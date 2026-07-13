গভীর রাতে ব্যাঙ্ককের পাবে আগুন ! মৃত অন্তত 27 জন, আহত অনেকে
তাইল্যান্ডের ব্যাঙ্ককে একটি পানশালায় অগ্নিকাণ্ডে অন্তত 27 জনের মৃত্যুর হয়েছে। গভীর রাতের (13 জুলাই) এই অগ্নিকাণ্ডে আরও বেশ কয়েকজন আশঙ্কাজনক অবস্থায় রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।
Published : July 13, 2026 at 7:32 AM IST
ব্যাঙ্কক, 13 জুলাই: তাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাঙ্ককে একটি ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। সেখানকার একটি পাবে (পানশালায়) অগ্নিকাণ্ডে অন্তত 27 জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। গভীর রাতের (13 জুলাই) এই অগ্নিকাণ্ডে আরও অন্তত 60 জন জখম হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। এই অগ্নিকাণ্ডে জখম ব্যক্তিদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে যাঁদের অনেকেই আশঙ্কাজনক অবস্থায় রয়েছেন ৷ মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে ৷
জানা গিয়েছে, শহরের উত্তরাঞ্চলের একটি পাবে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটেছে। আগুন দ্রুত পুরো ভবনে ছড়িয়ে পড়লে পাব এবং অন্যান্য এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দমকল বাহিনীর গাড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজ দ্রুততার সঙ্গে শুরু করে দেয়। উদ্ধারকারীরা জানিয়েছেন, স্থানীয় সময় রাত 1টা নাগাদ তাঁরা অগ্নিকাণ্ডের খবর পান।
তাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী আনুতিন চার্নভিরাকুল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। তিনি হাসপাতালে যাঁরা চিকিৎসাধীন রয়েছেন, তাঁদের সঙ্গেও কথা বলেন। সাংবাদিকদের মুখোমুখী হয়েতাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী জানান যে, এই ঘটনায় অন্তত 27 জনের মৃত্যু হয়েছে। আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। সেখানে তাঁদের চিকিৎসা চলছে। দমকলের তরফ থকে জানানো হয়েছে, প্রায় আধ ঘণ্টার চেষ্টায় তারা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সফল হয়েছে।
প্রধানমন্ত্রী চার্নভিরাকুল বলেন, “আগুন লাগার পর পাবটি দ্রুত ধোঁয়ায় ভরে যায় ৷ ফলে প্রাণ বাঁচাতে অনেকেই পাবের পিছনের দিকে একটি শৌচাগারে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। আমরা 27টি মৃতদেহ উদ্ধার করেছি এবং বাকিদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।” ব্যাঙ্ককের গভর্নর চাদচার্ট সিট্টিপন্ট জানিয়েছেন, আহত ও হাসপাতালে ভর্তি হওয়া অনেকের অবস্থাই আশঙ্কাজনক।
এর আগে 2022 সালে তাইল্যান্ডেরই আরও একটি পানশালায় এমনই অগ্নিকাণ্ড ঘটে, যেখানে 14 জন প্রাণ হারান। 2009 সালে বর্ষবরণ অনুষ্ঠান চলাকালীন ব্যাঙ্ককের একটি নাইট ক্লাবেও এমন আগ্নিকাণ্ড ঘটেছিল। ওই ঘটনায় 66 জনের মৃত্যু হয় এবং প্রায় 200 জন জখম হয়েছিলেন।