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সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষায় ভারত নিজের অধিকার প্রয়োগ করবে, রাষ্ট্রসংঘে স্পষ্ট বার্তা জয়শঙ্করের

Jaishankar slams Pak at UNGA: রাষ্ট্রসংঘে সাধারণ পরিষদে পাকিস্তানের তরফে তথ্য বিকৃত করার তীব্র সমালোচনাও করেন জয়শঙ্কর।

Jaishankar slams Pak at UNGA
রাষ্ট্রসঙ্ঘে স্পষ্ট বার্তা জয়শঙ্করের (আইএএনএস)
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By PTI

Published : September 27, 2026 at 10:55 AM IST

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নিউইয়র্ক, 27 সেপ্টেম্বর: সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য ভারত নিজের অধিকার প্রয়োগ করবে ৷ এই অভিশাপের সঙ্গে সহাবস্থান করা সম্ভব নয়, শনিবার এমনই জানিয়েছেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। একই সঙ্গে, রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় পাকিস্তানের তরফে তথ্য বিকৃত করার তীব্র সমালোচনাও করেন জয়শঙ্কর।

রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভার 81তম অধিবেশনে সাধারণ বিতর্কে ভারতের তরফে বিবৃতি দেওয়ার সময় জয়শঙ্কর বলেন, “সন্ত্রাসবাদের ধারাবাহিক অনুশীলনকারী একটি দেশ এই পরিষদের সামনে তথ্য বিকৃত করেছে। সন্ত্রাসবাদকে স্বাভাবিক ঘটনা হিসেবে দেখা এবং এর পরিণতি থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য যুক্তি দেওয়া হয়েছে। এটা টিকবে না।”

তিনি আরও বলেন, “সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য আমরা অধিকার প্রয়োগ করব ৷ বন্ধুত্ব ও সদিচ্ছা সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে সহাবস্থান করতে পারে না। এর উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা বোঝাপড়া স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্নের মুখে পড়বে। সন্ত্রাসবাদের মদতদাতাদের শুধরে নিতে হবে।” তবে তিনি পাকিস্তান এবং তার প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের নাম বা রাষ্ট্রসংঘে সাধারণ পরিষদে দেওয়া ভাষণের কথাও উল্লেখ করেননি।

জয়শঙ্কর জানান, সন্ত্রাসবাদের অভিশাপ শান্তিরক্ষার ক্ষেত্রে দীর্ঘস্থায়ী হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি বলেন, “এটি যে কোনও রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা় এবং আন্তঃসীমান্তে সংঘটিত হতে পারে ৷ তা বিশ্বব্যবস্থার প্রতি সরাসরি অবমাননা। এই ধরনের কর্মকাণ্ডে জড়িত সরকারগুলিকে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে। সন্ত্রাসবাদের প্রতি আমাদের জিরো টলারেন্স নীতিতে শিথিলতা আনা যাবে না। বিশেষ করে এর আর্থিক দিকগুলি উন্মোচন করে তার মোকাবিলা করতে হবে।”

এর আগের দিন, শাহবাজ শরিফ রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভার মঞ্চ ব্যবহার করে ভারতের বিরুদ্ধে 2025 সালের সংঘাতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ‘সময়োচিত হস্তক্ষেপের’ প্রশংসা করেন। 22 এপ্রিলের পহেলগাঁও হামলায় 26 জন নাগরিকের মৃত্যুর প্রতিশোধ হিসেবে ভারত গত বছরের 7 মে পাকিস্তান ও পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের সন্ত্রাসবাদীদের ঘাঁটি লক্ষ্য করে ‘অপারেশন সিঁদুর’ শুরু করেছিল। নয়াদিল্লি ধারাবাহিকভাবে কোনও তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপের কথাও এ ক্ষেত্রে অস্বীকার করেছে।

শরীফ কাশ্মীরের পাশাপাশি সিন্ধু জল চুক্তি নিয়েও প্রশ্ন তোলেন, যে চুক্তিটি ভারত স্থগিত রেখেছে । ভারত বলেছে, বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসের কেন্দ্রবিন্দু পাকিস্তান যতক্ষণ না বিশ্বাসযোগ্য এবং অপরিবর্তনীয়ভাবে আন্তঃসীমান্ত ও অন্যান্য সন্ত্রাসবাদের প্রতি সমর্থন বন্ধ করছে, ততক্ষণ এই চুক্তি স্থগিত থাকবে। জয়শঙ্কর আশাপ্রকাশ করে জানান, এই বছরের সাধারণ বিতর্কের শেষে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিদলগুলি শান্তি, উন্নয়ন এবং সমৃদ্ধির প্রতি আরও বেশি অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে ফিরে যাবে।

তিনি বলেন, “এটি কোনও চাপিয়ে দেওয়ার বিষয় নয় ৷ আলোচনার মাধ্যমেও সমাধান হতে পারে না ৷ এটি একটি মানসিকতা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিশ্বাস হতে হবে। এই ভবনের বাইরের লনে মহাত্মা গান্ধির বাণী লিপিবদ্ধ আছে, তা এই সময়ের জন্য অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করা উচিত। সেই বাণী হল, শান্তির কোনও পথ নেই; শান্তিই পথ।” তিনি বহুপাক্ষিকতার প্রয়োজনীয়তার উপরও জোর দেন এবং বলেন, “বিশ্ব এখন বহু-মেরুর দিকে এগিয়ে চলেছে ৷”

মানবতার অগ্রগতির জন্য ভারতের চেষ্টা ও পদক্ষেপগুলির তালিকা তুলে ধরেন জয়শঙ্কর। এই উত্তাল সময়ে তিনি প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও সংঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলির চাহিদা ও প্রয়োজন মেটাতে এগিয়ে যাওয়া ভারতের ভূমিকার উপর আলোকপাত করেন। ভারত ধারাবাহিকভাবে সংঘাতপূর্ণ অঞ্চল, মহামারী কবলিত এলাকা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরে চিকিৎসা সামগ্রী পাঠিয়েছে। তিনি বলেন, “প্রথম সাড়াদানকারী হিসেবে আমরা শুরুতেই বিভিন্ন দেশে পৌঁছেছি৷ নেপালের আকস্মিক বন্যাই হোক বা ভেনিজুয়েলার ভূমিকম্প... খাদ্য ও ওষুধের ঘাটতি মেটানো, জ্বালানি ও সারের চাহিদা পূরণ, কিংবা জীবিকা সৃষ্টি-সব ক্ষেত্রেই ভারত নিরন্তর অবদান রেখেছে এবং রাখবে। আমাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং অভিজ্ঞতা বিনিময় কর্মসূচি গ্লোবাল সাউথ, বিশেষ করে আফ্রিকায় এক বিশাল প্রকৃত পরিবর্তন এনেছে ৷”

তাঁর কথায়, “ভারত অগ্রগতির পথে থাকলেও বৈশ্বিক দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন। আমরা জানি আমাদের অনেক অভিজ্ঞতা ও অর্জন অনুকরণযোগ্য। গ্লোবাল সাউথের সঙ্গে তা ভাগ করে নিতে সর্বদা উৎসাহিত করেছে ৷” এআই (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা) প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “এটি গ্লোবাল সাউথের সঙ্গে আমাদের অংশীদারিত্বের কর্মসূচির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হবে ৷”

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JAISHANKAR ON TERROR
JAISHANKAR SLAMS PAKISTAN
পাকিস্তানের সমালোচনা জয়শঙ্কর
সন্ত্রাসবাদ জয়শঙ্করের বার্তা
JAISHANKAR SLAMS PAK AT UNGA

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