশন কাউন্সিল (AEPC) তখন ইঙ্গিত দিয়েছিল, সরবরাহের ঘাটতি পূরণের জন্য ভারতীয় নির্মাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে, যদিও শিল্প প্রতিনিধিরা সতর্ক করেছিলেন, ভারতের বিদ্যমান উৎপাদন ক্ষমতা এবং সরবরাহ-শৃঙ্খলের সীমাবদ্ধতা হঠাৎ করে আসা বিপুল পরিমাণ অর্ডার সামাল দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয় ।
2026-এর নভেম্বরের ঘটনাপ্রবাহ একই ধরনের সুযোগ পুনরুজ্জীবিত করতে পারে, বিশেষ করে যদি এই অস্থিরতা আরও কয়েক সপ্তাহ ধরে চলতে থাকে ।
তবে, অর্ডারের যেকোনও পরিবর্তনকে স্থায়ী হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয় । আন্তর্জাতিক ক্রেতারা বাংলাদেশ থেকে উৎপাদন স্থানান্তরের আগে মূল্য, উৎপাদন ক্ষমতা, পণ্যের গুণমান, সরবরাহের সময়সূচি এবং দক্ষ শ্রমিকের প্রাপ্যতা মূল্যায়ন করবে ।
বাংলাদেশের শ্রমিক অসন্তোষ ভারতের বস্ত্র শিল্পের জন্য কী অর্থ বহন করে
একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়, শ্রম-নিবিড় পোশাক উৎপাদনে বাংলাদেশের একটি উল্লেখযোগ্য ব্যয়গত সুবিধা রয়েছে। সরকার যদি একটি উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি অনুমোদনও করে, তাহলেও চূড়ান্ত মজুরি কাঠামো, উৎপাদনশীলতা এবং অন্যান্য উৎপাদন ব্যয়ের উপর নির্ভর করে বাংলাদেশ কিছু ব্যয়গত সুবিধা ধরে রাখতে পারে।
2 নভেম্বর 'বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডে' প্রকাশিত একটি বিশ্লেষণে, প্রস্তাবিত বাংলাদেশি মজুরির সঙ্গে ভারতের নির্বাচিত রাজ্যগুলির অদক্ষ পোশাক শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরির তুলনা করা হয়েছে ।
এতে নিম্নলিখিত ভারতীয় রাজ্যগুলির আনুমানিক মাসিক হারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে: কর্ণাটক (13 হাজার 254 টাকা); তামিলনাড়ু (14 হাজার 044টাকা), এবং পাঞ্জাব (13 হাজার 486 টাকা) ।
এই পরিসংখ্যানগুলি বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সরাসরি তুলনীয় নয়, কারণ বিনিময় হার, বিধিবদ্ধ মজুরি বিভাগ, কাজের সময় এবং অতিরিক্ত কর্মসংস্থান সুবিধা ভিন্ন ভিন্ন । তা সত্ত্বেও, এগুলি আন্তর্জাতিক পোশাক বাজারে প্রতিযোগিতাকারী ভারতীয় নির্মাতাদের মুখোমুখি হওয়া ব্যয়গত চাপকে তুলে ধরে ।
বাংলাদেশের সাংবাদিক সাইফুর রহমান তপনের মতে, বর্তমান এই আন্দোলনকে একটি নিয়মিত প্রক্রিয়া হিসেবেই দেখা উচিত । কারণ ভারতের এই পূর্ব প্রতিবেশী গত চার বছর ধরে তীব্র মুদ্রাস্ফীতির সম্মুখীন হচ্ছে ।
ঢাকা থেকে তিনি ফোনে ইটিভি ভারতকে বলেন, “অন্যদিকে, 2024 সালের অগস্টের গণঅভ্যুত্থান (যার ফলে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হন) বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ও আইন-শৃঙ্খলার পরিস্থিতিতে নানা নতুন সমস্যা যোগ করেছে ।”
তাঁর কথায়, “আমাদের বস্ত্র শ্রমিকরা ব্যতিক্রমহীনভাবে সমাজের সুবিধাবঞ্চিত অংশের অন্তর্ভুক্ত । এই পরিস্থিতির মূল ভার মূলত তাদেরই বহন করতে হয়।”
তপন আরও ব্যাখ্যা করেন যে, বাংলাদেশের পোশাক শ্রমিকদের জন্য একটি মজুরি বোর্ড অবশ্যই গঠন করা হবে।
তিনি বলেন, “দেশের সার্বিক দুর্বল অর্থনৈতিক অবস্থা এবং অন্যান্য সংকটের কারণে নিয়োগকর্তারাও ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন । এই কারণেই, শ্রমিক অসন্তোষ না থাকলে সরকার ও নিয়োগকর্তারা মজুরি বোর্ড গঠনে সম্মত হতেন না ।”
ভারতের প্রসঙ্গে তপন বলেনয, ভারত খুব বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে না । কারণ সাম্প্রতিক সময়ে ভারতে বাংলাদেশি বস্ত্র পণ্যের আমদানি হ্রাস পাচ্ছে । বাণিজ্য মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, 2026 সালের মার্চে সমাপ্ত অর্থবর্ষে বাংলাদেশে ভারতের মোট 10.58 বিলিয়ন ডলারের রপ্তানির মধ্যে প্রায় 2 বিলিয়ন ডলারই ছিল সুতির সুতো, কাপড় এবং হস্তশিল্পজাত পণ্য । তিনি বলেন, “ভারত অন্যান্য দেশ থেকেও পণ্য সংগ্রহ করতে পারে।”
একই সঙ্গে, তপন বলেন যে কিছু রাজনৈতিক উত্তেজনা তৈরি হওয়া অবশ্যম্ভাবী, কারণ বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমেদ বলেছেন যে বর্তমান এই বিক্ষোভে “আমাদের সীমানার বাইরের” কিছু মহল ইন্ধন জুগিয়েছে।
তিনি আরও বলেন, “সুতরাং, এই বিষয়টি ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যকার সম্পর্ককে আরও প্রভাবিত করতে পারে।”