ETV Bharat / international

ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি চাইছেন ইউনূস, দাবি বাংলাদেশের অর্থ উপদেষ্টার

ওপার বাংলার অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ মঙ্গলবার জানিয়েছেন, দুই দেশের মধ্যে আর কোনও তিক্ততা চাইছেন না তাঁরা ।

BANGLADESH INDIA TIES
ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি চাইছে ইউনূস (ফাইল ছবি)
author img

By PTI

Published : December 24, 2025 at 10:36 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ঢাকা, 24 ডিসেম্বর: নয়াদিল্লির সঙ্গে সম্পর্কের চাপানউতোরের মধ্যেই নতুন দাবি বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের তরফে ৷ সে দেশের অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ মঙ্গলবার জানিয়েছেন, প্রধান উপদেষ্টা মুহম্মদ ইউনূস নয়াদিল্লির সঙ্গে টানাপোড়েনের সম্পর্ক সহজ করার জন্য পদক্ষেপ নিয়েছেন ৷ একই সঙ্গে তাঁর দাবি, বর্তমান বাংলাদেশ প্রশাসন রাজনৈতিক বাকবিতণ্ডা থেকে অর্থনৈতিক স্বার্থকে আলাদাই রাখতে চাইছে ৷

ভারতের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ককে আরও জোরদার করা এবং উন্নয়নের স্বার্থে তারা কাজ করছে বলেও জানিয়েছেন বাংলাদেশের অর্থ উপদেষ্টা । ওইদিন অর্থ উপদেষ্টা তাঁর কার্যালয়ে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদের কমিটির বৈঠকের পর সাংবাদিকদের বলেন, "প্রধান উপদেষ্টা ভারতের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য কাজ করছেন ৷ তিনি নিজেও এই বিষয়ে বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে নিয়মিত কথা বলছেন ।"

ইউনূস সরাসরি ভারতের সঙ্গে কথা বলেছেন কি না, জানতে চাইলে সালেহউদ্দিন আহমেদ জানান, প্রধান উপদেষ্টা সরাসরি ভারতের কোনও প্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলেননি ৷ তবে তিনি এই বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলেছেন বলে দাবি করেছেন সালেহউদ্দিন । তিনি বলেন, "আমাদের বাণিজ্য নীতি রাজনৈতিক বিবেচনার দ্বারা পরিচালিত হয় না । যদি ভিয়েতনাম বা অন্য কোনও জায়গা থেকে চাল কেনার চেয়ে ভারত থেকে আমদানি করা সস্তা হয়, তবে ভারত থেকে এই প্রধান খাদ্যশস্য কেনা অর্থনৈতিকভাবে যুক্তিযুক্ত ।" একই সঙ্গে, এই অর্থনীতিবিদ তথা দেশের অর্থ উপদেষ্টা আশা প্রকাশ করেছেন, ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আর খারাপ হবে না ।

আহমেদ বলেন, "ভালো সম্পর্ক বজায় রাখার একটি উপায় হিসেবে বাংলাদেশ মঙ্গলবার ভারত থেকে 50 হাজার টন চাল কেনার একটি প্রস্তাব অনুমোদন করেছে । এই চাল আমদানি করলে বাংলাদেশ উপকৃত হবে, কারণ ভারতের পরিবর্তে প্রধান বিকল্প দেশ ভিয়েতনাম থেকে চাল কিনলে প্রতি কেজিতে 10 টাকা (0.082 মার্কিন ডলার) বেশি খরচ হবে ।"

অর্থ উপদেষ্টার এই মন্তব্য এমন সময়ে সামনে এসেছে যখন কূটনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন যে, বাংলাদেশের 1971 সালে পাকিস্তান থেকে স্বাধীনতার পর থেকে ঢাকা-নয়াদিল্লি সম্পর্ক এখন সবচেয়ে তলানির পর্যায়ে রয়েছে । উভয় দেশে বারবার রাষ্ট্রদূতদের তলব করা হচ্ছে এবং দুই দেশের রাজধানী ও অন্যান্য স্থানে বাংলাদেশি ও ভারতীয় দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভও হচ্ছে ।

যদিও বাংলাদেশের অর্থ উপদেষ্টা বিষয়টি মানতে চাননি ৷ তাঁর কথায়, "পরিস্থিতি এতটাও খারাপ পর্যায়ে পৌঁছয়নি ৷ বাইরে থেকে দেখলে মনে হতে পারে অনেক কিছুই ঘটছে ৷ তবে কিছু বিবৃতি আছে যা উপেক্ষা করাও কঠিন ।" দেশের মানুষ বা বাইরের কোনও শক্তি ভারতবিরোধী বিবৃতি দিচ্ছে কি না, জানতে চাইলে তিনি বলেন, "আমরা দুই দেশের মধ্যে কোনও তিক্ততা চাই না । বাইরে থেকে কেউ যদি সমস্যা উস্কে দেওয়ার চেষ্টা করে, তবে তা কোনও দেশের স্বার্থেই সুখকর হবে না ৷ এই ঘটনাগুলো জাতীয় মনোভাবের প্রতিনিধিত্ব করে না বরং বাংলাদেশের জন্য জটিল পরিস্থিতি তৈরি করছে ।"

TAGGED:

ভারত বাংলাদেশ সম্পর্ক
YUNUS ON INDIA
BANGLADESH ROW
INDIA BANGLADESH RELATION
BANGLADESH INDIA TIES

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.