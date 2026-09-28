গাজায় ফের হামলা ইজরায়েলের, মৃত কমপক্ষে 4

গাজায় ফের হামলা ইজরায়েলের, মৃত কমপক্ষে 4
Israel strikes across Gaza : নেতানিয়াহু এবং কাৎজ হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, হামাস কমান্ডারদের খোঁজে তল্লাশি চালিয়ে যাব ৷ তাদের অর্থের উৎসগুলিকে নিশানা এবং পরিকাঠামো ধ্বংস করব।
By ANI
Published : September 28, 2026 at 8:43 AM IST
গাজা, 28 সেপ্টেম্বর : গাজা ভূখণ্ড জুড়ে ইজরায়েলি বাহিনীর একের পর এক হামলায় অন্তত 4 জন প্যালেস্তিনীয় নাগরিক নিহত এবং 12 জন আহত হয়েছেন।
অ্যাম্বুলেন্স ও জরুরি পরিষেবা আধিকারিকদের সূত্র অনুযায়ী, গাজা সিটির উত্তরাঞ্চলে তাওয়াম এলাকায় ইজরায়েলি বাহিনীর গুলিতে এক প্যালেস্তিনীয় প্রাণ হারান। অন্যদিকে, দক্ষিণ গাজার খান ইউনিসের কেন্দ্রস্থলে ইজরায়েলি সেনার গুলিতে গুরুতর জখম হওয়া আরও এক প্যালেস্তিনীয় নাগরিক নাসের হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। এর পাশাপাশি, গাজা সিটির পশ্চিমাঞ্চলে একটি গাড়ি লক্ষ্য করে ড্রোন হামলা চালানো হলে একজনের মৃত্যু হয়। একই দিনে দক্ষিণ গাজার আল-মাওয়াসি এলাকায় একটি অস্থায়ী তাঁবুতে ড্রোন হামলায় আরও এক ব্যক্তি প্রাণ হারিয়েছেন।
এদিকে, গত 23 সেপ্টেম্বর দক্ষিণ গাজার খান ইউনিস শহরে যৌথ অভিযানে হামাসের অর্থ বিভাগের প্রধান মুহাম্মদ আবু আলওয়ানকে খতম করেছে ইজরায়েলি ডিফেন্স ফোর্সেস (আইডিএফ) এবং ইজরায়েলি সিকিউরিটি এজেন্সি (আইএসএ)। আলওয়ানের মৃত্যু গাজায় হামাসের আর্থিক কাঠামোর উপর বড় ধাক্কা বলে মনে করা হচ্ছে। কার্যালয় থেকে জারি করা এক যৌথ বিবৃতিতে প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ইসরাইল কাৎজ এই অভিযানের সাফল্যর কথা জানিয়েছেন।
যৌথ বিবৃতিতে ইজরায়েলি নেতৃত্ব স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, হামাসের শীর্ষ নেতৃত্ব এবং তাদের আর্থিক নেটওয়ার্ক ধ্বংস করতে এই ধরনের সামরিক অভিযান জারি থাকবে। নেতানিয়াহু এবং কাৎজ হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, "আমরা হামাস কমান্ডারদের খোঁজে তল্লাশি চালিয়ে যাব, তাদের অর্থের উৎসগুলিকে নিশানা এবং তাদের পরিকাঠামো ধ্বংস করব। গাজা থেকে হামাস সম্পূর্ণ নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত এই অভিযান থামবে না।"
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