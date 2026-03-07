নেপালে সরকার গড়ার পথে বলেন্দ্রর রাষ্ট্রীয় স্বতন্ত্র পার্টি, শান্তিপূর্ণ নির্বাচনে অভিনন্দন মোদির

নেপালে সরকার গড়ার পথে বলেন্দ্রর রাষ্ট্রীয় স্বতন্ত্র পার্টি, শান্তিপূর্ণ নির্বাচনে অভিনন্দন মোদির
কাঠমান্ডুর প্রাক্তন মেয়র বলেন্দ্র শাহ প্রায় 50,000 ভোটের বিশাল ব্যবধানে দেশের চারবারের প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা অলিকে পরাজিত করেছেন। তিনিই তাঁর দলের প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী।
কাঠমান্ডু, 7 মার্চ: নেপালের সাধারণ নির্বাচনের ফলাফলে সে দেশে সরকার গড়তে চলেছে কাঠমান্ডুর প্রাক্তন মেয়র বলেন্দ্র শাহর রাষ্ট্রীয় স্বতন্ত্র পার্টি (আরএসপি)৷ নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, আরএসপি নেতা তথা ব়্যাপার থেকে রাজনীতিবিদ হয়ে ওঠা বলেন্দ্র শাহ 'ব্যালেন' নেপালের ঝাপা-5 আসনে প্রায় 50,000 ভোটের বিশাল ব্যবধানে দেশের চারবারের প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা অলিকে পরাজিত করেছেন। রাষ্ট্রীয় স্বতন্ত্র পার্টির নেতা এবং কাঠমান্ডুর প্রাক্তন মেয়র বলেন্দ্রই তাঁর দলের প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী।
নেপালের সাধারণ নির্বাচন সে দেশের বেশিরভাগ তরুণ প্রজন্মের (জেন জ়ি) নেতৃত্বে বিশাল বিক্ষোভের পরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। নেপালের সাধারণ নির্বাচনে 165টি আসনের প্রাথমিক ফলাফলে কাঠমান্ডুর প্রাক্তন মেয়র বলেন্দ্র শাহর রাষ্ট্রীয় স্বতন্ত্র পার্টি (আরএসপি) বৃহত্তম দল হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে এবং সে দেশে সরকার গঠন করতে চলেছে। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, 35 বছরের বলেন্দ্র শাহ (ব্যালেন) 68,348টি ভোট পেয়েছেন, যেখানে নেপালের চারবারের প্রধানমন্ত্রী ওলি পেয়েছেন 18,734টি ভোট।
নেপালের সংসদে মোট 275 জন সদস্য রয়েছেন। এর মধ্যে 165 জন সদস্য সরাসরি ভোটদানের মাধ্যমে নির্বাচিত হন আর 110 জন সদস্য আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থার মাধ্যমে নির্বাচিত হন। প্রত্যক্ষ ভোটদান ব্যবস্থার অধীনে 165টি আসনের জন্য প্রায় 3,400 জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। পাশাপাশি, আনুপাতিক পদ্ধতিতে 110টি আসনের জন্য 3,135 জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এই আনুপাতিক ভোটদান পদ্ধতিতেও তরুণ প্রজন্ম (জেন জ়ি) সমর্থিত বলেন্দ্র শাহর (ব্যালেন) রাষ্ট্রীয় স্বতন্ত্র পার্টি এগিয়ে রয়েছে।
নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এবং নেপালি কমিউনিস্ট পার্টির নেতা পুষ্প কমল দহল প্রচণ্ড রুকুম পূর্ব আসন থেকে জয়ী হয়েছেন। তিনি 10,240টি ভোট পেয়েছেন ৷ তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ইউএমএলের লীলামণি গৌতম 3,462টি ভোট পেয়েছেন। রাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র পার্টির জ্ঞানেন্দ্র শাহী কর্ণালি প্রদেশের জুমলা আসন থেকে নেপালি কমিউনিস্ট পার্টির নরেশ ভান্ডারিকে পরাজিত করে জয়ী হয়েছেন। রাজতন্ত্রপন্থী এই দলের একমাত্র প্রার্থী যিনি প্রতিনিধি পরিষদে একটি আসন জিতেছেন।
গত বছর, নেপাল কেপি শর্মা ওলির সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিক্ষোভ প্রত্যক্ষ করেছে। এই বিক্ষোভগুলি মূলত তরুণ প্রজন্ম (জেন জ়ি) দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল এবং সোশ্যাল মিডিয়ার উপর নিষেধাজ্ঞার পাশাপাশি দেশে ব্যাপক দুর্নীতির কারণে হয়েছিল। এই বিক্ষোভের পরে, কেপি শর্মা ওলি প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। এর পরে, রাষ্ট্রপতি রামচন্দ্র পাউডেল 12 সেপ্টেম্বর প্রতিনিধি পরিষদ ভেঙে দেন এবং সুশীলা কার্কিকে ভারপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করেন।
I warmly congratulate the people and Government of Nepal on the successful and peaceful conduct of elections. It is heartening to see my Nepali sisters and brothers exercise their democratic rights so vibrantly.— Narendra Modi (@narendramodi) March 7, 2026
This historic milestone is a proud moment in Nepal’s democratic…
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শনিবার নেপালের জনগণ এবং সরকারকে নির্বাচনের সফল ও শান্তিপূর্ণ আয়োজনের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন। নেপালে বর্তমানে নতুন সরকারের ভোট গণনা চলছে। সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ পোস্ট করে প্রধানমন্ত্রী মোদি লিখেছেন যে নির্বাচনের সফল ও শান্তিপূর্ণ আয়োজনের জন্য তিনি নেপালের জনগণ এবং সরকারকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন যে নেপালের জনগণ এত উৎসাহের সঙ্গে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করছে তা দেখে খুবই আনন্দিত।
প্রধানমন্ত্রী মোদি এই নির্বাচনকে নেপালের গণতান্ত্রিক যাত্রায় একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং ঐতিহাসিক মাইলফলক হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে এই মুহূর্তটি নেপালের জন্য গর্বের মুহূর্ত। ভারত ও নেপালের মধ্যে সম্পর্ক খুবই বিশেষ। তিনি বলেন, "একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং প্রতিবেশী হিসেবে, ভারত নেপালের জনগণ এবং তাদের নতুন সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমাদের লক্ষ্য হল উভয় দেশ একসঙ্গে শান্তি, উন্নয়ন এবং সমৃদ্ধির নতুন উচ্চতা অর্জন করবে।"