প্রয়াত বাংলাদেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী, খালেদার স্মৃতিচারণায় মোদি

প্রয়াত বাংলাদেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী, খালেদার স্মৃতিচারণায় মোদি
দীর্ঘদিন ধরে কিডনি, যকৃৎ-এর সমস্যায় ভুগছিলেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়া ৷ তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন নরেন্দ্র মোদি ৷
Published : December 30, 2025 at 7:32 AM IST|
Updated : December 30, 2025 at 10:56 AM IST
ঢাকা, 30 ডিসেম্বর: প্রয়াত বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়া ৷ দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন তিনি ৷ মঙ্গলবার সকাল 6টা নাগাদ ঢাকার হাসপাতালে নেত্রীর মৃত্যু হয়েছে বলে জানায় বিএনপি ৷ বয়স হয়েছিল 80 বছর ৷
গত 23 নভেম্বর অত্যন্ত সঙ্কটজনক অবস্থায় খালেদাকে রাজধানী ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ৷ সেই থেকে একমাসেরও বেশি সময় ধরে তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৷ দীর্ঘদিন ধরে কিডনি, যকৃৎ সংক্রান্ত নানা অসুখে ভুগছিলেন বাংলাদেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী ৷ পরে তাঁর ফুসফুসেও সংক্রমণ ধরা পড়ে ৷
Bangladesh Nationalist Party (BNP) posts, " bnp chairperson and former prime minister, deshnetri begum khaleda zia, passed away this morning at 6:00 am, shortly after fajr prayers..." https://t.co/0v6xDfXPdQ pic.twitter.com/Zg6BhlIqXg— ANI (@ANI) December 30, 2025
গত 2 ডিসেম্বর খালেদার চিকিৎসার জন্য চিন থেকে 5 সদস্যের একটি চিকিৎসকের দল ঢাকায় পৌঁছয় ৷ এর দু'দিন পর ফের 4 সদস্যের চিনের এক মেডিক্যাল টিম বাংলাদেশে পৌঁছয় ৷ ব্রিটেনের একটি বিশেষজ্ঞ দলও তাঁদের সঙ্গে চিকিৎসায় যোগ দেয় । কিন্তু তাঁর অবস্থার কোনও পরিবর্তন হয়নি ৷ গত 11 ডিসেম্বর তাঁকে ভেন্টিলেটর সাপোর্টে স্থানান্তরিক করা হয় ৷ শনিবার মধ্যরাতের পর চিকিৎসক এজেএম জাহিদ জানান, বিএনপি নেত্রীর শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ ৷ রবিবার রাতেও পরিস্থিতিতে কোনও বদল আসেনি ৷ সোমবার রাতে তাঁর শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি ঘটে ৷
Deeply saddened to learn about the passing away of former Prime Minister and BNP Chairperson Begum Khaleda Zia in Dhaka.— Narendra Modi (@narendramodi) December 30, 2025
Our sincerest condolences to her family and all the people of Bangladesh. May the Almighty grant her family the fortitude to bear this tragic loss.
As the… pic.twitter.com/BLg6K52vak
খালেদার মৃত্যুতে শোকবার্তা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ এক্স পোস্টে তিনি লেখেন, "ঢাকায় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করছি । তাঁর পরিবার এবং বাংলাদেশের সকল মানুষের প্রতি আমাদের আন্তরিক সমবেদনা । সর্বশক্তিমান তাঁর পরিবারকে এই শোক সহ্য করার শক্তি দান করুন । বাংলাদেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে, বাংলাদেশের উন্নয়নের পাশাপাশি ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান সর্বদা স্মরণীয় হয়ে থাকবে । 2015 সালে ঢাকায় তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাতের কথা স্মরণ করছি । আমরা আশা করি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি এবং উত্তরাধিকার আমাদের অংশীদারিত্বকে পরিচালিত করবে । তাঁর আত্মা শান্তিতে থাকুক ।"
এদিকে, 17 বছর স্বেচ্ছা নির্বাসন কাটিয়ে লন্ডন থেকে সপরিবারে বাংলাদেশে ফিরেছেন খালেদার বড় ছেলে তারেক রহমান ৷ দেশে ফিরেই মায়ের সঙ্গে দেখা করার জন্য হাসপাতালে পৌঁছন তিনি ৷ পরিবারের বাকি সদস্যদের সঙ্গে রবিবারও ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালে যান তারেক ৷ দীর্ঘ রোগভোগের পর মঙ্গলবার সকালে মৃত্যু হল খালেদার ৷
স্বামী জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর বিএনপি-এর হাল ধরেছিলেন খালেদা ৷ 1991 সালে বাংলাদেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হন তিনি ৷ প্রথমবার 1996 সাল পর্যন্ত দেশের মসনদে ছিলেন ৷ এরপর ফের 2001 সালের নির্বাচনে জয়ী হন খালেদা ৷ 2006 সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিলেন ৷ এরপর প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব সামলান মুজিব-কন্যা তথা আওয়ামী লীগের নেত্রী শেখ হাসিনা ৷
হাসিনার আমলে 2018 সালে ঢাকার একটি আদালত জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট-এর দুর্নীতি মামলায় বিএনপি নেত্রী খালেদাকে দোষী সাব্যস্ত করে ৷ তাঁকে 7 বছরের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেয় আদালত ৷ পাশাপাশি, 1 মিলিয়ন বাংলাদেশি মুদ্রা জরিমানাও করা হয় ৷ পরে তাঁর অসুস্থতার জন্য তাঁকে গৃহবন্দি করে রাখা হয় ৷ খালেদার জেলবন্দির পর দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হন পুত্র তারেক রহমান ৷ গত 7 বছর ধরে তিনি লন্ডন থেকে ভার্চুয়াল মাধ্যমে দলের নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন । প্রায় 17 বছর বাড়ির বাইরে থাকার পর গত 25 ডিসেম্বর দেশে ফিরেছেন তারেক ৷
গত বছর 5 অগস্ট বাংলাদেশে রাজনৈতিক পালাবদল ঘটে ৷ দেশ ছাড়েন শেখ হাসিনা ৷ পরে 8 অগস্ট অন্তর্বর্তী প্রশাসন গঠিত হয় মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্ব ৷ এরপর গত বছর নভেম্বরে বিচারপতি একেএম আসাদুজ্জামান এবং সৈয়দ এনায়েত হোসেনের বেঞ্চ খালেদা জিয়ার শাস্তি মকুব করে ৷ এই মামলায় অন্য দুই অভিযুক্তকেও মুক্তি দেয় আদালত ৷