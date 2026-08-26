ইসলামাবাদের হাসপাতালে প্রসূতি বিভাগে আগুন, পুড়ে খাক 15টি সদ্যোজাত
ভয়াবহ আগুন ইসলামাবাদের হাসপাতালে ৷ পুড়ে মৃত্যু হল অন্তত 15টি শিশুর ৷ শর্ট সার্কিটের জেরে আগুন লেগেছে বলে অনুমান ৷
By PTI
Published : August 26, 2026 at 10:58 AM IST
ইসলামাবাদ, 26 অগস্ট: রাজধানীর বৃহত্তম ও অত্যাধুনিক সরকারি হাসপাতালে ভয়াবহ আগুন ! ইসলামাবাদের বৃহত্তম ও সুসজ্জিত সরকারি হাসপাতাল 'পাকিস্তান ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস' (পিআইএমএস)-এ স্ত্রীরোগ ও প্রসূতি বিভাগে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে ৷ স্থানীয় সংবাদমাধ্যম (জিও নিউজ)-এর তরফে জানা গিয়েছে, বুধবার সকাল 7টা নাগাদ এই অগ্নিকাণ্ডের জেরে মৃ্ত্যু হয়েছে 15 সদ্যোজাতের ৷ তবে, মৃতের সংখ্যা আনুষ্ঠানিকভাবে এখনই কিছু নিশ্চিত করে জানানো হয়নি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে ৷
পাকিস্তান ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস' (পিআইএমএস)-এর মুখপাত্র, চিকিৎসক আনিজা জলিল 'ডন' পত্রিকাকে জানান, যে ওয়ার্ডে আগুন লেগেছিল সেখানে 15টি শিশু ছিল। তিনি বলেন, "কিছু শিশুকে হয়তো রাতের বেলা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ৷ তাই হতাহতের সঠিক সংখ্যা এখনই জানানো সম্ভব নয়।"
গাইনোকলজি ওয়ার্ডের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা নিয়ে তিনি আরও বলেন, "গতকাল রাতের দিকে বেশ ক'য়েকটি শিশুকে হাসপাতাল থেকে সম্ভবত ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল ৷ তাই ঠিক কতজন শিশু মারা গিয়েছে, সেই সঠিক সংখ্যাটি এখনই বলা সম্ভব নয়।" ঘটনার কারণ সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তিনি জানান, সম্ভবত শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগেছে ৷ সকাল 7টার দিকে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটেছে ৷ তবে বর্তমানে আগুন নেভানো সম্ভব হলেও পরিস্থিতি পুরোপুরি স্বাভাবিক হতে বেশ কিছুটা সময় লাগবে ৷