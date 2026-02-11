তরুণরাই তুরুপের তাস ! প্রথম ভোটারদের মন পেতে মরিয়া বিএনপি-জামাত

তরুণরাই তুরুপের তাস ! প্রথম ভোটারদের মন পেতে মরিয়া বিএনপি-জামাত
বাংলাদেশে এবার প্রথম ভোট দেবেন মোট ভোটারের 3.58 শতাংশ ৷ তাঁদের সমর্থন কোন দিকে থাকে তার উপরই নির্ভর করছে প্রার্থীদের ভাগ্য ৷
Published : February 11, 2026 at 2:37 PM IST
ঢাকা, 11 ফেব্রুয়ারি: আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার অপেক্ষা ৷ মঙ্গলবার সকালে জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং গণভোটে বাংলাদেশ ৷ রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের একটা বড় অংশ মনে করেন, এবারের ভোটে 'তুরুপের তাস' হতে পারেন প্রথমবারের ভোটারের ৷
মসনদ দখল করতে এই ভোটের দিকে নজর সব পক্ষের ৷ বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনের দেওয়া তথ্য় বলছে, এবার প্রথম ভোট দেবেন মোট ভোটারের 3.58 শতাংশ ৷ 2024 সালে মূলত ছাত্র-যুবাদের সামনে রেখে বিরাট গণআন্দোলন দেখেছিল বাংলাদেশ ৷ শিক্ষায় বৈষম্য দূর করতে তৈরি হওয়া আন্দোলন অচিরেই ছড়িয়ে পড়ে সমাজের বিভিন্ন স্তরে ৷ দেশ ছাড়তে বাধ্য় হন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৷ এরপর বছর দেড়েকের অন্তর্বর্তী সরকারের শাসন পেরিয়ে গণতান্ত্রিক সরকারেরর অপেক্ষায় বাংলাদেশ ৷ আর তাতেই নতুন ভোটাররা বড় ভূমিকা নিতে পারেন ৷
মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণেও এই বিষয়টি তুলে ধরেন প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস ৷ সোশাল মিডিয়ায় এক দীর্ঘ পোস্টে ইউনূস লেখেন, "আপনারাই সেই প্রজন্ম, যারা গত 17 বছর ধরে ভোটাধিকার থাকার পরও ভোট দিতে পারেননি ৷ আপনারা বড় হয়েছেন এমন এক বাস্তবতায়, যেখানে ভোটের মুখোশ ছিল—কিন্তু ভোট ছিল না; ব্যালট ছিল—কিন্তু ভোটার ছিল না। এই দীর্ঘ সময়ের বঞ্চনা ও অবদমনের সবচেয়ে বড় মূল্য জাতিকে প্রতিদিন দিতে হয়েছে ৷" প্রধান উপদেষ্টা মনে করেন, সেই তরুণ-তরুণীরাই বাংলাদেশের আগামী ঠিক করবেন ৷
নির্বাচনের প্রচারেও গুরুত্ব পেয়েছেন তরুণ ভোটাররা ৷ নির্বাচনী ইস্তেহারে বিএনপি জানিয়েছে, 6 মাস থেকে দু'বছর পর্যন্ত বেকার ভাতা চালু করবে তারা ৷ পাশাপাশি জানানো হয়েছে, বিএনপি ক্ষমতায় এলে যুব সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নের উপরও জোর দেওয়া হবে ৷
নির্বাচন ঘিরে বেনজির নিরাপত্তা
এদিকে নির্বাচন ঘিরে বেনজির নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে বাংলাদেশে ৷ নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে দেশের অধিকাংশ ভোট কেন্দ্রই স্পর্শকাতর ৷ সেখানে গোলমালের আশঙ্কা রয়েছে ৷ আর তার জন্য বিপুল পরিমাণে সেনা মোতায়েনের সিদ্ধান্ত হয়েছে ৷ থাকবে পুলিশ বাহিনীও ৷ ভোটে কারচুপি রুখতে 90 শতাংশ বুথে সিসিটিভি ক্য়ামেরাও বসানো হবে ৷ কমিশন আগেই জানিয়েছে পোলিং বুথের 400 মিটারের মধ্যে মোবাইল নিয়ে প্রবেশ করা যাবে না ৷ প্রিসাইডিং অফিসার, পোলিং বুথের নিরাপপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশ আধিকারিকের পাশাপাশি সিভিক বাহিনীর আগে থেকে ঠিক করে রাখা দুই কর্মী অবশ্য নিজেদের সঙ্গে মোবাইল রাখতে পারবেন ৷
নির্বাচন কমিশনার আবুল ফজল মহম্মদ সানাউল্লাহ সংবাদসংস্থা পিটিআই-কে জানান, প্রতিটি এলাকা থেকে পাওয়া আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত তথ্যের ভিত্তিতে নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করা হয়েছে ৷ সেই অনুযায়ী দেখা গিয়েছে, মোট 2 হাজার 131টি বুথের মধ্যে 1 হাজার 614টিতে অশান্তি ছড়ানোর আশঙ্কা রয়েছে ৷