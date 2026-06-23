আওয়ামী লীগ নামে সংগঠন নেই ! স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দাবির রাতে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে গ্রেফতার বহু কর্মী-সমর্থক

আওয়ামী লীগ নামে সংগঠন নেই ! স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দাবির রাতে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে গ্রেফতার বহু কর্মী-সমর্থক
বাংলাদেশে নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠা দিবসের উদযাপন প্রতিরোধে দেশজুড়ে সেনা মোতায়েন করল প্রশাসন ৷ গ্রেফতার বহু কর্মী-সমর্থক ৷
By PTI
Published : June 23, 2026 at 9:12 PM IST
ঢাকা, 23 জুন: প্রতিষ্ঠা দিবসের আগে রাতভর অভিযানে গ্রেফতার নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের বহু সদস্য ৷ 77 বছর আগে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠা হয় আওয়ামী লীগের ৷ এই প্রতিষ্ঠাদিবস উদযাপনের আবহে লীগের রাজনৈতিক কার্যকলাপের আশঙ্কায় তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছিল প্রশাসন ৷ এদিকে সোমবারই দেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ দাবি করেছেন, বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ নামের কোনও সংগঠন নেই ৷
সরকারের এই দাবি সত্ত্বেও শেখ হাসিনার দলের মিটিং, মিছিল, সমাবেশ বা যে কোনও ধরনের প্রকাশ্য কার্যকলাপ রুখতে দেশজুড়ে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল ৷ এমনকী সেনাও নামানো হয়েছে ৷ মঙ্গলবার প্রশাসন জানিয়েছে, এদিন সারা দেশে আওয়ামী লীগে প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপনের মিছিল বের করার পরিকল্পনা ছিল ৷ 1949 সালের 23 জুন পূর্বতন পূর্ব পাকিস্তানে জন্ম হয় আওয়ামী লীগের ৷ পরে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে 1971 সালের মুক্তি যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল বাংলাদেশের এই সবচেয়ে পুরনো রাজনৈতিক দলটি ৷
2024 সালের 5 অগস্ট সরকার বিরোধী গণ-অভ্যুত্থানের জেরে দেশ ছেড়ে ভারতে এসে আশ্রয় নেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৷ এর তিন দিন পর ফ্রান্স থেকে দেশে ফিরে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করেন মুহাম্মদ ইউনূস ৷ তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী প্রশাসন আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করে ৷ হাসিনা সরকারের পতনের পরপরই বহু সদস্য দেশ ছেড়েছেন ৷ অনেকে আত্মগোপন করেছেন ৷ চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বে সরকার গঠিত হলেও লীগের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা ওঠেনি ৷
ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনার মোসলেহ উদ্দিন আহমেদ সাংবাদিকদের বলেন, "আমরা ওদের পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দিয়েছি ৷ আশা করছি, আর যেটুকু সময় বাকি আছে, তাতে ওরা কেউ দেশের কোথাও মিছিল বা সমাবেশ করতে পারবে না ৷" ডিএমপি এই সংক্রান্ত একটি বিবৃতি জারি করে জানিয়েছে, ধৃতদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে ৷ জনসাধারণের নিরাপত্তার স্বার্থে এবং ঢাকায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বজায় রাখতে তল্লাশি অভিযান চলবে ৷
নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও সোশাল মিডিয়ায় দলের নানাবিধ কার্যকলাপের ভিডিয়ো আপলোড করেছে আওয়ামী লীগ ৷ কোথাও লীগের সদস্যরা রাস্তায় মিছিল করছেন, তো কোথাও তাঁরা পতাকা নিয়ে হাঁটছেন, সঙ্গে রয়েছে ব্যানার এবং স্লোগান দিচ্ছেন কর্মী-সমর্থকরা ৷
প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আগের দিন শেখ হাসিনা সোশাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করেছেন ৷ তিনি তাতে লিখেছেন, "আমরা হারব বলে জন্মাইনি ৷" বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে মানবাধিকার বিরোধী অপরাধের জেরে মৃত্যুদণ্ডের সাজা দিয়েছে ৷ দলের তরফে ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্টে বলা হয়েছে, "আমরা মানুষের সমর্থনে 10 গুণ শক্তি বাড়িয়ে ফিরব ৷"
বাংলাদেশের মূলধারার সংবাদমাধ্যমের পাশাপাশি ডিজিটাল সংবাদমাধ্যমগুলির উপরেও শেখ হাসিনার বক্তব্য কিংবা আওয়ামী লীগের কর্মকাণ্ড প্রকাশ বা প্রচারের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে ৷ তবে আঞ্চলিক সংবাদমাধ্যমগুলিতে প্রকাশিত রিপোর্টে হাসিনা অভিযোগ করেছেন, একের পর এক সরকার বিচার বিভাগকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে ৷ তিনি 'উত্তেজিত জনতার হিংস্র মানসিকতা' বা 'মব টেরর'-কে প্রশ্রয় দেওয়ার এবং একটি 'প্রহসনমূলক' নির্বাচনী পরিবেশ তৈরির অভিযোগ করেছেন তারেক রহমানের সরকারের বিরুদ্ধে ।
এদিন দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে সোশাল মিডিয়ায় আওয়ামী লীগের সদস্যরা সমর্থকদের ভার্চুয়াল আলোচনার আর্জি জানান ৷ পাশাপাশি দলের পতাকা উত্তোলন করা থেকে মিছিল পরিচালনা, পোস্টার দেওয়ার অনুরোধ করেন ৷ পুলিশের সদর দফতরের মুখপাত্র জানিয়েছেন, শুধু ঢাকার কাছ থেকে নিষিদ্ধ দলের 26 জন কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ এছাড়া দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নিয়ম ভেঙে মিছিল করতে চেয়ে আটক হয়েছেন আরও বহু আওয়ামী লীগ কর্মী-সমর্থক ৷
বরিশাল জেলায় আওয়ামী লীগ কর্মীরা বিনা অনুমতিতে হঠাৎ মিছিল বের করেছে বলে খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসন কার্যত রণসজ্জায় সজ্জিত বিশাল পুলিশ মোতায়েন করতে বাধ্য হয় ৷ সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী, আওয়ামী লীগের মিছিল রুখতে গোপালগঞ্জেও সেনা মোতায়েন করা হয়েছে ৷
গোপালগঞ্জ আওয়ামী লীগের একটি ঐতিহ্যবাহী শক্তিশালী ঘাঁটি এবং এখানেই 2024 সালে 'জুলাই অভ্যুত্থান'-এর নেতাদের (যাঁরা পরবর্তীতে তরুণ-নেতৃত্বাধীন 'ন্যাশনাল সিটিজেন পার্টি' বা এনসিপি গঠন করেন) আয়োজিত মিছিলে পুলিশের অভিযানে পাঁচজন বিক্ষোভকারী নিহত হয়েছিলেন ৷ এদিকে সোমবারই দেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমেদ দাবি করেছেন, সংগঠন হিসেবে আওয়ামী লীগের আর কোনও অস্তিত্ব নেই ৷ লীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, "আওয়ামী লীগ নামে কোনও সংগঠন নেই ৷"
এদিকে ওইদিনই নিষিদ্ধ দলটির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন এবং আওয়ামী লীগের দুই কর্মীর মৃত্যুর খবরকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত আবহে সেনাবাহিনী ও আধা-সামরিক বাহিনী বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) সদস্যদের মোতায়েন করে সরকার । স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের একজন মুখপাত্র জানিয়েছেন, 30 জুন পর্যন্ত ঢাকা এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় গোপালগঞ্জ (হাসিনার নিজের জেলা)-সহ আরও পাঁচটি জেলায় সেনাবাহিনী ও বিজিবি সদস্যদের মোতায়েন করা হয়েছে ৷
ছাত্র-নেতৃত্বাধীন অভ্যুত্থানে হাসিনার সরকারের পতনের পর প্রায় দু'বছর কেটে গিয়েছে ৷ এই দীর্ঘ সময় দেশজুড়ে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সামলেছে বাংলাদেশ সেনা ৷ সদ্য তাদের আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যারাকে ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছিল ৷ এর এক সপ্তাহ পর ফের সেনা মোতায়েনের ঘটনা ঘটল বাংলাদেশে । এর আগে গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে দেশের সর্বত্র নিরাপত্তাজনিত সতর্কতা জারি করা হয়েছিল ৷ গোয়ন্দা তথ্য অনুযায়ী, 23 জুনের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগ সমর্থকরা অশান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করতে পারে ৷
গত 20 জুন ফরিদপুরে পুলিশি হেফাজতে মৃত্যু হয় এক আওয়ামী লীগ কর্মীর ৷ আরেকজন বরিশালে পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে পালাচ্ছিলেন ৷ কিন্তু সেই সময় তিনি জখম হন এবং চিকিৎসাধীন অবস্থায় 21 জুন তাঁর মৃত্যু হয় ৷
এই ঘটনাগুলির জেরে আঞ্চলিক স্তরে বিক্ষোভ দেখা দেয় ৷ এর মধ্যে ঢাকা ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর খুলনার সংযোগকারী একটি প্রধান জাতীয় সড়ক কিছুক্ষণের জন্য অবরোধ করার ঘটনাও ঘটেছে ৷ এরই মধ্যে, ফরিদপুরে মৃত এক আওয়ামী কর্মীর শেষকৃত্যে অংশ নেন শাসকদল বিএনপি'র শীর্ষ নেতারা ৷ পুলিশি হেফাজতে তাঁর মৃত্যুর কঠোর সমালোচনা করেন ৷ পরিস্থিতি যাতে নিয়ন্ত্রণের বাইরে না চলে যায়, তার জন্য পুলিশের পাশাপাশি সেখানে সেনা মোতায়েন করা হয় ৷