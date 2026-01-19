আইনজীবী হত্যা মামলা: চিন্ময়কৃষ্ণ-সহ 23 জনের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন বাংলাদেশের আদালতে
চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের বিরুদ্ধে হত্যা এবং অন্যান্য অভিযোগ আনা হয়েছে। মামলায় মোট 39 জনকে অভিযুক্ত করা হয়েছে।
ঢাকা, 19 জানুয়ারি: ইসকনের প্রাক্তন নেতা সন্ন্যাসী চিন্ময়কৃষ্ণ দাস-সহ 39 জনের বিরুদ্ধে আইনজীবী হত্যা মামলায় বিচার প্রক্রিয়া শুরু হল বাংলাদেশের আদালতে ৷ সোমবার বাংলাদেশের একটি আদালত চট্টগ্রামে 2024 সালের নভেম্বরে একজন আইনজীবী সাইফুল ইসলাম আলিফের হত্যার ঘটনায় চিন্ময়কৃষ্ণ দাস এবং আরও 38 জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেছে। চিন্ময়কৃষ্ণ বাংলাদেশ সংযুক্ত সনাতন জাগরণ জোটের মুখপাত্র, যিনি আগে ইসকনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে তাঁকে 2024 সালের 25 নভেম্বর ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে গ্রেফতার করা হয়েছিল।
চট্টগ্রাম বিভাগীয় ফাস্ট ট্র্যাক ট্রাইব্যুনালের বিচারক মোহাম্মদ জাহিদুল হক মামলার কার্যক্রম চলাকালীন চিন্ময়কৃষ্ণ-সহ গ্রেফতার হওয়া 39 অভিযুক্তের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করেন। 2024 সালে 26 নভেম্বর চট্টগ্রামে চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের গ্রেফতারের বিরুদ্ধে হওয়া বিক্ষোভে জুনিয়র পাবলিক প্রসিকিউটর সাইফুল ইসলাম আলিফের মৃত্যু হয়৷ রাষ্ট্রপক্ষের মতে, চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের বিরুদ্ধে হত্যা এবং অন্যান্য অভিযোগ আনা হয়েছে। মামলায় মোট 39 জনকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে চিন্ময়কৃষ্ণ দাস-সহ 23 জন হেফাজতে রয়েছেন এবং আদালতে হাজির হয়েছেন। বাকি 16 জন অভিযুক্ত পলাতক।
সোমবার সকাল সাড়ে ন’টার কিছু পরে অভিযুক্তদের জেল থেকে আদালতে হাজির করানো হয়। চট্টগ্রাম বিভাগীয় ফাস্ট ট্র্যাক ট্রাইব্যুনালের অভিযোগ গঠনের পর একজন রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী সাংবাদিকদের জানান, “আদালত চিন্ময়ের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির 302 ও 109 ধারায় অভিযোগ গঠন করেছে এবং অন্য 22 জনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে।” জানা গিয়েছে, অন্যান্য অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পুলিশের ওপর হামলা, সরকারি কাজে বাধা এবং আইনজীবীদের উপর হামলা ও ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনায় আরও মামলা দায়ের করা হয়।
জুনিয়র পাবলিক প্রসিকিউটর সাইফুল ইসলাম আলিফের মৃত্যুর 14 মাস পর চট্টগ্রাম বিভাগীয় ফাস্ট ট্র্যাক ট্রাইব্যুনালের বিচারক জাহিদুল হক উভয় পক্ষের আইনজীবীদের বক্তব্য শোনার পর আদালতের এই আদেশ আসে। রাষ্ট্রপক্ষ আবেদনটির বিরোধিতা করে। উভয় পক্ষের যুক্তি শোনার পর আদালত 39 জন আসামির সবার বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেন।
এর আগে বিচারক আদালতে উপস্থিত আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি পড়ে শোনান। টিভি এবং সোশ্যাল মিডিয়ার ভিডিয়ো ফুটেজে দেখা যায়, পুলিশের এলিট সোয়াট ইউনিটের সদস্যরা চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের মাথার ওপর ছাতা ধরে তাকে এজলাসে নিয়ে যাচ্ছেন এবং সশস্ত্র পুলিশ কড়া নজর রাখছে। আদালত চত্বরে যে কোনও রকম ঝামেলা এড়াতে চারপাশে ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা কার্যকর করা হয়েছিল। ব়্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন এবং সেনাবাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে প্রায় 900 জন নিরাপত্তা কর্মী মোতায়েন করা হয়েছিল।