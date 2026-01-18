বাংলাদেশে আমরা এখনও জনপ্রিয়, তাই ভোটে লড়তে দেওয়া হল না; দাবি দুই আওয়ামী লীগ নেতার

বাংলাদেশে আমরা এখনও জনপ্রিয়, তাই ভোটে লড়তে দেওয়া হল না; দাবি দুই আওয়ামী লীগ নেতার
শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে ভারতে রয়েছেন প্রায় দেড় বছর হল ৷ এদিকে বাংলাদেশে আসন্ন নির্বাচন ৷ কিন্তু লড়ছে না তাঁর দল আওয়ামী লীগ ৷
By PTI
Published : January 18, 2026 at 12:55 PM IST
নয়াদিল্লি, 18 জানুয়ারি: শেখ হাসিনা বাংলাদেশ ছাড়লেও দেশে আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা এখনও তুঙ্গে ৷ আর তাই ইউনূসের নেতৃত্বে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার আওয়ামী লীগকে আসন্ন সংসদীয় নির্বাচনে লড়া থেকে ব্রাত্য করেছে ৷ শনিবার নয়াদিল্লিতে একটি সাংবাদিক বৈঠকে এমনটাই দাবি করলেন লীগের দুই প্রবীণ নেতা ৷ আগামী 12 ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে সংসদীয় নির্বাচন ৷
আওয়ামী লীগের প্রবীণ দুই হাসান মাহমুদ এবং প্রবীণ নেতা মহিবুল হাসান চৌধুরীর অভিযোগ, অন্তর্বর্তী প্রশাসন দেশে অবাধ ও স্বচ্ছ ভোট পরিচালনা করতে পারবে না ৷ এ প্রসঙ্গে শেখ হাসিনার আমলে বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী হাসান মাহমুদ বলেন, "এই প্রশাসনের জমানায় আওয়ামী লীগ সুষ্ঠুভাবে ভোটে অংশগ্রহণ করতে পারবে না ৷ আমরা নির্বাচনে অংশ নিতে চাই ৷ এর আগে নির্বাচনের মাধ্যমেই আমরা ক্ষমতায় এসেছি ৷ আমরা মানুষের শক্তিতে বিশ্বাস করি ৷"
CORRECTION | Delhi | *Former Minister of Foreign Affairs in the Hasina cabinet, Hasan Mahmud says, " before, when there was an example of atrocities, we used to use the name of afghanistan. today, the interim government chief of nepal has mentioned the name of bangladesh. (he said…<="" p>— ani (@ani) January 17, 2026
সম্প্রতি বাংলাদেশে হিন্দু-সহ সংখ্যালঘু হত্যার ঘটনা ঘটছে ৷ এই হিংসার জন্য মুহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী প্রশাসনকেই দায়ী করেছেন লীগের দুই প্রবীণ নেতা ৷ মাহমুদ জানান, দলের জনপ্রিয়তার জন্য আওয়ামী লীগকে ভোট লড়ায় নিষিদ্ধ করা হয়েছে ৷ তিনি বলেন, "দেশে আইনের নিয়ম থাকা উচিত ৷ আমরা অবশ্যই দেশে ফিরব এবং আমাদের নেত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে ফিরব ৷"
#WATCH | Delhi: On the Bangladesh court sentencing ousted PM Sheikh Hasina to death, Mohibul Hasan Chowdhury, a former minister in the Hasina cabinet, says, " it is an unfair proceeding... it had relied on unverifiable, unreliable witnesses; it was entirely one-sided. "— ANI (@ANI) January 17, 2026
on… pic.twitter.com/jPh6k498Px
গত বছরে বাংলাদেশে নির্বাচনের দিন ঘোষণা করেন অন্তর্বর্তী প্রশাসনের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস ৷ সম্প্রতি দেশের ছাত্রনেতা ওসমান হাদির মৃত্যুতে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল গোটা দেশ ৷ সেই অশান্তির আবহেও নির্ধারিত দিন 12 ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন হওয়ার কথা জানান তিনি । এই নির্বাচনী আবহে দেশে ফিরেছেন বাংলাদেশ ন্যাশনাল পার্টির চেয়ারম্যান তারেক রহমান ৷ সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন তাঁর মা তথা দেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ৷
2024 সালের 5 অগস্ট গণ অভ্যুত্থানের জেরে বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে এসে আশ্রয় নেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৷ এখন তিনি ভারতেই রয়েছেন ৷ তাঁর বিরুদ্ধে মানবতা বিরোধী অপরাধের বিচার হয় এবং বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল পদচ্যুত প্রধানমন্ত্রীকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়েছে ৷ তাঁর সঙ্গে বাংলাদেশের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকেও ফাঁসির সাজা দিয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ দমন ট্রাইবুনাল ৷ রাজসাক্ষী হওয়ায় পুলিশের প্রাক্তন আইজি চৌধুরী আবদুল্লা আল মামুনকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ডের সাজা ঘোষণা করেছে এই ট্রাইবুনাল ৷