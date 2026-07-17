জুনের তাপপ্রবাহে ইউরোপে অন্তত 12 হাজার 'অতিরিক্ত মৃত্যু'
ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশে সর্বকালের সর্বোচ্চ তাপমাত্রার রেকর্ড ভেঙে গিয়েছে ৷ পাশাপাশি যুক্তরাজ্য ও সুইজারল্যান্ডেও জুন মাসের তাপমাত্রার রেকর্ড ভেঙেছে ।
Published : July 17, 2026 at 4:14 PM IST
প্যারিস (ফ্রান্স), 17 জুলাই: চলতি বছরের জুন মাসে তাপপ্রবাহের জেরে ইউরোপের নয়টি দেশে মৃত্যুর সংখ্যা 12 হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছে ৷ ফ্রান্সের জাতীয় পরিসংখ্যান থেকে জানা গিয়েছে যে এই সংখ্যাটা আরও বাড়তে পারে ৷ সংবাদসংস্থা এএফপি-র বিশ্লেষণে এই তথ্য জানা গিয়েছে ৷
জুন মাসে ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশে সর্বোচ্চ তাপমাত্রার রেকর্ড ভেঙে গিয়েছে ৷ যুক্তরাজ্য ও সুইজারল্যান্ডেও জুন মাসের তাপমাত্রার ক্ষেত্রে নতুন রেকর্ড তৈরি করেছে । যদিও মৃত্যুর পরিসংখ্যান এখনও পর্যন্ত প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে ৷ তবুও রেকর্ড ভাঙা এই তাপপ্রবাহের কারণে মৃত্যুর সংখ্যা যে বাড়ছে, তার প্রাথমিক ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে এই সব তথ্য থেকে ।
সংবাদসংস্থা এএফপি বেলজিয়াম, ফ্রান্স, জার্মানি, লুক্সেমবার্গ, নেদারল্যান্ডস, স্পেন ও সুইজারল্যান্ডে 22 থেকে 28 জুনের মধ্যে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি মৃত্যুর তথ্য বিশ্লেষণ করেছে । এই সময়ে বেশ কয়েকটি দেশে তীব্র তাপপ্রবাহ চরম পর্যায়ে পৌঁছয় ৷ তার জেরে প্রায় 10 হাজারের বেশি মৃত্যু হয়েছে ৷ ব্রিটেনের আবহাওয়া দফতরের প্রকাশিত হিসাব অনুযায়ী, 18 থেকে 28 জুনের মধ্যে ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে তাপপ্রবাহের কারণে আরও 2200 জনের মৃত্যু হয়েছে ।
ইউরোপীয় মর্টালিটি মনিটরিং বা ইউরোমোমো-র প্রাথমিক তথ্যেও জুনের শেষ সপ্তাহে অতিরিক্ত মৃত্যুর সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়েছে ৷ এতে মৃতের সংখ্যা 14 হাজার 260 জন বলে জানানো হয়েছে ৷ 24টি দেশের সরকারি পরিসংখ্যানের উপর ভিত্তি করে তারা এই তথ্য দিয়েছে ৷ সব মিলিয়ে 40 কোটি জনসংখ্যার মধ্য থেকে এই পরিসংখ্যান তৈরি করা হয়েছে ৷ তবে ইউরোমোমোর এই পরিসংখ্যানে পূর্ব ইউরোপের কিছু অংশ অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি ।
বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার ইউরোপের আঞ্চলিক ডিরেক্টর হ্যান্স হেনরি পি ক্লুগ এক সতর্কবার্তায় বলেছেন, ‘‘গ্রীষ্মকাল এখনও শেষ হয়নি ৷ এটি কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয় ৷ বরং প্রতি বছরই এর পুনরাবৃত্তি ঘটছে ৷ কারণ, অনেক সরকারই এখনও তীব্র তাপপ্রবাহকে স্বাস্থ্যগত জরুরি অবস্থা হিসেবে না দেখে কেবল আবহাওয়াজনিত একটি ঘটনা হিসেবে বিবেচনা করছে ।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘এই মৃত্যুর বেশিরভাগই প্রতিরোধ করার উপায় আছে । নির্দেশিকা প্রকাশিত হয়েছে । প্রমাণও রয়েছে ৷ এরপর সরকারগুলো কী করবে, তা তাদের সিদ্ধান্ত ৷ তবে এই গ্রীষ্মকাল দেখিয়ে দিয়েছে যে এর ফলাফল কী হতে পারে ।’’
2020 সালে ইউরোমোমো ইউরোপের দেশগুলোর তথ্য একত্রিত করা শুরু করে ৷ তার থেকে চলতি বছরের জুন মাসের সপ্তাহগুলোর মধ্যে এই সপ্তাহেই মৃত্যুর হার সবচেয়ে বেশি ৷ এই পরিসংখ্যান থেকে অন্তত সেই বিষয়টি বোঝা যাচ্ছে ৷ দেখা যাচ্ছে, গত সাত বছরের মধ্যে গ্রীষ্মকালের আর মাত্র একটি সপ্তাহেই অতিরিক্ত মৃত্যুর হার এর চেয়ে বেশি ছিল ৷ সেটি ছিল 2022 সালের জুলাই মাসের একটি সপ্তাহ ৷ তখন অবশ্য ইউরোপের অনেক দেশে কোভিডে অনেকে আক্রান্ত হচ্ছিলেন ৷
ডেনমার্কের স্ট্যাটেনস সেরাম ইনস্টিটিউটের মহামারী বিশেষজ্ঞ এবং ইউরোমোমোর সমন্বয়কারী লাসে ভেস্টারগার্ড বলেছেন, ‘‘তাপপ্রবাহ ছাড়া অতিরিক্ত মৃত্যুর আর কোনও কারণ আমাদের জানা নেই ৷ এর প্রভাব বেশ ভয়াবহ ।’’ তবে তিনি সাম্প্রতিকতম পরিসংখ্যান ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন ৷ ইউরোমোমোর মতে, অনুমানগুলো যথেষ্ট সুসংহত হতে চার সপ্তাহ সময় লাগে । জুনের তাপপ্রবাহ শেষ হওয়ার পর থেকে জাতীয় সংস্থাগুলো যে প্রাথমিক পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছিল, তা প্রায়ই সংশোধন করা হয়েছে ।
জার্মানিতে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু
সংশ্লিষ্ট পরিসংখ্যান বা তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশ ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করেছে ৷ স্পেনের অতিরিক্ত মৃত্যু পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা 'মোমো' 22 থেকে 28 জুনের মধ্যে 610 জনের মৃত্যুর কারণ হিসেবে তীব্র তাপপ্রবাহকে চিহ্নিত করেছে ৷ এই মৃতদের মধ্যে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশের বয়স ছিল 85 বছরের বেশি ।
তবে জার্মানির ফেডারেল পরিসংখ্যান অফিস 'ডেস্টাটিস'-এর তথ্য অনুযায়ী, একই সময়ে ওই দেশে 5 হাজার 780টি অতিরিক্ত মৃত্যু রেকর্ড করা হয়েছে, যা বিগত চার বছরের গড় সংখ্যার তুলনায় বেশি । এর আগের দুই সপ্তাহের তুলনায় 'ডেস্টাটিস' 7 হাজার 100টি অতিরিক্ত মৃত্যু রেকর্ড করেছিল ।
জার্মানির জনস্বাস্থ্য বিষয়ক সংস্থা রবার্ট কখ ইনস্টিটিউট-এর মতে, গত ছয় বছরের তুলনায় এই গ্রীষ্মে জার্মানিতে তাপপ্রবাহের কারণে এখনও পর্যন্ত অনেক বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে । 22 থেকে 28 জুনের ওই একই সপ্তাহে, ফ্রান্স তার আগের সপ্তাহের তুলনায় 2025টি অতিরিক্ত মৃত্যু রেকর্ড করেছে ।
বেলজিয়ামের জনস্বাস্থ্য সংস্থা 'সায়েনসানো' 18 জুন থেকে 1 জুলাইয়ের মধ্যে 1747টি অতিরিক্ত মৃত্যু রেকর্ড করেছে ৷ এর মধ্যে 750টি মৃত্যুই ঘটেছে মাত্র দুই দিনে (27 ও 28 জুন) । সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর জনস্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যের ওপর ভিত্তি করে সংবাদসংস্থা এএফপি-র বিশ্লেষণে দেখা গিয়েছে, 22 থেকে 28 জুনের মধ্যে নেদারল্যান্ডসে প্রায় 600টি, সুইজারল্যান্ডে 220টি এবং লুক্সেমবার্গে 23টি অতিরিক্ত মৃত্যু হয়েছে ।
ইতালির স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ উত্তর ইতালিতে 24 থেকে 30 জুনের মধ্যে 85 বছরের বেশি বয়সি মানুষের মৃত্যুর সংখ্যায় সামান্য বৃদ্ধি রেকর্ড করেছে । তবে এই পরিসংখ্যানে কেবল সেখানকার প্রধান 54টি শহরের তথ্য অন্তর্ভুক্ত ছিল । মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশ — যেমন হাঙ্গেরি ও স্লোভাকিয়া, সেখানে জুনের শেষের দিকে তীব্র তাপপ্রবাহ আঘাত হেনেছিল, তারা এখনও এই সংক্রান্ত প্রাথমিক পরিসংখ্যান প্রকাশ করেনি ।
বিজ্ঞানীদের সংগঠন 'ওয়ার্ল্ড ওয়েদার অ্যাট্রিবিউশন' জানিয়েছে, জলবায়ু পরিবর্তন ছাড়া জুন মাসে এমন তাপমাত্রা দেখা দেওয়া ছিল ‘কার্যত অসম্ভব’ ।