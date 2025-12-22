ETV Bharat / international

12 ফেব্রুয়ারি ভোট, অশান্তির আবহে নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার জল্পনা ওড়ালেন ইউনূস

শরীফ ওসমান হাদির মৃত্যুর পর থেকে অশান্ত বাংলাদেশ । সোমবার দুপুরে গুলিবিদ্ধ হন আরও এক নেতা । এরপরই নির্বাচন নিয়ে বড় দাবি ইউনূসের ।

Muhammad Yunus
বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 22, 2025 at 11:54 PM IST

ঢাকা, 12 ডিসেম্বর: নির্ধারিত সময় মানে 12 ফেব্রুয়ারি হবে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন। ভারত-সহ দক্ষিণ এবং মধ্য এশিয়ায় আমেরিকার রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোরকে এমনটাই জানিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস। তাঁর কথা থেকেই স্পষ্ট, সাম্প্রতিক হিংসার আবহে নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার কোনও ভাবনা সরকারের নেই । তারা ঘোষিত দিনেই নির্বাচন চায় ।

সোমবার রাতে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট হওয়া এক বার্তায় এ কথাই জানানো হয়েছে। ওই পোস্টে আরও লেখা হয়েছে, এদিন ঢাকার স্থানীয় সময় সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ আমেরিকার রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে ইউনূসের ফোনে কথা হয়। প্রায় আধ ঘন্টার আলাপচারিতায় আমেরিকার সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য থেকে শুরু করে আরও কয়েকটি বিষয় উঠে এসেছে। সম্প্রতি আমেরিকার ক্ষেত্রে পারস্পরিক শুল্ক হারে কয়েকটি বদল এসেছে ইউনূস সরকার। এই কারণে প্রধান উপদেষ্টাকে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ধন্যবাদও জানিয়েছেন বলে ওই পোস্টটে দাবি করা হয়েছে। এর পাশাপাশি আলাদা করে বাংলাদেশের আসন্ন নির্বাচন নিয়েও আলোচনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ।

12 ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচন হওয়ার কথা । নির্বাচন কমিশনের তরফে ইতিমধ্যে দিন ঘোষণা হয়ে গিয়েছে । বিএনপি থেকে শুরু কয়েকটি দল প্রার্থী তালিকাও ঘোষণা করে দিয়েছে । কিন্তু তার আগে গত বেশ কয়েকদিন ধরে লাগাতার হিংসার ঘটনা ঘটে চলেছে । হিন্দু-সহ অন্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা আক্রমণের মুখে পড়েছে ।

এমনই আবহে নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন উঠে গিয়েছিল। ঘোষিত তারিখেই নির্বাচন হবে নাকি পিছিয়ে যাবে তা নিয়ে বিভিন্ন মহলে জল্পনা চলছে । তবে বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনের তরফে অবশ্য় প্রকাশ্যে এ নিয়ে কোনও মন্তব্য করা হয়নি । তারা অবশ্য নির্বাচন আয়োজনের জন্য বাড়তি নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করতে চায় । তবে এবার নির্বাচনের আয়োজন নিয়ে বড় দাবি করলেন শেখ হাসিনা দেশ ছাড়ার পর বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানের দায়িত্ব সামলানো ইউনূস ।

এমতাবস্থায় ইউনুস মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে জানান নির্বাচনের আর কমবেশি 50 দিন বাকি আছে। তাঁরা সরকারে আসার আগে এতদিন বাংলাদেশের ক্ষমতায় যারা ছিল তারা নির্বাচন ভেস্তে দিতে প্রচুর পরিমাণ অর্থ খরচ করছে। আরও নানাভাবে সমস্যা তৈরি করছে । কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকার যে কোনও রকম পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে প্রস্তুত। তারা চায় সম্পূর্ণ অবাধ ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে নির্বাচন হোক । সমাজের প্রতিটি শ্রেণির মানুষ যাতে তাতে অংশ নিতে পারে সেটাও চায় অন্তর্বর্তী সরকার ।

ট্রাম্প প্রশাসনের প্রতিনিধিকে ইউনূস আরও জানান, বাংলাদেশের নাগরিকরা গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে মুখিয়ে আছেন ৷ এমতাবস্থায় নির্ধারিত দিনেই নির্বাচন হবে। পাশাপাশি গণ-আন্দোলনের নেতা শরীফ ওসমান হাদির মৃত্যু নিয়েও দুপক্ষের মধ্যে কথা হয়েছে বলে ওই পোস্টে উল্লেখ করা হয়েছে।

BANGLADESH ELECTION 2026
SERGIO GOR
YUNUS SPEAKS TO US AMBASSADOR
12 ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে ভোট
