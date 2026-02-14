'বাংলাদেশ প্রথম, আমাদের নীতি বিশ্বজনীন'; ভোটে জিতে বিএনপি'র বার্তা
বিপুল জয়ের পর প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনে তারেক পরিষ্কার করে দিলেন যে, বাংলাদেশের বিদেশ নীতিতে দেশ-দেশবাসীর স্বার্থই অগ্রাধিকার ৷ ভারতের জন্যও তাই ৷
By ANI
Published : February 14, 2026 at 8:10 PM IST
ঢাকা, 14 ফেব্রুয়ারি: বাংলাদেশই প্রথম- এটাই বিএনপি'র বিদেশ নীতি ৷ অন্যান্য দেশের মতো সীমান্ত লাগোয়া পড়শি ভারতের জন্য়ও এই নীতি, স্পষ্ট করলেন চেয়ারম্যান তারেক রহমান ৷ বিপুল জয় পেয়ে তিনি দেশের প্রধানমন্ত্রী হতে চলেছেন ৷ এদিকে চিনের সঙ্গে বাংলাদেশে বিনিয়োগ, বাণিজ্য, বিশেষত 'বেল্ট অ্যান্ড রোড প্রজেক্টস'কে অগ্রাধিকার দিচ্ছে বিএনপি ৷ পাশাপাশি পাকিস্তানের সঙ্গে সাম্প্রতিক যে ঘনিষ্ঠতা হয়েছে, তা স্বীকার করেছে প্রয়াত খালেদা জিয়ার দল ৷
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠা পেয়ে 20 বছর বাদে বাংলাদেশের মসনদে ফিরছে বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি (বিএনপি) ৷ গত 35 বছরে এই প্রথম কোনও পুরুষকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে পেতে চলেছে বাংলাদেশ ৷ ফল ঘোষণার পরদিন ঢাকার শাহবাগে একটি হোটেলে সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে বিএনপি ৷
VIDEO | “The interests of Bangladesh and its people will determine our foreign policy,” says BNP Chairperson Tarique Rahman in response to a question on ties with India.— Press Trust of India (@PTI_News) February 14, 2026
(Full video available on https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/olakg8htte
এই সম্মেলনে এক ভারতীয় সাংবাদিকের উত্তরে দলের চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেন, "ইতিমধ্যে বিদেশ নীতি নিয়ে আমরা আমাদের অবস্থান স্পষ্ট করেছি ৷ বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের মানুষের স্বার্থ রক্ষাই প্রথম ৷ এর উপর ভিত্তি করেই আমাদের বিদেশ নীতি গঠিত হবে ৷"
শুধু ভারত নয়, বিশ্বের যে কোনও দেশের জন্য এই নীতি, জানালেন, প্রবীণ বিএনপি নেতা আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী ৷ তিনি বলেন, "বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি বহুস্তরবাদী নীতি অনুসরণ করে ৷ আমাদের নীতি কোনও একটি দেশকে কেন্দ্র করে নয় ৷ আমাদের নীতি বিশ্বজনীন ৷ এই শিকড় প্রোথিত রয়েছে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, স্বার্থ, (অভ্যন্তরীণ বিষয়ে) হস্তক্ষেপ না-করা এবং কৌশলী স্বায়ত্তশাসন ৷ বাংলাদেশের বিদেশ নীতির জন্য এগুলোই বাংলাদেশের মৌলিক ভিত্তি ৷ সারা বিশ্বের সব দেশের জন্য এই নীতি প্রযোজ্য ৷"
গতকাল সকালেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে বিএনপি-ই 20 বছর বাদে ফের ক্ষমতায় ফিরছে ৷ ভোট-পূর্ববর্তী ঘোষণা মতো প্রধানমন্ত্রী হতে চলেছেন চেয়ারম্যান তারেক রহমান ৷ এই আবহে শুক্রবার ভারত, পাকিস্তান-সহ অন্য সব দেশের রাষ্ট্রনায়করা তাঁকে অভিনন্দন জানান ৷ এদিন সেই দেশগুলিকে প্রতি-ধন্যবাদ জানিয়েছে বিএনপি ৷
Thank you, Honourable @CMShehbaz, for your warm felicitations to Mr. Tarique Rahman on leading the BNP to a resounding victory in the Parliamentary elections in Bangladesh. We also appreciate your kind words regarding the successful conduct of the elections and the democratic… https://t.co/TyAoDnoJPe— Bangladesh Nationalist Party-BNP (@bdbnp78) February 14, 2026
পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফের বিনয়ী শব্দবন্ধের প্রশংসা করে তারেক রহমান পোস্ট করেছেন, "সম্প্রতি আমাদের মধ্যে সম্পর্কে যে গতি এসেছে তা স্বীকার করছে বাংলাদেশ ৷ আগামী দিনে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সার্বভৌমত্বের সাম্য, এবং গঠনমূলক আলোচনার ভিত্তিতে পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কের জন্য আমাদের দরজা খোলা রয়েছে ৷ বাস্তবিক সহযোগিতার মাধ্যমে আঞ্চলিক শান্তি, স্থিরতা এবং দক্ষিণ এশিয়ায় অংশীদারি অগ্রগতির পথ উদ্ভাবনের জন্য আমরা মুখিয়ে আছি ৷"
Thank you kindly, @MFA_Chinawe. We appreciate your gracious support as Bangladesh begins this new chapter. Bangladesh welcomes cooperation that advances national interest, strengthens economic resilience, and delivers tangible benefits to both our peoples.— Bangladesh Nationalist Party-BNP (@bdbnp78) February 14, 2026
We look forward to… https://t.co/dgfksBcKLq
চিনের সম্মানজনক সমর্থনের জন্য বাংলাদেশ আজ নয়া অধ্যায় শুরু করতে চলেছে, জানিয়েছেন তারেক ৷ ধন্যবাদ পোস্টে তিনি লিখেছেন, "আমরা অধীর হয়ে রয়েছি, বাণিজ্য, বিনিয়োগ, পরিকাঠামো এবং সংযোগের ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রসারণের জন্য ৷ এছাড়া বেল্ট অ্যান্ড রোড প্রজেক্টস-সহ বর্তমান ও ভবিষ্যতের নানাবিধ উদ্যোগগুলি বাংলাদেশের উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়েই হবে এবং এর সঙ্গে দেশের দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক স্থায়িত্বও ৷"
গতকাল সকালে সোশাল মিডিয়ায় তারেক রহমানকে তাঁর বিপুল জয়ের জন্য শুভেচ্ছা জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ পরে দুপুর গড়ালে বিএনপি'র শীর্ষ নেতাকে সরাসরি ফোন করে প্রধানমন্ত্রী ৷ সেই বিষয়টি সোশাল মিডিয়ায় জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী ৷
Thank you very much, Honourable @narendramodi. We greatly appreciate your kind acknowledgment of Mr. Tarique Rahman’s leadership in securing the BNP’s decisive win in the national elections. This outcome reflects the trust and confidence the people of Bangladesh have placed in… https://t.co/hJAOguIvKZ— Bangladesh Nationalist Party-BNP (@bdbnp78) February 14, 2026
এদিন ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিএনপি লিখেছে, "বাংলাদেশ তাদের নাগরিকের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, অন্তর্ভুক্তি এবং উন্নয়নের প্রতি দায়বদ্ধ ৷ ভারত-বাংলাদেশের বহুমুখী সম্পর্ককে গঠনমূলকভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে আমরা মুখিয়ে আছি ৷ দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, একে অপরের উদ্বেগের প্রতি সংবেদনশীলতা এবং আমাদের এলাকায় শান্তি-সমৃদ্ধির প্রতি আমাদের অংশীদারি দায়বদ্ধতা ৷"
বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, 297টি আসনের মধ্যে 209টি আসনে জয়ী হয়েছে বিএনপি ৷ কট্টরপন্থী জামাত-সহ 11টি দলের জোট পেয়েছে 68টি আসন ৷ শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগকে ভোটে লড়তে দেওয়া হয়নি ৷ ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে 59.44 শতাংশ ভোট পড়েছে ৷ চট্টগ্রাম-2 এবং চট্টগ্রাম- 4 এই দুই আসনের ফল ঘোষণা স্থগিত রেখেছে কমিশন ৷ এছাড়া একটি আসনে প্রার্থীর মৃত্যুর কারণে সেখানে ভোট হয়নি ৷
2024 সালের 5 অগস্ট বাংলাদেশে গণ-অভ্যুত্থানের জেরে আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হয় ৷ ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে ভারতে এসে আশ্রয় নেন ৷ এখনও তিনি ভারতেই আছেন ৷ তিন দিন পর 8 অগস্ট প্যারিস থেকে দেশে ফিরে আসেন শান্তিতে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ মুহাম্মদ ইউনূস ৷ তাঁর নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী প্রশাসন গঠিত হয় বাংলাদেশে ৷ তিনি প্রধান উপদেষ্টা হন ৷ এরপরেও বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা চলেছে ৷ হিন্দু-সহ সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচারের খবরও প্রায়শ সামনে আসতে থাকে ৷
এই অস্থিরতার মধ্যে গত 25 ডিসেম্বর 17 বছরের নির্বাসন কাটিয়ে ঢাকার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পা রাখেন তারেক রহমান এবং তাঁর পরিবার ৷ দু'টি আসন থেকে তিনি নির্বাচনে প্রার্থী হন এবং দু'টি আসনেই জয়ী হন ৷ বাংলাদেশের শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে সোজা ঢাকার জনসভায় পৌঁছন বিএনপি নেতা ৷ সেদিনই তিনি দেশবাসীর কাছে নতুন বাংলাদেশ গড়ার ডাক দিয়েছিলেন ৷