ঢাকা বিমানবন্দরে অগ্নিকাণ্ড, ভস্মীভূত 9 হাজার কোটি টাকার আমদানি-রফতানির পোশাক
ঢাকা বিমানবন্দরে অগ্নিকাণ্ডে সামগ্রিকভাবে প্রায় 1 বিলিয়ান মার্কিন ডলার বা ভারতীয় মূল্যে প্রায় 8 হাজার 791 কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে ৷
By ANI
Published : October 20, 2025 at 3:56 PM IST
ঢাকা, 20 অক্টোবর: শুক্রবার বাংলাদেশের হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের (এইচএসআইএ) কার্গো কমপ্লেক্সে যে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে তাতে কয়েক হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বিভিন্ন দেশে রফতানির জন্য তৈরি পোশাকের বিশাল পরিমাণ কমপ্লেক্সটি ভরা ছিল।
বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিকেএমইএ) সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পর গণমাধ্যমকে বলেন, "ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ হাজার হাজার কোটি টাকার মতো বলে মনে হচ্ছে। তিনি প্রশ্ন তোলেন যে, অসামরিক বিমান পরিবহণ সংস্থা কি এই ধরনের ঘটনা মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত? এ ধরনের সংবেদনশীল স্থানে এমন দুর্ঘটনা গ্রহণযোগ্য নয়। সাম্প্রতিককালে একের পর এক পোশাক কারখানায়, বিমানবন্দরের কার্গো অংশে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় রফতানি উদ্যোক্তাদের মধ্যে নিরাপত্তা নিয়ে গভীর উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। এটি নিছক দুর্ঘটনা নাকি কোনও নাশকতার অংশ, তা তদন্ত করে দেখা প্রয়োজন।"
শনিবার বাংলাদেশের বিমানবন্দরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা নিয়ে এখন প্রশ্ন উঠছে। এটি দুর্ঘটনা নাকি ষড়যন্ত্র তা নির্ধারণের জন্য তদন্ত চলছে। ঢাকা ট্রিবিউন জানিয়েছে, শনিবার স্থানীয় সময় দুপুর আড়াইটার দিকে ঢাকা বিমানবন্দরের কার্গো হোল্ড এলাকায় আগুন লাগে। আগুন দ্রুত আশেপাশের এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। আগুন নেভাতে 37টিরও বেশি দমকল ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথম আলো সূত্রে জানা গিয়েছে, স্থানীয় সময় রাত 9টার কিছুক্ষণ পরে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে। এরপর পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে ঢাকা বিমানবন্দরে বিমান পরিষেবা পুনরায় চালু করা হয়।
অগ্নিকাণ্ডের সরাসরি আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ প্রাথমিকভাবে 100 কোটি টাকারও বেশি বলে মনে করা হচ্ছে ৷ তবে ঢাকা বিমানবন্দরে অগ্নিকাণ্ডে সামগ্রিকভাবে প্রায় 1 বিলিয়ান মার্কিন ডলার বা ভারতীয় মূল্যে প্রায় 8 হাজার 791 কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে ৷ এই অগ্নিকাণ্ডে বাংলাদেশের বিপুল ও দীর্ঘমেয়াদী বাণিজ্যিক ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে।
এই অগ্নিকাণ্ডে ভবিষ্যৎ অর্ডার, আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং রফতানির ধারাবাহিকতা মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হতে পারে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহলের বিশেষজ্ঞরা। চিনের পরই বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম পোশাক রফতানিকারক দেশ। এই শিল্পে প্রায় 40 লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হয় এবং দেশের জিডিপির 10 শতাংশেরও বেশি অবদান রাখে এই পোশাক শিল্পখাত, যা ওয়ালমার্ট, এইচএন্ডএম এবং গ্যাপের মতো প্রধান বিশ্বমানের ব্র্যান্ডগুলিকে পণ্য সরবরাহ করে।