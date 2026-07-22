আমেরিকার কাছে 10 বিলিয়ন ডলার আর্থিক সহায়তা চাইল পাকিস্তান !

আমেরিকার কাছে 10 বিলিয়ন ডলার আর্থিক সহায়তা চাইল পাকিস্তান !
পাকিস্তানের সংবাদপত্র ‘ডন’ বুধবার জানিয়েছে যে, পাকিস্তানের অনুরোধ-সংক্রান্ত তথ্যের বিষয়টি তারা ওয়াশিংটনে অবস্থিত ওই দেশের দূতাবাসের কাছ থেকে নিশ্চিত করেছে ।
Published : July 22, 2026 at 4:46 PM IST
ইসলামাবাদ (পাকিস্তান), 22 জুলাই: আর্থিক সাহায্যের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বারস্থ হল পাকিস্তান ৷ একটি মিডিয়া রিপোর্টে এমনই দাবি করা হয়েছে ৷ ওই রিপোর্ট অনুযায়ী, পাকিস্তানের অর্থমন্ত্রী মুহাম্মদ ঔরঙ্গজেব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে 10 বিলিয়ন ডলার চেয়েছেন ৷ ‘এক্সচেঞ্জ স্ট্যাবিলাইজেশন সাপোর্ট ফ্যাসিলিটি’ বা মুদ্রা বিনিময় হার স্থিতিশীলকরণ সহায়তা সুবিধা হিসেবেই তিনি এই অর্থ আমেরিকার কাছে চেয়েছেন ৷ এই বিষয়ে তিনি অনুরোধ জানিয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেন্টের কাছে ৷
এক্সচেঞ্জ স্ট্যাবিলাইজেশন সাপোর্ট ফ্যাসিলিটি কী ? এটা হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারির ‘এক্সচেঞ্জ স্ট্যাবিলাইজেশন ফান্ড’-এর মাধ্যমে পরিচালিত হয় ৷ এটি একটি আর্থিক সুরক্ষা ব্যবস্থা ৷ এই আর্থিক সুরক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ রয়েছে ৷ এর মধ্যে রয়েছে কারেন্সি সোয়াপ (মুদ্রা বিনিময় চুক্তি), আর্থিক নিশ্চয়তা ও ঋণ প্রদান ।
পাক সংবাদপত্র ‘ডন’ বুধবার জানিয়েছে, পাকিস্তানের অনুরোধ সংক্রান্ত তথ্যের বিষয়টি ওয়াশিংটনে অবস্থিত ওই দেশের দূতাবাসের তরফে তাদের কাছে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে ৷ তবে দূতাবাস এই বিষয়ে ওই সংবাদপত্রকে আর কোনও বিস্তারিত তথ্য জানায়নি । ‘ডন’ এ ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি বিভাগেরও মন্তব্য জানতে চেয়েছিল ৷ কিন্তু সেখান থেকে কোনও উত্তর দেওয়া হয়নি ৷
ওয়াশিংটনের পাক দূতাবাসের এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে, আন্তর্জাতিক পুঁজি বাজারে উন্নত প্রবেশাধিকার, বৈদেশিক মুদ্রার উচ্চতর রিজার্ভ এবং উন্নত সার্বভৌম ঋণমান বা ‘সোভেরেইন ক্রেডিট রেটিং’-এর ওপর ভিত্তি করে পাকিস্তানের ‘রোড-টু-মার্কেট’ কৌশলের জন্য ঔরঙ্গজেব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা চেয়েছিলেন ।
পাকিস্তানের কাছে ‘রোড-টু-মার্কেট’ (বাজারে ফেরার পথ)-এর অর্থ হল এমন একটি কৌশলগত ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, যার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পুঁজি বাজারে পূর্ণ ও স্বাধীন প্রবেশাধিকার পুনরুদ্ধার এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি করা যায় । এই প্রক্রিয়ায় বাজেট ঘাটতি ও মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (ইন্টারন্যাশনাল মনিটরি ফান্ড বা আইএমএফ) কঠোর নিয়মকানুন মেনে চলার ওপর জোর দেওয়া হয় ।
তবে আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে 10 বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সেই অঙ্কের কথা উল্লেখ করা হয়নি । ওয়াশিংটনে কূটনৈতিক সূত্রগুলো ‘ডন’ পত্রিকাকে জানিয়েছে, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য 10 বিলিয়ন ডলারের যে অনুরোধ জানানো হয়েছে, তা অনুমোদিত হওয়ার ‘জোরালো সম্ভাবনা’ রয়েছে ।
একটি সূত্র পাক সংবাদপত্র ডন-কে জানিয়েছে, ট্রাম্প প্রশাসন পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখার বিষয়ে ‘গভীর আগ্রহ’ পোষণ করে ৷ ওই দেশের অর্থনীতি শক্তিশালী করতে সহায়তা করার জন্য ‘একাধিকবার প্রতিশ্রুতি’ দিয়েছে । পাকিস্তানের অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়াটি বেশ ভঙ্গুর এবং ওই দেশ এখনও বিদেশি সহায়তার ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল ।
ইন্টারন্যাশনাল মনিটরি ফান্ড (আইএমএফ) তিন বিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি ঋণ কর্মসূচি অনুমোদন করায় 2023 সালে পাকিস্তান ঋণখেলাপি হওয়া থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পায় । বর্তমানে ইসলামাবাদ 2024 সালে অনুমোদিত সাত বিলিয়ন মার্কিন ডলারের আইএমএফ কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন অর্থনৈতিক সংস্কার বাস্তবায়ন করছে, যা বেশ কিছু নীতিগত শর্তের সঙ্গে যুক্ত ।