দুই মামলায় জামিন, তবু বাংলাদেশের গরাদেই থাকতে হবে চিন্ময়কৃষ্ণকে

দুই মামলায় জামিন, তবু বাংলাদেশের গরাদেই থাকতে হবে চিন্ময়কৃষ্ণকে
2024 সালের নভেম্বরে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছিল চিন্ময় কৃষ্ণ দাসকে । বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার অবমাননা করার অভিযোগ উঠেছিল তাঁর বিরুদ্ধে ।
By PTI
Published : September 6, 2026 at 10:24 PM IST
ঢাকা, 6 সেপ্টেম্বর: আরও দু'টি মামলায় জামিন পেলেন বাংলাদেশে জেলবন্দি সন্ন্যাসী চিন্ময়কৃষ্ণ দাস । রবিবার বাংলাদেশের হাইকোর্ট তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া ভাঙচুর এবং পুলিশের কাজে বাধা দেওয়ার মামলায় জামিন মঞ্জুর করেছে । তবে এখনই জেল থেকে বেরোতে পারছেন না তিনি। তাঁর বিরুদ্ধে আরও কয়েকটি মামলা থাকায় জামিনের পরেও বন্দিদশা এখনই কাটছে ।
চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের বিরুদ্ধে মোট ছ'টি ফৌজদারি মামলা রয়েছে । রবিবারের দু'টি মিলিয়ে চারটি মামলায় ইতিমধ্যেই হাইকোর্ট থেকে জামিন পেয়েছেন তিনি । তাঁর আইনজীবী অপূর্ব কুমার ভট্টাচার্য এই তথ্য জানিয়েছেন ।
বাকি মামলাগুলির মধ্যে রয়েছে রাষ্ট্রদ্রোহ এবং খুনের অভিযোগ । রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় পাওয়া জামিনের উপর এখনও স্থগিতাদেশ রয়েছে । অন্যদিকে, চট্টগ্রামে সরকারি আইনজীবী সাইফুল ইসলাম আলিফ খুনের মামলার বিচার চলছে ট্রাইব্যুনালে । ফলে অন্য মামলাগুলিতে জামিন মিললেও আপাতত তাঁর মুক্তির পথ খুলছে না ।
2024 সালের নভেম্বর মাসে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছিল চিন্ময়কৃষ্ণ দাসকে । বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার অবমাননা করার অভিযোগও উঠেছিল তাঁর বিরুদ্ধে । সেই গ্রেফতারিকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে ব্যাপক বিক্ষোভ শুরু হয় ।
পরবর্তী সময়ে তাঁর বিরুদ্ধে আরও একাধিক মামলা দায়ের হয় । এর মধ্যে রয়েছে খুন, খুনের চেষ্টা, ভাঙচুর-সহ বিভিন্ন অভিযোগ । চিন্ময়ের গ্রেফতারের প্রতিবাদে চট্টগ্রামে বিক্ষোভের সময় সরকারি আইনজীবী সাইফুল ইসলাম আলিফকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগও ওঠে বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে । সেই ঘটনায় পরে চিন্ময়ের বিরুদ্ধে খুনের মামলার সঙ্গে যুক্ত হয় ।
চিন্ময়কৃষ্ণ এক সময় ইসকনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন । বর্তমানে তিনি 'হিন্দু সম্মিলিত সনাতন জাগরণ জোট' এর মুখপাত্র । 2024 সালে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা, অধিকার এবং হিংসা থেকে সুরক্ষার দাবিতে ওই সংগঠনের তরফে একাধিক সভা ও মিছিল হয়েছিল ।
চিন্ময়ের গ্রেফতারির সময়ই তাঁর নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল ভারত । বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু, বিশেষত হিন্দুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ঢাকার কাছে আবেদন জানিয়েছিল দিল্লি । সেই সময় শেখ হাসিনা সরকারের পতন এবং তাঁর ভারতে আশ্রয় নেওয়াকে কেন্দ্র করে দুই দেশের সম্পর্কও যথেষ্ট টানাপড়েনের মধ্যে ছিল । এখন পরিস্থিতি কিছুটা ভালো হয়েছে ঠিকই কিন্তু সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়নি ।
রবিবারের হাইকোর্টের রায়ের ফলে চিন্ময়ের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া চারটি মামলায় জামিনের পথ খুলল । কিন্তু রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় স্থগিতাদেশ এবং খুনের মামলার বিচার চলায় আপাতত জেলমুক্তির সম্ভাবনা নেই । ফলে আইনি লড়াইয়ে আরও একটি ধাপ এগোলেও বন্দিদশা কাটাতে এখনও অপেক্ষা করতে হবে তাঁকে ।