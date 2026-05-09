বঙ্গের প্রথম বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুকে অভিনন্দন নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের

বঙ্গের প্রথম বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুকে অভিনন্দন নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের
শনিবার সকালে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ তাঁকে শুভেচ্ছা জানালেন শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগ ৷
By ANI
Published : May 9, 2026 at 7:36 PM IST
ঢাকা, 9 মে: প্রথম বিজেপি সরকারের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে অভিনন্দন জানালেন বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ৷ এদিকে বাংলাদেশ সরকারের তরফে এখনও কোনও বার্তা দেওয়া হয়নি ৷ কিন্তু সেখানে নিষিদ্ধ হাসিনার আওয়ামী লীগ সঙ্গে সঙ্গে নব-নির্বাচিত বিজেপি মুখ্যমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছে ৷ শনিবার রবীন্দ্রজয়ন্তীর দিনে কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী ৷
এই জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং বিজেপি-শাসিত রাজ্যের 21 জন মুখ্যমন্ত্রী ৷ এছাড়া আরও বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ৷
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ-এর কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির তরফে সোশাল মিডিয়ায় একটি বিবৃতিতে পশ্চিমবঙ্গের জনাদেশকে "শুভেন্দু অধিকারীর শক্তিশালী নেতৃত্বকে অনন্য স্বীকৃতি" বলে উল্লেখ করা হয়েছে ৷ শেখ হাসিনার দল জানিয়েছে, "বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে ইতিহাস, ভাষা ও সাংস্কৃতিক বন্ধনের অংশীদারি সম্পর্ক রয়েছে ৷" আওয়ামী লীগ আত্মবিশ্বাসী "এই নতুন অধ্যায় এই সম্পর্কগুলিকে নয়া উচ্চতায় উন্নীত করবে ৷"
Congratulations and Best Wishes from Awami League President Sheikh Hasina to Shri Suvendu Adhikari on Being Elected Chief Minister of West Bengal, India— Bangladesh Awami League (@albd1971) May 9, 2026
ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের দীর্ঘ দিনের সম্পর্ক প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগ লিখেছে, "প্রকৃত বন্ধুত্ব এবং সহযোগিতার দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে দুই দেশের মধ্যে ৷" দলের আশা, পশ্চিমবঙ্গের এই নয়া নির্বাচিত সরকারের আমলে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এবং পারস্পরিক উন্নয়নে গতি আনবে, আরও শক্তিশালী হবে ৷ বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত মুখ্যমন্ত্রীর দল শুভেন্দু অধিকারী ও তাঁর দলকে অভিনন্দন জানিয়ে লীগ তাঁদের সাফল্য ও সুস্থতা কামনা করেছে ৷ পশ্চিমবঙ্গের মানুষের জন্য শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করেছে ৷
গত 23 ও 29 এপ্রিল দু'দফায় পশ্চিমবঙ্গে 294 টি আসনে বিধানসভা ভোট হয় ৷ এই নির্বাচনে 207টি আসনে জয়ী হয়েছে বিজেপি ৷ 80টি আসন পেয়েছে প্রাক্তন শাসকদল তৃণমূল ৷ বিজেপি ঝড়ে কার্যত ধরাশায়ী হয়ে গিয়েছে তৃণমূল ৷ তৎকালীন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ভবানীপুর ও নন্দীগ্রাম- দু'টি আসন থেকে প্রার্থী হয়েছিলেন এবং দু'টি আসনেই জয়ী হন ৷ এবার তাঁকে কোনও একটি আসন ছাড়তে হবে ৷
গতকাল নিউটাউনে বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে বঙ্গ বিজেপির পরিষদীয় নেতা হিসাবে শুভেন্দু অধিকারীর নাম ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অমিত শাহ ৷ এরপর সন্ধ্যায় শুভেন্দু এবং অন্যান্য বিজেপি নেতারা লোকভবনে গিয়ে রাজ্যপাল আরএন রবির সঙ্গে দেখা করে সরকার গড়ার দাবি জানান ৷ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ায় তাঁকে আওয়ামী লীগের এই অভিনন্দন জানানো তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ ৷
2024 সালের 5 অগস্ট বাংলাদেশে গণঅভ্যুত্থানের জেরে আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হয় ৷ দেশ ছেড়ে ভারতে এসে আশ্রয় নেন ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৷ সেই থেকে তিনি ভারতেই রয়েছেন ৷ তাঁর পর বাংলাদেশে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয় ৷ প্রধান উপদেষ্টা হন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ মুহাম্মদ ইউনূস ৷ তাঁর আমলে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর হিংসা, অত্যাচারকে কেন্দ্র করে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ক্রমশ অবনতি হতে থাকে ৷
চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয় ৷ জয়ী হয়ে প্রধানমন্ত্রী হন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান ৷ তিনি প্রতিবেশী দেশের মসনদে বসতেই বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক মেরামতিতে উদ্যোগী হয়েছে ভারত সরকার ৷ কিন্তু তারেক রহমানের তরফে এখনও কোনও অভিনন্দন বার্তা এসে পৌঁছয়নি ৷