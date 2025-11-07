গণ-অন্তর্ধানের সাজা ফাঁসি ! অধ্যাদেশ অনুমোদন ইউনূসের ; চাপ বাড়ল হাসিনাদের
গণ-অন্তর্ধানের ঘটনায় দোষীদের ফাঁসির সাজা দেওয়ার ব্যাপারে আরও বেশ খানিকটা এগিয়ে গেল ইউনূস প্রশাসন ৷
By PTI
Published : November 7, 2025 at 4:00 PM IST
ঢাকা, 7 নভেম্বর: শেখ হাসিনার পাশাপাশি বাংলাদেশ সেনার 15 আধিকারিকদের উপর চাপ বাড়াতে নয়া কৌশল নিল ইউনূস প্রশাসন ৷ 2024 সালের অগস্ট মাসের গণঅভ্যুত্থানের সময় এবং তারও আগে হাসিনা সরকারের আমলে হওয়া গণ-অন্তর্ধানের ঘটনায় দোষীদের ফাঁসির সাজা দেওয়ার ব্যাপারে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল অন্তর্বর্তী সরকার ৷
এই মর্মে একটি খসড়া অধ্যাদেশে অনুমোদন দিল উপদেষ্টা পরিষদ ৷ রাষ্ট্রপতি সই করলে অধ্যাদেশটি আইনে পরিণত হবে ৷ আইনজ্ঞদের একটা বড় অংশ মনে করছে এই আইন হাসিনার সমস্যা বাড়িয়ে দেবে ৷ এমনিতেই একাধিক মামলায় অভিযুক্ত হয়েছেন দেশ ছাড়া হাসিনা ৷ তার মধ্যে একটিতে দোষী সাব্যস্তও হয়েছেন মুজিব-তনয়া ৷
সরকারের এই সিদ্ধান্ত জানিয়ে মুহাম্মদ ইউনূসের প্রেস সচিব সফিকুল আলম বৃহস্পতিবার রাতে বলেন, "এই অধ্যাদেশ আইনে পরিণত হওয়ার পর দেশ এক নয়া ইতিহাসের সামনে এসে দাঁড়াবে ৷ আর কোনওদিন গণ-অন্তর্ধানের মতো ঘটনা ঘটবে না ৷" একটা সময় বাংলাদেশে 'আয়নাঘর' নিয়ে প্রবল আলোচনা হত ৷ অভিযোগ শোনা যেত, হাসিনার সরকারের বিরোধিতা করছেন এমন সমাজকর্মী থেকে শুরু করে সাংবাদিক ও বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে আটক করে বিভিন্ন 'আয়নাঘরে' বন্দি করা হয়েছে ৷ গণঅভ্যুত্থানের সময়ও এই ধরনের বহু অভিযোগ উঠেছে ৷ পরে তাঁদের আর কোনও খোঁজই নাকি পওয়া যেত না ৷ এবার থেকে এই ধরনের ঘটনায় অভিযুক্ত হয়ে দোষী প্রমাণিত হলে কোনও ব্যক্তির ফাঁসি পর্যন্ত হতে পারে ৷
সম্প্রতি সামরিক বাহিনীর 15 আধিকারিককে নিজেদের হেফাজতে নেয় দেশর সেনাবাহিনী ৷ এঁদের সকলের বিরুদ্ধে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আমলে একাধিক মানবতা বিরোধী অপরাধ সংগঠিত করার মতো গুরুতর অভিযোগ আছে ৷ নয়া অধ্যাদেশ শেষমেশ আইনে পরিণত হলে এই 15 জনের সমস্যা অনেকটাই বাড়বে সেটা বলা যায় ৷
অক্টোবর মাসের 22 তারিখ আটক হওয়া এই 15 সেনা আধিকারিককে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ দমন ট্রাইবুনালে পেশ করা হয়েছে ৷ তা নিয়েও বিতর্ক কম হয়নি ৷ দেশের একাধিক মহল থেকে প্রশ্ন তোলা হয়েছে, সামরিক বাহিনীর জন্য নিজস্ব আদালত আছে ৷ সেখানে বিচারের ব্যবস্থা না করে কেন সাধরণ নাগরিকদের জন্য তৈরি আদালতে এই মামলার শুনানি হচ্ছে ? তবে সরকারের তরফে এ নিয়ে প্রকাশ্যে কোনও প্রতিক্রিয়া দেওয়া হয়নি ৷
দেশ ছাড়া হাসিনার বিরুদ্ধে একাধিক মামলার শুনানি চলছে এই ট্রাইবুনালে ৷ কয়েকটি মামলায় ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়ও অভিযুক্ত হয়েছেন ৷ কোনওটায় আবার অভিযুক্ত হয়েছেন ইংল্যান্ডের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা শেখ হাসিনার বোন শেখ রেহানার মেয়ে টিউলিপ সিদ্দিকও ৷ দুর্নীতির ঘটনায় অভিযুক্ত হওয়ায় লেবার পার্টির এই নেত্রীকে মন্ত্রিত্বও ছাড়তে হয়েছে ৷ এর পাশাপাশি পুলিশ ও প্রশাসনের একাধিক প্রাক্তন কর্তার নামও জড়িয়েছে বিভিন্ন মামলায় ৷
তেমনই একটি মামলার শুনানি ছিল 16 অক্টোবর ৷ সেদিন আন্তর্জাতিক অপরাধ দমন ট্রাইবুনালের প্রধান আইনজীবী তাজুল ইসলাম হাসিনার ফাঁসির দাবি জানান ৷ তিনি বলেন, "শেখ হাসিনা একজন 'হৃদয়হীন অপরাধী' ৷ গণ আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের হত্য়ার মূলচক্রী ৷ নিজের কৃত কর্মের জন্য তাঁর কোনও অনুতাপ নেই ৷ হাসিনার একমাত্র উপযুক্ত শাস্তি মৃত্যুদণ্ড ৷ "