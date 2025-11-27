ফাঁসির সাজার 10 দিনের মাথায় 21 বছরের কারাদণ্ড হাসিনার

ফাঁসির সাজার 10 দিনের মাথায় 21 বছরের কারাদণ্ড হাসিনার
জুলাই বিপ্লবে মানবতা বিরোধী অপরাধের জন্য ফাঁসির সাজা হয়েছে শেখ হাসিনার ৷ এবার বাংলাদেশের জমি বণ্টনের দুর্নীতি মামলায় কারাবাসের সাজা দিল আদালত ৷
By PTI
Published : November 27, 2025 at 4:43 PM IST
ঢাকা, 27 নভেম্বর: ফাঁসির সাজার 10 দিন পর ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 21 বছরের কারাবাসের সাজা শোনাল বাংলাদেশের একটি আদালত ৷ রাজধানী ঢাকার পূর্বাচলে একটি নতুন শহরের পরিকল্পনায় পল্ট বিতরণে দুর্নীতি হয়েছে বলে অভিযোগ ৷ এই সংক্রান্ত তিনটি মামলায় হাসিনা ছাড়া তাঁর ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় এবং কন্যা সাইমা ওয়াজেদ পুতুলেরও পাঁচ বছরের কারাদণ্ডের সাজা হয়েছে ৷
বৃহস্পতিবার ঢাকার 5 নম্বর বিশেষ জজ আদালত 78 বছর বয়সি শেখ হাসিনাকে তিনটি দুর্নীতির মামলায় 7 বছর করে মোট 21 বছরের কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছে ৷ পাশাপাশি পুত্র সজীব ওয়াজেদ জয়কে একটি দুর্নীতির মামলায় 5 বছরের কারাবাস এবং কন্যা সাইমা ওয়াজেদ পুতুলেরও 5 বছরের কারাদণ্ড হয়েছে ৷ বর্তমানে শেখ হাসিনা ভারতে রয়েছেন ৷
বিচারক মহম্মদ আবদুল্লা আল মামুন সাজা ঘোষণা করতে গিয়ে বলেন, "এই জমি কোনও আবেদন ছাড়াই শেখ হাসিনাকে মঞ্জুর করা হয়েছিল ৷ এমনভাবে তা দেওয়া হয়েছিল, যা আইনি এক্তিয়ার বহির্ভূত ৷"
এই পূর্বাচল প্লট দুর্নীতি মামলায় হাসিনার পরিবার ছাড়া অন্য় 20 জনকে কারাবাসের সাজা দিয়েছে আদালত ৷ তাঁদের মধ্যে রয়েছেন প্রাক্তন আবাস মন্ত্রী শরিফ আহমেদ এবং আবাস মন্ত্রকের অন্য আধিকারিকরা ৷ এছাড়া রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকেও মামলায় দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে ৷ শুধু একজন বাদে বাকিদের বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ডের সাজা হয়েছে ৷ যিনি খালাস পেয়েছেন তিনি আবাস মন্ত্রকেরই একজন জুনিয়র আধিকারিক ৷ এই মামলায় গ্রেফতার হওয়া একজনকে তিনটি মামলার প্রতিটিতে এক বছর করে মোট তিন বছরের কারাবাসের সাজা শুনিয়েছে আদালত ৷
বাংলাদেশের অ্যান্টি-করাপশন কমিশন চলতি বছরের 12-14 জানুয়ারির মধ্যে পূর্বাচল প্লট দুর্নীতির ছ'টি মামলা দায়ের করেছিল ৷ এই সব মামলাগুলির চার্জশিট পেশ হয় 10 মার্চ ৷ ছ'টি মামলার মধ্যে তিনটি দুর্নীতির মামলার রায় ঘোষণা হল বৃহস্পতিবার ৷
গত 17 নভেম্বর আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল (ICT-BD) শেখ হাসিনাকে মানবতা বিরোধী অপরাধে ফাঁসির সাজা ঘোষণা করেছে ৷ বাংলাদেশের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকেও ফাঁসির সাজা দিয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ দমন ট্রাইবুনাল ৷ রাজসাক্ষী হওয়ায় পুলিশের প্রাক্তন আইজি চৌধুরী আবদুল্লা আল মামুনকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড হয়েছে ৷
গত বছরের 5 অগস্ট ব্যাপক ছাত্র আন্দোলনের চাপে দেশ ছাড়েন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৷ তিনি ভারতে এসে আশ্রয় নেন এবং এখনও এদেশেই আছেন ৷ তিনি দেশ ছাড়ার তিন দিন বাদে 8 অগস্ট প্যারিস থেকে বাংলাদেশে ফিরে আসেন শান্তিতে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ মুহাম্মদ ইউনূস ৷ গঠিত হয় বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী প্রশাসন ৷ তিনি হন প্রধান উপদেষ্টা ৷