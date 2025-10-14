বাংলাদেশে পোশাক কারখানা-রাসায়নিক গুদামে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, মৃত অন্তত 16
এই দুর্ঘটনায় এখনও পর্যন্ত 16 জনের মূত্যুর খবর জানা গিয়েছে। এই অগ্নিকাণ্ডে মৃত এবং জখমের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।
Published : October 14, 2025 at 8:49 PM IST
ঢাকা, 14 অক্টোবর: বাংলাদেশের মিরপুরের রূপনগরে একটি পোশাকের কারখানা এবং রাসায়নিক গুদামে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত অন্তত 16 জন নিহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। এ ঘটনায় মৃত এবং জখমের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। স্থানীয় প্রশাসনিক কর্তাদের মতে, রাসায়নিক গুদামটি একটি তৈরি পোশাক কারখানার পাশেই ছিল।
পোশাকের কারখানাটি সাত তলা উঁচু এবং এর চতুর্থ তলায় আগুন লাগে। খবর পাওয়ার পর ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকল বাহিনী ও সিভিল ডিফেন্স বিভাগের দল ৷ ঢাকার দমকল বিভাগের একজন কর্মকর্তা তালহা বিন জসিম বলেন, "রাসায়নিক গুদামে ব্লিচিং পাউডার, প্লাস্টিকের জিনিসপত্র এবং হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড মজুত ছিল।" ঘটনাস্থলে কর্মরত দমকল কর্মীদের অনুমান, কারখানায় মজুত করা রাসায়নিক থেকে কোনওভাবে দ্রুত এই আগুন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে৷
তালহা বিন জসিম জানান, এই দুর্ঘটনায় অন্তত 16 জনের দেহ উদ্ধার হয়েছে। দেহগুলি উদ্ধার করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। অগ্নিদগ্ধ হয়ে জখম বেশ কয়েকজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন৷ আগুন এতটাই ভয়াবহ যে তা নেভানোর চেষ্টা এখনও চলছে। উদ্ধারকারী দলের কর্মকর্তারা আগুন লাগার কারণ জানার চেষ্টা করছেন এবং এর ফলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ মূল্যায়ন করছেন।
বাংলাদেশের দৈনিক সংবাদপত্র প্রথম আলোর খবরে বলা হয়েছে, পোশাক কারখানার প্রথম এবং দ্বিতীয় তলা থেকে নয়টি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষের ধারণা, তাদের সকলেরই বিষাক্ত গ্যাস শ্বাসকষ্টের কারণে মৃত্যু হয়েছে। কারখানায় এখনও তল্লাশি অভিযান চলছে।
ফায়ার সার্ভিস এবং সিভিল ডিফেন্সের মিডিয়া উইংয়ের একজন কর্মকর্তা তালহা বিন জসিম জানান, মঙ্গলবার স্থানীয় সময় সকাল 11টা 40 মিনিট নাগাদ তারা আগুন লাগার খবর পান এবং প্রথম দলটি সকাল 11টা 56 মিনিট নাগাদ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। আগুন নেভাতে দমকল বিভাগ ও সিভিল ডিফেন্সের ছয়টি ইউনিট একত্রে কাজ করেছে। প্রথম দফায় দমকল বিভাগ ও সিভিল ডিফেন্সের পাঁচটি ইউনিট আগুন নেভাতে যায়। পরে পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনতে আরও একটি দল সেখানে পৌঁছয়৷ তবে এর পরেও আগুন নিয়ন্ত্রণে না আসায় পরবর্তিতে আরও 5-6টি দল ঘটনাস্থলে এসে আগুন নেভানো এবং উদ্ধারকাজে হাত দেয়৷ শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ঘটনাস্থল থেকে এখনও অগ্নিদগ্ধ জীবিতদের এবং দেহ উদ্ধারের কাজ চলছে৷