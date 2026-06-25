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শতাব্দীর সবচেয়ে ভয়াবহ ভূমিকম্প ! জোড়া কম্পনে বিধ্বস্ত ভেনেজুয়েলা

ভেনেজুয়েলায় গত 100 বছরের সবচেয়ে ভয়াবহ জোড়া ভূমিকম্প ৷ মৃতের সংখ্যা হাজার ছাড়াতে বলে আশঙ্কা ৷ জোড়া কম্পনের পরই জারি হয়েছে সুনামি সতর্কতা।

VENEZUELA EARTHQUAKE 2026
শক্তিশালী কম্পনে তছনছ ভেনেজুয়েলা (AP)
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By AFP

Published : June 25, 2026 at 9:47 AM IST

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কারাকাস, 25 জুন: সন্ধ্যা নাগাদ পরপর দু'টি শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হানে ৷ বুধবার (স্থানীয় সময়) ভূমিকম্পে ফলে রাজধানী কারাকাসে বেশ কিছু ভবন তাসের ঘরের মত ধসে পড়ে। অন্য কিছু এলাকাতেও ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে বলেও সংবাদসংস্থা সূত্রে খবর। কম্পনের জেরে অনেক প্রাণহানির আশঙ্কা করাও হচ্ছে ৷ বাসিন্দারা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন ৷

ইউএস জিওলজিক্যাল সার্ভে (ইউএসজিএস) জানিয়েছে, জোড়া ভূমিকম্পের মধ্যে রিখটার স্কেলে প্রথমবার কম্পনের মাত্রা ছিল 7.1 ৷ যার উৎপত্তিস্থল ক্যারিবীয় উপকূলীয় এলাকা মোরোনের পশ্চিমে ৷ ওই এলাকাটি কারাকাস থেকে প্রায় 168 কিলোমিটার (104 মাইল) দূরে। ভূমিকম্পনের গভীরতা ছিল 22 কিলোমিটার।

তার ঠিক এক মিনিট পরেই USGS আরও শক্তিশালী কম্পনের কথা জানায় ৷ দ্বিতীয়বার কম্পনের মাত্রা ছিল 7.5 ৷ দ্বিতীয় ভূমিকম্পটির গভীরতা ছিল 10 কিলোমিটার ৷ উৎপত্তিস্থল ছিল মোরোনের 16 কিলোমিটার (10 মাইল) দক্ষিণ-পশ্চিমে। ইতিমধ্যেই কত জন মারা গিয়েছেন তা নিয়ে এখনও কিছু জানানো না-হলেও একাধিক দেশ এবং আন্তর্জাতিক সংগঠনের তরফে ভূমিকম্পে নিহতদের পরিবারকে সমবেদনা জানানো হয়েছে ৷

ভেনেজুয়েলায় এই ভূমিকম্প গত এক শতকের বেশি সময়ের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ ৷ শক্তিশালী এই জোড়া ভূমিকম্পে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করাও হচ্ছে ৷ এখনও কোনও ক্ষয়ক্ষতির কথা জানানো না-হলেও উদ্বেগের কথা জানিয়েছে প্রশাসন। অনেকেই হতাহত হয়ে থাকতে পারেন বলেও জানানো হয়েছে ৷

TAGGED:

CARACAS EARTHQUAKE
ভেনেজুয়েলায় ভূমিকম্প
EARTHQUAKES HIT VENEZUELA
জোড়া ভূমিকম্প
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