খামেনেই-মৃত্যুর পরই ইরানের অন্তর্বর্তীকালীন সর্বোচ্চ নেতা আলিরেজা আরাফি
আয়াতুল্লাহ খামেনেইয়ের উত্তরসূরিকে বেছে নিল ইরান ৷ আরাফি এখন অস্থায়ী নেতৃত্ব পরিষদের অংশ এবং নতুন সর্বোচ্চ নেতা নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত দেশের দায়িত্ব পালন করবেন।
আলিরেজা আরাফি (ছবি: সোশাল মিডিয়া থেকে সংগৃহীত)
By ANI
Published : March 1, 2026 at 4:53 PM IST
তেহরান, 1 মার্চ: শত্রু দেশের হামলায় মৃত্যু হয়েছে দেশের সুপ্রিম ধর্মগুরু আয়াতুল্লাহ খামেনেইয়ের ৷ 24 ঘণ্টার মধ্যে পরবর্তী সর্বোচ্চ ধর্মগুরু বেছে নিল ইরান প্রশাসন ৷ গার্জিয়ান কাউন্সিলের ধর্মগুরু আলিরেজা আরাফি হলেন নয়া সুপ্রিম ধর্মগুরু ৷ ইজরায়েল-আমেরিকার হামলায় জ্বলছে ইরান ৷ সেই আঁচ পৌঁছেছে মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশেও ৷ আরাফি এখন অস্থায়ী নেতৃত্ব পরিষদের অংশ এবং নতুন সর্বোচ্চ নেতা নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত দেশের দায়িত্ব পালন করবেন।