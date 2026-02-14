ETV Bharat / international

'বাংলাদেশ প্রথম, আমাদের নীতি বিশ্বজনীন'; ভোটে জিতে বিএনপি'র বার্তা

বিপুল জয়ের পর প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনে তারেক পরিষ্কার করে দিলেন যে, বাংলাদেশের বিদেশ নীতিতে দেশ-দেশবাসীর স্বার্থই অগ্রাধিকার ৷ ভারতের জন্যও তাই ৷

ঢাকায় সাংবাদিক সম্মেলনে বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান (ছবি: এপি)
Published : February 14, 2026 at 8:10 PM IST

ঢাকা, 14 ফেব্রুয়ারি: বাংলাদেশই প্রথম- এটাই বিএনপি'র বিদেশ নীতি ৷ অন্যান্য দেশের মতো সীমান্ত লাগোয়া পড়শি ভারতের জন্য়ও এই নীতি, স্পষ্ট করলেন চেয়ারম্যান তারেক রহমান ৷ বিপুল জয় পেয়ে তিনি দেশের প্রধানমন্ত্রী হতে চলেছেন ৷ এদিকে চিনের সঙ্গে বাংলাদেশে বিনিয়োগ, বাণিজ্য, বিশেষত 'বেল্ট অ্যান্ড রোড প্রজেক্টস'কে অগ্রাধিকার দিচ্ছে বিএনপি ৷ পাশাপাশি পাকিস্তানের সঙ্গে সাম্প্রতিক যে ঘনিষ্ঠতা হয়েছে, তা স্বীকার করেছে প্রয়াত খালেদা জিয়ার দল ৷

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠা পেয়ে 20 বছর বাদে বাংলাদেশের মসনদে ফিরছে বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি (বিএনপি) ৷ গত 35 বছরে এই প্রথম কোনও পুরুষকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে পেতে চলেছে বাংলাদেশ ৷ ফল ঘোষণার পরদিন ঢাকার শাহবাগে একটি হোটেলে সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে বিএনপি ৷

এই সম্মেলনে এক ভারতীয় সাংবাদিকের উত্তরে দলের চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেন, "ইতিমধ্যে বিদেশ নীতি নিয়ে আমরা আমাদের অবস্থান স্পষ্ট করেছি ৷ বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের মানুষের স্বার্থ রক্ষাই প্রথম ৷ এর উপর ভিত্তি করেই আমাদের বিদেশ নীতি গঠিত হবে ৷"

শুধু ভারত নয়, বিশ্বের যে কোনও দেশের জন্য এই নীতি, জানালেন, প্রবীণ বিএনপি নেতা আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী ৷ তিনি বলেন, "বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি বহুস্তরবাদী নীতি অনুসরণ করে ৷ আমাদের নীতি কোনও একটি দেশকে কেন্দ্র করে নয় ৷ আমাদের নীতি বিশ্বজনীন ৷ এই শিকড় প্রোথিত রয়েছে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, স্বার্থ, (অভ্যন্তরীণ বিষয়ে) হস্তক্ষেপ না-করা এবং কৌশলী স্বায়ত্তশাসন ৷ বাংলাদেশের বিদেশ নীতির জন্য এগুলোই বাংলাদেশের মৌলিক ভিত্তি ৷ সারা বিশ্বের সব দেশের জন্য এই নীতি প্রযোজ্য ৷"

গতকাল সকালেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে বিএনপি-ই 20 বছর বাদে ফের ক্ষমতায় ফিরছে ৷ ভোট-পূর্ববর্তী ঘোষণা মতো প্রধানমন্ত্রী হতে চলেছেন চেয়ারম্যান তারেক রহমান ৷ এই আবহে শুক্রবার ভারত, পাকিস্তান-সহ অন্য সব দেশের রাষ্ট্রনায়করা তাঁকে অভিনন্দন জানান ৷ এদিন সেই দেশগুলিকে প্রতি-ধন্যবাদ জানিয়েছে বিএনপি ৷

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফের বিনয়ী শব্দবন্ধের প্রশংসা করে তারেক রহমান পোস্ট করেছেন, "সম্প্রতি আমাদের মধ্যে সম্পর্কে যে গতি এসেছে তা স্বীকার করছে বাংলাদেশ ৷ আগামী দিনে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সার্বভৌমত্বের সাম্য, এবং গঠনমূলক আলোচনার ভিত্তিতে পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কের জন্য আমাদের দরজা খোলা রয়েছে ৷ বাস্তবিক সহযোগিতার মাধ্যমে আঞ্চলিক শান্তি, স্থিরতা এবং দক্ষিণ এশিয়ায় অংশীদারি অগ্রগতির পথ উদ্ভাবনের জন্য আমরা মুখিয়ে আছি ৷"

চিনের সম্মানজনক সমর্থনের জন্য বাংলাদেশ আজ নয়া অধ্যায় শুরু করতে চলেছে, জানিয়েছেন তারেক ৷ ধন্যবাদ পোস্টে তিনি লিখেছেন, "আমরা অধীর হয়ে রয়েছি, বাণিজ্য, বিনিয়োগ, পরিকাঠামো এবং সংযোগের ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রসারণের জন্য ৷ এছাড়া বেল্ট অ্যান্ড রোড প্রজেক্টস-সহ বর্তমান ও ভবিষ্যতের নানাবিধ উদ্যোগগুলি বাংলাদেশের উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়েই হবে এবং এর সঙ্গে দেশের দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক স্থায়িত্বও ৷"

গতকাল সকালে সোশাল মিডিয়ায় তারেক রহমানকে তাঁর বিপুল জয়ের জন্য শুভেচ্ছা জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ পরে দুপুর গড়ালে বিএনপি'র শীর্ষ নেতাকে সরাসরি ফোন করে প্রধানমন্ত্রী ৷ সেই বিষয়টি সোশাল মিডিয়ায় জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী ৷

এদিন ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিএনপি লিখেছে, "বাংলাদেশ তাদের নাগরিকের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, অন্তর্ভুক্তি এবং উন্নয়নের প্রতি দায়বদ্ধ ৷ ভারত-বাংলাদেশের বহুমুখী সম্পর্ককে গঠনমূলকভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে আমরা মুখিয়ে আছি ৷ দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, একে অপরের উদ্বেগের প্রতি সংবেদনশীলতা এবং আমাদের এলাকায় শান্তি-সমৃদ্ধির প্রতি আমাদের অংশীদারি দায়বদ্ধতা ৷"

বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, 297টি আসনের মধ্যে 209টি আসনে জয়ী হয়েছে বিএনপি ৷ কট্টরপন্থী জামাত-সহ 11টি দলের জোট পেয়েছে 68টি আসন ৷ শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগকে ভোটে লড়তে দেওয়া হয়নি ৷ ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে 59.44 শতাংশ ভোট পড়েছে ৷ চট্টগ্রাম-2 এবং চট্টগ্রাম- 4 এই দুই আসনের ফল ঘোষণা স্থগিত রেখেছে কমিশন ৷ এছাড়া একটি আসনে প্রার্থীর মৃত্যুর কারণে সেখানে ভোট হয়নি ৷

2024 সালের 5 অগস্ট বাংলাদেশে গণ-অভ্যুত্থানের জেরে আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হয় ৷ ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে ভারতে এসে আশ্রয় নেন ৷ এখনও তিনি ভারতেই আছেন ৷ তিন দিন পর 8 অগস্ট প্যারিস থেকে দেশে ফিরে আসেন শান্তিতে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ মুহাম্মদ ইউনূস ৷ তাঁর নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী প্রশাসন গঠিত হয় বাংলাদেশে ৷ তিনি প্রধান উপদেষ্টা হন ৷ এরপরেও বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা চলেছে ৷ হিন্দু-সহ সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচারের খবরও প্রায়শ সামনে আসতে থাকে ৷

এই অস্থিরতার মধ্যে গত 25 ডিসেম্বর 17 বছরের নির্বাসন কাটিয়ে ঢাকার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পা রাখেন তারেক রহমান এবং তাঁর পরিবার ৷ দু'টি আসন থেকে তিনি নির্বাচনে প্রার্থী হন এবং দু'টি আসনেই জয়ী হন ৷ বাংলাদেশের শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে সোজা ঢাকার জনসভায় পৌঁছন বিএনপি নেতা ৷ সেদিনই তিনি দেশবাসীর কাছে নতুন বাংলাদেশ গড়ার ডাক দিয়েছিলেন ৷

