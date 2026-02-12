বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচন, সকাল থেকেই বুথে ভোটারদের লম্বা লাইন
নির্বাচনে 50টি রাজনৈতিক দলের মোট 1,755 জন প্রার্থী এবং 273 জন স্বতন্ত্র প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন । বিএনপি সর্বোচ্চ 291 জন প্রার্থীকে মনোনয়ন দিয়েছে ।
By PTI
Published : February 12, 2026 at 8:31 AM IST
ঢাকা, 12 ফেব্রুয়ারি: বাংলাদেশে চলছে ভোটগ্রহণ ৷ সকাল সাড়ে সাতটা থেকেই লাইনে জনতার ভিড় ৷ বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচনে বৃহস্পতিবার সকালে ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে 300টি সংসদীয় আসনের মধ্যে 299টিতে ৷ একজন প্রার্থীর মৃত্যুর কারণে একটি আসনে ভোটগ্রহণ বাতিল করা হয়েছে ।
2024 সালের অগস্টে দেশব্যাপী ব্যাপক বিক্ষোভের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর এটিই প্রথম ভোটগ্রহণ । যা চলবে এদিন বিকেল সাড়ে চারটে পর্যন্ত ৷ ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পরপরই গণনা শুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে । জটিল 84-দফা সংস্কার প্যাকেজের উপর গণভোটের পাশাপাশি ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন একযোগে অনুষ্ঠিত হচ্ছে আজ ।
নির্বাচন কমিশন ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে ৷ প্রায় 10 লক্ষ নিরাপত্তা কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে ৷ যা বাংলাদেশের নির্বাচনী ইতিহাসে সর্ববৃহৎ ।
শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগের অনুপস্থিতিতে এবারের ভোটে মূল প্রতিযোগিতা হচ্ছে মূলত বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এবং তার একসময়ের মিত্র জামায়াতে ইসলামির মধ্যে । গত বছর প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার আওয়ামী লীগকে ভেঙে দেয় এবং নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে বাধা দেয় ।
এবারের নির্বাচনে লড়াই করছেন 50টি রাজনৈতিক দলের মোট 1,755 জন এবং 273 জন স্বতন্ত্র প্রার্থী । এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রার্থী দিয়েছে বিএনপি ৷ তাদের 291 জন মনোনীত প্রার্থীর মধ্যে 83 জন মহিলা ৷
নির্বাচিত সরকারের কাছে দ্রুত ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ইউনূস ৷ নির্বাচন শুরুর আগে থেকেই রাজনৈতিক দল, প্রার্থী এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দলগুলিকে ভোটের দিন সংযম, সহনশীলতা এবং গণতান্ত্রিক আচরণ বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছেন ।
ভোটগ্রহণের প্রাক্কালে জাতির উদ্দেশ্যে টেলিভিশনে সম্প্রচারিত ভাষণে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দিন ভোটারদের স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন । তিনি রাজনৈতিক দল, প্রার্থী এবং ভোটারদের শান্তিপূর্ণ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার কথা বলেন ৷ পাশাপাশি জানান, নির্বাচন পরিচালনা সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান-সহ 45টি দেশ ও সংস্থার প্রতিনিধিরা ভোট পর্যবেক্ষণ করছেন ।
নির্বাচন কমিশনার আবদুর রহমানেল মাছুদ বলেছেন, নির্বাচনের সময় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রায় 9,00,000 আইন প্রয়োগকারী কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে ৷ রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলিতে আর্মার্ড পার্সোনেল ক্যারিয়ার (এপিসি) এবং র্যাপিড অ্যাকশন টিম (আরএটি) মোতায়েন করেছে কর্তৃপক্ষ ।
পুলিশ জানিয়েছে যে, তারা নির্বাচন কমিশনকে ঝুঁকিপূর্ণ ভোটকেন্দ্রের একটি তালিকা দিয়েছে ৷ যেখানে দেখা গিয়েছে যে ঢাকার 2,131টি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে 1,614টিই ঝুঁকিপূর্ণ । তবে সেনাবাহিনী জানিয়েছে যে, তারা ঢাকা শহরের দুটি কেন্দ্রকে ঝুঁকিপূর্ণ বলে চিহ্নিত করেছে ।
প্রথমবারের মতো, নির্বাচনী নিরাপত্তার জন্য ড্রোন এবং শরীরে লাগানো ক্যামেরা ব্যবহার করা হচ্ছে ।নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুসারে, প্রায় 127 মিলিয়ন ভোটারের মধ্যে নতুন ভোটার রয়েছে প্রায় 3.58 শতাংশ ।প্রথমবারের মতো, নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত প্রায় 8,00,000 প্রবাসী বাংলাদেশি তথ্যপ্রযুক্তি-ভিত্তিক পোস্টাল ব্যালট সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন ।