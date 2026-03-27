নেপালের নয়া প্রধানমন্ত্রী 'ব়্যাপার' বলেন্দ্র, শুভেচ্ছা ভারতের

নেপালের নয়া প্রধানমন্ত্রী 'ব়্যাপার' বলেন্দ্র, শুভেচ্ছা ভারতের
নেপালের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিলেন ব়্যাপার তথা ইঞ্জিনিয়ার বলেন্দ্র শাহ ৷ তাঁর দল আরএসপি দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে ক্ষমতায় এসেছে ৷
By ANI
Published : March 27, 2026 at 1:43 PM IST
কাঠমান্ডু, 27 মার্চ: জেন-জ়ি আন্দোলনের ছ'মাস পর নতুন প্রধানমন্ত্রী পেল নেপাল ৷ শুক্রবার সকাল 12.34 মিনিটে প্রেসিডেন্ট কার্যালয় শীতল নিবাসে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিলেন দেশের জনপ্রিয় ব়্যাপার তথা নেতা 'বলেন' ৷ নেপালের 35 বছর বয়সি রাষ্ট্রীয় স্বতন্ত্র পার্টির (আরএসপি) এই নেতা নেপালের কনিষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী ৷ প্রেসিডেন্ট রামচন্দ্র পৌডেল তাঁকে শপথবাক্য পাথ করান ৷ এর আগে গতকালই বলেন শাহকে দলের নেতা নির্বাচিত করে আরএসপি ৷
নেপালের 47তম প্রধানমন্ত্রী বলেন্দ্রকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ সোশাল মিডিয়ায় তিনি লেখেন, "মিস্টার বলেন্দ্র শাহ নেপালের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিয়েছেন ৷ তাঁকে শুভেচ্ছা জানাই ৷ নেপালের জনগণের আপনার নেতৃত্বে ভরসা রেখেছে ৷ আপনার এই নিয়োগ তারই প্রতিফলন ৷ আমাদের দুই দেশের জনগণের পারস্পরিক কল্যাণের লক্ষ্যে ভারত ও নেপালের বন্ধুত্ব এবং সহযোগিতাকে আরও উচ্চ শিখরে পৌঁছে দিতে আমি আপনার সঙ্গে কাজ করার জন্য় মুখিয়ে রয়েছি ৷"
গত 5 মার্চ নেপালে সাধারণ নির্বাচন হয় ৷ এই নির্বাচনে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট সংসদের নিম্নকক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ আসনে জয়ী হয়েছে আরএসপি ৷ এই প্রথম হিমালয়ের কোলে এই ছোট দেশে একটি রাজনৈতিক দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে ক্ষমতায় আসীন হল ৷
Warm congratulations to Mr. Balendra Shah on being sworn in as the Prime Minister of Nepal.— Narendra Modi (@narendramodi) March 27, 2026
Your appointment reflects the trust reposed in your leadership by the people of Nepal. I look forward to working closely with you to take India-Nepal friendship and cooperation to even…
গত সেপ্টেম্বরে কেপি শর্মা ওলির সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ-আন্দোলনে নামে জেন জ়ি গোষ্ঠীর তরুণরা ৷ প্রধানমন্ত্রী হিসাবে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন কেপি শর্মা ওলি ৷ অস্থায়ী সরকার গঠিত হয় নেপালে ৷ প্রধানমন্ত্রী হন দেশের প্রথম মহিলা প্রধান বিচারপতি সুশীলা কার্কি ৷ গত 5 মার্চ নির্বাচনে জয়ী হয়ে এবার নয়া সরকার গঠিত হল বলেন শাহের নেতৃত্বে ৷
এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন ভাইস-প্রেসিডেন্ট রাম সহায় প্রসাদ যাদব, দেশের প্রধান বিচারপতি প্রকাশ মান সিং রাউত, ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি চেয়ার নারায়ণ প্রসাদ দহল, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীরা, সরকারের শীর্ষস্তরের আধিকারিক থেকে নিরাপত্তার শীর্ষস্থানীয় আদিকারিক এবং কূটনৈতিক ব্যক্তিবর্গ ৷
নেতা বলেন্দ্র ব়্যাপার হিসাবে নেপালের তরুণ সমাজের কাছে যথেষ্ট জনপ্রিয় ৷ ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে উচ্চতর শিক্ষার জন্য তিনি ভারতে এসেছিলেন ৷ 2022 সালে তিনি কাঠমান্ডুর মেয়র নির্বাচিত হন ৷ সেবার নির্দল প্রার্থী হিসাবে নির্বাচনে অংশ নিয়েছিলেন বলেন এবং 61 হাজার 767 ভোটে জয়ী হন ৷