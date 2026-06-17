ট্রাম্পকে পাশে বসিয়ে মার্কিন হানায় ভারতীয় নাবিকদের মৃত্যু নিয়ে সরব মোদি, উন্নয়নে জোর অংশীদারিত্বে

ট্রাম্পকে পাশে বসিয়ে মার্কিন হানায় ভারতীয় নাবিকদের মৃত্যু নিয়ে সরব মোদি, উন্নয়নে জোর অংশীদারিত্বে
জি7 সম্মেলনে অংশ নিয়ে বিশ্বনেতাদের মোদির বার্তা-এখন পৃথিবীতে সম্পদের অভাব নেই । আছে আস্থার অভাব ।
By PTI
Published : June 17, 2026 at 1:29 AM IST
এভিয়া (ফ্রান্স), 17 জুন: দেনা-পাওনার মানসিকতা পরিত্যাগ করে আস্থা নির্ভর অংশীদারিত্বকে হাতিয়ার করলে গড়ে উঠবে সুন্দর ভবিষ্যৎ । জি7 সম্মেলনে অংশ নিয়ে বিশ্বনেতাদের এই বার্তাই দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । একইসঙ্গে ওমান উপকূলে আমেরিকার হামলায় তিন ভারতীয় নাবিকের মৃত্যু নিয়েও সরব হন প্রধানমন্ত্রী । তিনি জানান, প্রতিটি দেশের এমন ব্যবস্থা করা উচিত যাতে সমুদ্র-পথ সকলের জন্য নিরাপদ থাকে । নাবিকরা নিজেদের কাজ ঠিকমতো পালন করতে পারেন ।
আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প থেকে শুরু করে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ এবং ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি-সহ অন্য রাষ্ট্রনায়কদের সামনে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে একাধিকবার বিভিন্ন দেশের মধ্যে পারস্পরিক আস্থার সম্পর্ক গড়ে তোলার উপর জোর দেন মোদি ।
তাঁকে বলতে শোনা যায়, "এখন সময় এসেছে আমাদের দেনা-পাওনার মানসিকতা পরিত্যাগ করে সমান অংশীদার হিসেবে কাজ করতে হবে । একে অপরের পাশে দাঁড়িয়ে সহযোগিতা করাই সময়ের দাবি ।" ভাষণের একটি অংশে প্রধানমন্ত্রী জানান, এখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ শক্তিক্ষেত্র থেকে শুরু করে খাদ্য ও সাইবার নিরাপত্তার মতো বিষয়ে একে অপরের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। আর তাই মানবকল্যাণের স্বার্থে আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব তৈরি করা একান্ত প্রয়োজন ।
তিনি মনে করেন, অনিশ্চিত পৃথিবীতে ক্ষুদ্র স্বার্থ চরিতার্থ করতে ব্যবসা এবং প্রযুক্তির অপব্যবহার হচ্ছে । সেই সূত্রে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের মধ্যে আস্থার অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে । তাঁর কথায়, "পারস্পরিক আস্থা আজকের পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সম্পদ । কিন্তু পরিতাপের বিষয় এখন পৃথিবীতে সম্পদের অভাব নেই । আছে আস্থার অভাব ।"
প্রধানমন্ত্রী জানান, ভারত মনে করে প্রকৃত আস্থা তখনই গড়ে ওঠে যখন অন্য কাউকে এক সুনিশ্চিত আগামী গড়ে তোলার পথ দেখানো যায় । তিনি বলেন, "আমাদের অভিজ্ঞতা বলে, যে উন্নয়ন মানুষের আশা-আকাঙ্খার সঙ্গে সরাসরি জড়িত সেটাই প্রকৃত উন্নয়ন ।"
এই মঞ্চ থেকে আরও একবার বাসুধৈব কুটুম্বকমের কথা বলেন মোদি। তাঁর মতে, ভারত সমগ্র বিশ্বকে একটি পরিবার বলে মনে করে । এ প্রসঙ্গে তিনি জানান, ভারতের কাছে সবার আগে মানবিকতা। আগামী পৃথিবীর জন্য কোনও প্রযুক্তি তৈরি করা হোক বা কোনও সঙ্কটের সমাধান-ভারত সবার আগে মানবিকতাকেই প্রাধান্য দিয়ে এসেছে । আগামিদিনেও এটাই হবে ভারতের চলার পথ ।
তাঁর ভাষণে দুনিয়ার নানা প্রান্তে চলতে থাকা সংঘাতের প্রসঙ্গও উঠে আসে । তিনি জানান, ভারত বিশ্বাস করে যে কোনও সংঘাতের সমাধান শুধু আলোচনার মাধ্যমেই সম্ভব । তিনি বলেন, "ভারত দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে দীর্ঘদিন ধরে পৃথিবীর বুকে যে সমস্ত সংঘর্ষ চলছে তার সমাধান শুধু কৃটনৈতিকভাবে এবং আলোচনার মাধ্যমেই সম্ভব। দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাতে প্রয়োজন পারস্পরিক সহায়তার।" এ প্রসঙ্গে পশ্চিম এশিয়ায় চলতে থাকা যুদ্ধের অবসান ঘটাতে যে ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে সেগুলিকে স্বাগত জানান প্রধানমন্ত্রী ।