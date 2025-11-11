দিল্লি বিস্ফোরণের নিন্দায় হাসিনা, ঘুরপথে তোপ ইউনূসের সরকারকেও

দিল্লি বিস্ফোরণের নিন্দায় হাসিনা, ঘুরপথে তোপ ইউনূসের সরকারকেও
দিল্লির ঘটনার নিন্দার পাশাপাশি ঘুরপথে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারকেও আক্রমণ করেছেন দেশ ছাড়া প্রধানমন্ত্রী ৷
Published : November 11, 2025 at 6:54 PM IST
ঢাকা ও নয়াদিল্লি, 11 নভেম্বর: লালকেল্লার কাছে বিস্ফোরণের ঘটনার নিন্দায় সরব হলেন শেখ হাসিনা ৷ বাংলাদেশের এই ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী জানান, কোনও অবস্থায় এই ধরনের হামলা মেনে নেওয়া যায় না ৷ ঘটনার নিন্দার পাশাপাশি ঘুরপথে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারকেও আক্রমণ করেছেন দেশ ছাড়া এই প্রধানমন্ত্রী ৷ সোশাল মিডিয়ায় আওয়ামী লীগের তরফে হাসিনার এই বক্তব্য পোস্ট করা হয়েছে ৷
হাসিনা জানান, তাঁর দল আদর্শের দিক থেকে সব ধরনের জঙ্গি হামলার সর্বোচ্চ বিরোধিতা করে ৷ আর তাই এই সঙ্কটের সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে সব ধরনের সাহায্য করতে আওয়ামী লীগ প্রস্তুত ৷ হাসিনার কথায়, "আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে বিশ্বাস করি আজকের সভ্য পৃথিবীতে যারা এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছে তাদের ক্ষমা করার কোনও সঙ্গত কারণ নেই ৷ তাদের বিচাররে ব্যবস্থা করতেই হবে ৷ পাকিস্তানের মদতে এই সমস্ত জঙ্গিরা সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ ও কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে বারবার আঘাত হানে ৷ " তিনি মনে করেন, ভারতে আঘাত হানার নেপথ্যে আঞ্চলিক শান্তি বিঘ্নিত করার অভিপ্রায় আছে ৷
তাঁর কথায়, "সন্ত্রাসবাদ মাথা তোলার চেষ্টা করলেই কড়া ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ৷ পাশাপাশি বাংলাদেশ-সহ সর্বত্র জঙ্গিদের যারা মদত করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ৷ তারা সকলেই মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ সংগঠিত করছে ৷" হাসিনা যেদিন দিল্লি বিস্ফোরণের ঘটনায় শোকপ্রকাশ করে জঙ্গি হামলার নিন্দায় সরর হলেন সেদিন তাঁর দলের তরফে দাবি করা হল মুহাম্মদ ইউনূসের সরকার জঙ্গি এবং ধর্ষকদের উৎসাহ দেয় ৷ অপরাধী মানসিকতা পোষণ করেন এমন মানুষদের হাতে চলে গিয়েছে সরকারের নিয়ন্ত্রণ ৷ এটা নতুন এবং উন্নত বাংলাদেশ নয় ৷ এটা অতীতের সেই পিছিয়ে পড়া বাংলাদেশ ৷ প্রায় একইসুরে দিল্লির ঘটনাকে হাতিয়ার করে সুকৌশলে আরও একবার ইউনূসদের সমালোচনা করলেন একটানা বাংলাদেশের তিনটি নির্বাচনে বড় জয় পাওয়া হাসিনা ৷
এদিকে দিল্লির বিস্ফোরণকে জঙ্গি হামলা বলেই বিবেচনা করছে বিভিন্ন তদন্ত সংস্থাগুলি ৷ সোমবার সন্ধ্যা 7টা নাগাদ লালকেল্লার কাছে সুভাষ মার্গ ট্রাফিক সিগন্যালে একটি গাড়িতে ভয়াবহ বিস্ফোরণ হয় ৷ তাতে এখনও পর্যন্ত 12 জনের প্রাণ গিয়েছে ৷ আহত হয়েছেন আরও অনেকে ৷ তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক ৷
গাড়িটির চালকের আসনে থাকা সন্দেহভাজন জঙ্গি উমর নবির থেকে বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক উদ্ধার হয়েছে ৷ সেই বিস্ফোরকের সঙ্গে ফরিদাবাদ থেকে উদ্ধার হওয়া বিস্ফোরকের মিল আছে বলে জানতে পেরেছেন ঘিরে তদন্তকারীদের ৷ পাশাপাশি নবির সঙ্গে জঙ্গি যোগও আছে ৷
মঙ্গলবার সকালে দিল্লির গাড়ি বিস্ফোরণের ঘটনার তদন্তভার সরকারিভাবে এনআইএ-কে দেওয়া হয়েছে বলে ঘোষণা করেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ৷ কেন্দ্রীয় সরকারের এই পদক্ষেপ থেকেই স্পষ্ট, দিল্লিতে লালকেল্লার কাছে গাড়ি বিস্ফোরণ নেহাত কোনও সাধারণ ঘটনা নয় ৷ সরকার মনে করছে এটি সন্ত্রাসবাদী হামলা ৷