ফের বাংলাদেশে খুন হিন্দু যুবক, গাড়ি চাপা দিয়ে মারার অভিযোগ

ফের বাংলাদেশে খুন হিন্দু যুবক, গাড়ি চাপা দিয়ে মারার অভিযোগ
শুক্রবার গাড়িটি ফিলিং স্টেশন থেকে 5000 টাকার তেল নেয়। কিন্তু টাকা না দিলে বাধা দেয় রিপন ৷ তখনই তাঁকে পিষে দেওয়া হয় ৷
Published : January 17, 2026 at 2:46 PM IST
ঢাকা, 17 জানুয়ারি: ফের বাংলাদেশে হিন্দু হত্যা ! গাড়িতে তেল ভরার পর টাকা চায় ফিলিং স্টেশনের কর্মী ৷ অভিযোগ, তা দিতে রাজি হয়নি গাড়ির মালিক ৷ উল্টে ফিলিং স্টেশনের ওই কর্মী রিপন সাহাকে চাপা দিয়ে চলে যায় আবুল হাশেমের গাড়ি ৷ এই ঘটনায় ইচ্ছাকৃতভাবে ওই হিন্দু ব্যক্তিকে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠছে ৷
রাজবাড়ী জেলার সদর উপজেলায় গাড়ি দিয়ে চাপা দিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে হিন্দু ব্যক্তিকে খুন করা হয়েছে বলে স্থানীয় সংবাদমাধ্যম শনিবার জানিয়েছে। বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর হিংসার উদ্বেগজনক ঘটনার মধ্যেই আরও একটি যুক্ত হল। মৃত রিপন সাহা (30) রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ মোড়ের কাছে করিম ফিলিং স্টেশনে কাজ করতেন। পুলিশ ও স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শীদের জানিয়েছে, ঘটনাটি শুক্রবার ঘটে ৷ গাড়ির চালক জ্বালানির দাম চাওয়ার পরই রিপন সাহাকে চাপা দিয়ে ঘটনাস্থলেই খুন করা হয়।
ঘটনাটি নিশ্চিত করে রাজবাড়ী সদর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক খন্দকার জিয়াউর রহমান জানান, পুলিশ ইতিমধ্যেই গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করেছে ৷ শুক্রবার বিকেলে সদর উপজেলায় বাড়ি থেকে গাড়ির মালিক আবুল হাশেমকে গ্রেফতার করেছে। আবুল হাশেম বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) রাজবাড়ী জেলা ইউনিটের প্রাক্তন কোষাধ্যক্ষ। জিয়াউর রহমান আরও জানান, গাড়ির চালক কামাল হোসেনকেও বনিবাহ নিজপাড়া গ্রাম থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তিনি বলেন, "এটি কোনও দুর্ঘটনা নয়। আমরা একটি খুনের মামলা দায়ের করছি। জ্বালানির দাম দিতে অস্বীকার করায় কর্মীটি গাড়ির সামনে দাঁড়িয়েছিল ৷ তখনই তাঁকে চাপা দিয়ে পালিয়ে যায় গাড়ির চালক।"
অন্যদিকে, করিম ফিলিং স্টেশনের কর্মচারীরা জানান, শুক্রবার ভোরে একটি কালো ল্যান্ড ক্রুজার ফিলিং স্টেশন থেকে 5000 টাকার তেল নেয়। টাকা না দিয়ে গাড়িটিকে চলে যেতে চাইলে বাধা দেয় রিপন ৷ সেই সময়ই চালক তাঁকে চাপা দিয়ে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় ৷ এরপর ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।
এক মাসের মধ্যে এটা দশম হিন্দু খুনের ঘটনা ঘটল বাংলাদেশে ৷ এর ফলে বাংলাদেশজুড়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর হিংসা বৃদ্ধির এক উদ্বেগজনক চিত্র উঠে আসছে। স্থানীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, চলতি সপ্তাহের শুরুতে ফেনী জেলার দাগনভূঞা উপজেলায় দুষ্কৃতীরা একজন হিন্দু ব্যক্তিকে কুপিয়ে খুন করে। সোমবার বাংলাদেশের জগৎপুর গ্রামের একটি ফসলের মাঠ থেকে 27 বছর বয়সি অটোরিকশা চালক সমীর দাসের দেহ উদ্ধার করা হয়।
এর আগে 9 জানুয়ারি, বাংলাদেশে সংখ্যালঘু বিশেষ করে হিন্দুদের উপর বারবার হামলার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ভারত ৷ ভারতের তরফে জানানো হয়েছে, তারা প্রতিবেশী দেশের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে ৷ একই সঙ্গে, ভারত আশা করে যে, এই ধরনের সাম্প্রদায়িক হিংসার ঘটনাগুলি দৃঢ়ভাবে মোকাবিলা করা উচিত। মুহম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে হিন্দু-সহ সংখ্যালঘুদের উপর হিংসাত্মক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেয়েছে ৷ ঘটনায় বিশ্বজুড়ে বেশ কয়েকটি মানবাধিকার সংস্থা ক্ষোভ প্রকাশ করেছে।