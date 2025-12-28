ওসমান হাদি খুনে দুই অভিযুক্ত মেঘালয় সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছে, দাবি বাংলাদেশের

ওসমান হাদি খুনে দুই অভিযুক্ত মেঘালয় সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছে, দাবি বাংলাদেশের
গত 18 ডিসেম্বর মৃত্যু হয় ছাত্রনেতা ওসমান হাদির ৷ তাঁর মৃত্যুতে দুই অভিযুক্ত ভারতে পালিয়ে গিয়েছে বলে দাবি করেছে ঢাকার পুলিশ ৷
By PTI
Published : December 28, 2025 at 2:49 PM IST
ঢাকা, 28 ডিসেম্বর: ছাত্রনেতা শরিফ ওসমান হাদি খুনে অভিযুক্ত দুই মূল অভিযুক্ত ভারতে পালিয়ে গিয়েছে ৷ রবিবার এমনটাই দাবি করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ ৷ তারা জানিয়েছে, ওই দুই অভিযুক্ত আপাতত ভারতেই রয়েছে ৷
গত 12 ডিসেম্বর ঢাকায় রিকশায় যাওয়ার সময় খুব কাছ থেকে ওসমান হাদিকে গুলি করা হয় ৷ তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে ঢাকার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ কিন্তু পরে অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে এয়ার অ্যাম্বুল্যান্সে সিঙ্গাপুরে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ কিন্তু 18 ডিসেম্বর সিঙ্গাপুরের হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয় ৷
ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)-র অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (অপরাধ) এসএন মহম্মদ নজরুল ইসলাম সাংবাদিকদের বলেন, "সন্দেহভাজন ফৈজল করিম মাসুদ এবং আলমগীর শেখ মেঘালয় সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে ঢুকেছে ৷ স্থানীয়রা তাদের সহযোগিতা করেছিল ৷"
বাংলাদেশের সংবাদপত্র 'দ্য ডেইলি স্টার' পুলিশ কর্তার বক্তব্য উদ্ধৃত করে জানিয়েছে, "আমাদের কাছে যে তথ্য রয়েছে, তাতে সন্দেহভাজনরা হালুয়াঘাট সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছে ৷ সীমান্ত অতিক্রমের পর পুর্তি নামের কেউ একজন তাদের নিয়ে যায় ৷ পরে এক ট্যাক্সি চালক সামি তাদের মেঘালয়ের তুরা শহরে পৌঁছে দেয় ৷" কখন এবং কীভাবে তারা ভারতে পালিয়ে গেল, সে বিষয়ে আধিকারিক কিছু জানাননি ৷ এই বিষয়ে ভারতের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ৷
গত বছরের জুলাই বিপ্লবের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নেতা ছিলেন ওসমান হাদি ৷ তিনি অবশ্য ভারত-বিরোধী ছিলেন ৷ আগামী 12 ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের সংসদীয় নির্বাচনে তাঁর নির্দল প্রার্থী হয়েছিলেন ৷ কিন্তু তার আগেই হাদির মৃত্যু হয় ৷