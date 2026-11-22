বিএনপি নেতাদের হত্যার প্রতিশোধ ! বাংলাদেশে আওয়ামী নেতাদের বাড়ি-দোকানে হামলা
Bangladesh Violance: ধারণা করা হচ্ছে, চলতি সপ্তাহের শুরুর দিকে বিএনপির সঙ্গে যুক্ত দুই নেতাকে হত্যার প্রতিশোধ হিসেবেই এই হামলা ।
By ANI
Published : November 22, 2026 at 1:17 PM IST
ঢাকা, 22 নভেম্বর: অশান্তি অব্যাহত বাংলাদেশ ৷ নড়াইল জেলায় আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মীদের মালিকানাধীন বেশ কিছু বাড়িঘর-দোকানে হামলা-সহ ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটল । ঢাকা ট্রিবিউন-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী এমনটাই জানা গিয়েছে ৷
অভিযোগ, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা এই হামলা চালিয়েছে । ধারণা করা হচ্ছে, চলতি সপ্তাহের শুরুর দিকে বিএনপির সঙ্গে যুক্ত দুই নেতাকে হত্যার প্রতিশোধ হিসেবেই এই হামলা ।
শুক্রবার বিকেলে কালিয়া উপজেলার বেন্দার চর গ্রামে এই হামলা শুরু হয় এবং তা রাত পর্যন্ত অব্যাহত থাকে । এ সময় বর্তমানে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ থাকা আওয়ামী লীগের সঙ্গে যুক্তদের ঘরবাড়ি টার্গেট করা হয় । যার মধ্যে রয়েছে নড়াইল-1 আসনের সাবেক সংসদ সদস্য বি এম কবিরুল হক মুক্তির পৈতৃক বাড়ি এবং কালিয়া পুরসভার সাবেক মেয়র ফকির মুশফিকুর রহমান লিটনের বাসভবন ।
ঢাকা ট্রিবিউন-এর তথ্য অনুযায়ী, ফায়ার সার্ভিস জানিয়েছে, প্রায় 20 থেকে 25টি বসতবাড়ির 50টিরও বেশি আবাসিক কাঠামো পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে । এছাড়া বারদিয়া বাজারের বেশ কয়েকটি দোকানেও আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় । তবে স্থানীয় প্রশাসনের আধিকারিকদের বক্তব্য অনুযায়ী, 15 থেকে 20টি বাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে এবং কয়েকটি কাঠামোতে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে ।
এর আগে বুধবার বিএনপির সঙ্গে যুক্ত দুই নেতা—কালিয়া পুরসভা কৃষক দলের সাধারণ সম্পাদক শাহিন মোল্লা এবং জাতীয়তাবাদী সামাজিক সাংস্কৃতিক সংস্থার (জাসাস) কালিয়া উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক সোহেল মোল্লার মৃত্যু হয় । বেন্দার চর এলাকার বটতলা মোড়ে তাদের মোটরসাইকেল মিছিলের উপর হামলায় তাঁরা গুরুতর আহত হন ।
প্রথমে তাদের কালিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হলেও পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য খুলনার হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয় ৷ সেখানে চিকিৎসকরা তাদের মৃত বলে ঘোষণা করেন । স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, শুক্রবারের এই হামলার সঙ্গে বিএনপির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা জড়িত ছিলেন ৷ তবে, স্থানীয় বিএনপি নেতারা এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ।
কালিয়া উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এস এম ওয়াহিদুজ্জামান মিলু দাবি করেছেন, তাঁদের দলের কোনও নেতা বা কর্মী এই অগ্নিসংযোগের ঘটনার সঙ্গে জড়িত নন বা তারা এই কাজ করেননি । সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া সেই দাবিও নাকচ করে দিয়েছেন তিনি ৷ যেখানে বলা হয়েছিল 200টিরও বেশি বাড়িঘর টার্গেট করা হয়েছে ।
পুলিশ জানিয়েছে, শুক্রবার বিকেল পৌনে পাঁচটার দিকে মৃত দুই বিএনপি নেতার স্বজন-সহ উত্তেজিত একদল মানুষ গ্রামে জড়ো হয় । তারা বুধবারের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত বলে সন্দেহ করা আওয়ামী লীগ কর্মীদের বাড়িঘরে হামলা চালায় । পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পরবর্তীতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয় ।
শনিবার এক বিবৃতিতে নড়াইল পুলিশ সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া সেই অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে ৷ যেখানে বলা হয়েছিল যে হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়িঘর ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে টার্গেট করা হয়েছে । পুলিশ এই দাবিগুলোকে ভিত্তিহীন ও বানোয়াট বলে অভিহিত করেছে । পুলিশ সুপার মহম্মদ আল মামুন সিকদার অভিযোগ করেছেন, সহিংসতাকে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করার উদ্দেশ্যে আগে তোলা এই ভিডিয়ো এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) দিয়ে তৈরি ভিডিয়ো ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ।
এদিকে, ডিসেম্বরে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেশে ফেরার পরিকল্পনার প্রেক্ষাপটে এই ঘটনাগুলো বাংলাদেশে রাজনৈতিক উত্তেজনা আরও বাড়িয়ে তুলেছে । 20 নভেম্বর বিদেশ প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির সারা দেশে বিভিন্ন হামলার সঙ্গে জড়িতদের সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে অভিহিত করেন এবং অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন । এর আগে তারেক রহমানও অগ্নিসংযোগ ও রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে সতর্কবার্তা দিয়েছিলেন ।
লালমনিরহাটে এক জনসভায় তিনি বলেন, "অনেক হয়েছে, আর নয় । এই সন্ত্রাসী, অগ্নিসংযোগকারী ও খুনিদের আমাদের উপযুক্ত জবাব দিতেই হবে ।" এই অস্থিরতার মধ্যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বজায় রাখতে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (BGB) বিভিন্ন জেলায় 96 প্লাটুন সদস্য মোতায়েন করেছে ।
অন্যদিকে, ভারত বাংলাদেশের সঙ্গে একটি ইতিবাচক ও গঠনমূলক সম্পর্ক বজায় রাখার আকাঙ্ক্ষার কথা পুনর্ব্যক্ত করেছে । ভারতের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল জানিয়েছেন, বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নয়াদিল্লি কোনও মন্তব্য করবে না । এছাড়া, 2024 সালের অগস্ট মাস থেকে ভারতে অবস্থানরত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্য নতুন পাসপোর্ট ও জাতীয় পরিচয়পত্রের আবেদন জানিয়ে তার আইনি প্রতিনিধি নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন ।