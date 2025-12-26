দীপু'র পর সম্রাট, বাংলাদেশে গণপিটুনিতে ফের হিন্দু যুবকের মৃত্যু
বাংলাদেশে ফের হিন্দু যুবককে পিটিয়ে মারল জনতা ৷ দীপু দাসের নৃশংস হত্যার দশদিনের মধ্যে ফের হিন্দু নিধনে প্রশ্নের মুখে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নিরাপত্তা ৷
Published : December 26, 2025 at 7:21 AM IST
রাজবাড়ি (বাংলাদেশ), 26 ডিসেম্বর: উন্মত্ত জনতার গণপিটুনির জেরে বাংলাদেশে ফের মৃত্যু হল এক হিন্দু ব্যক্তির ৷ বুধবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বাংলাদেশের রাজবাড়ি জেলায় । ময়মনসিংহের দীপু দাসের পর ফের হিন্দু ব্যক্তি খুনে দেশে আইনশৃঙ্খলা এবং সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ আরও তীব্র হয়ে উঠেছে ।
বাংলাদেশের সংবাদপত্র দ্য ডেইলি স্টারের খবরে বলা হয়েছে, চাঁদাবাজির অভিযোগে পাংশা উপজেলার হোসেনডাঙা গ্রামে গ্রামবাসীরা অমৃত মণ্ডল ওরফে সম্রাটকে হেনস্থা করে । সহকারী পুলিশ সুপার দেবব্রত সরকার জানিয়েছেন, ঘটনার খবর পেয়ে রাত 11টা নাগাদ ঘটনাস্থলে পৌঁছে গুরুতর আহত অবস্থায় সম্রাটকে উদ্ধার করে পাংশা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সেখানে রাত 2টো দিকে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন ৷
এএসপি (পাংশা সার্কেল) আরও জানান, সম্রাটের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য রাজবাড়ি সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে । ডেইলি স্টারের খবরে আরও বলা হয়েছে, এই ঘটনার পর পুলিশ সম্রাটেরই এক সহযোগী মোহাম্মদ সেলিমকে গ্রেফতার করেছে এবং তার কাছ থেকে দুটি আগ্নেয়াস্ত্র, একটি পিস্তল এবং একটি বন্দুক উদ্ধার করেছে ।
পুলিশ জানিয়েছে, সম্রাটের বিরুদ্ধে পাংশা থানায় কমপক্ষে দুটি মামলা রয়েছে ৷ যার মধ্যে একটি হত্যা মামলা । স্থানীয়দের মতে, সম্রাট একটি অপরাধী চক্র গঠন করেছিলেন এবং দীর্ঘদিন ধরে চাঁদাবাজি এবং অন্যান্য অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন । দীর্ঘদিন ভারতে আত্মগোপনে থাকার পর, তিনি সম্প্রতি বাড়ি ফিরে এসে গ্রামের বাসিন্দা শহিদুল ইসলামের কাছ থেকে চাঁদা দাবি করার অভিযোগ করেছেন ।
গত রাতে সম্রাট এবং তার দলের সদস্যরা টাকা তুলতে শহিদুলের বাড়িতে যান । বাসিন্দারা তাঁকে দেখে ডাকাত বলে চিৎকার করলে স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে ছুটে আসে এবং সম্রাটকে মারধর করে । এই ঘটনার পর তার অন্যান্য সহযোগীরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও সেলিমকে অস্ত্র-সহ আটক করা হয় বলে জানিয়েছে ডেইলি স্টার ।
এর আগে, বাংলাদেশে ভারত-বিরোধী ক্রমবর্ধমান ঘটনাবলীর কারণে সম্পর্কের টানাপোড়েনের মধ্যে মঙ্গলবার এক সপ্তাহের মধ্যে দ্বিতীয়বারের মতো বাংলাদেশের হাইকমিশনারকে তলব করেছে ভারত । সে দেশের ময়মনসিংহ জেলায় ধর্ম অবমাননার অভিযোগে দীপু চন্দ্র দাসকে পিটিয়ে হত্যার পর এই তলব করা হয়েছে ৷ তবে বুধবার রাতে ফের হিন্দু যুবক খুনের ঘটনায় বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা আবারও প্রশ্নের মুখে ।
ময়মনসিংহের ঘটনায় বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ প্রথম থেকে বলে আসছে যে দীপু দাসের ধর্ম অবমাননার কোনও প্রমাণ নেই । বাংলাদেশের শিক্ষা উপদেষ্টা সিআর আবরার অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পক্ষ থেকে দীপু দাসের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন এবং সহানুভূতি প্রকাশ করেন ৷ তাঁর পরিবারকে সহায়তার আশ্বাসও দেন । 27 বছরের ওই তরুণের নৃশংস হত্যাকাণ্ডে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে নিন্দায় সরব হয়েছেন সকলে ৷ দীপুকে মেরে তাঁর দেহ ঝুলিয়ে আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল ৷ এই ঘটনায় ভারতের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক নিন্দা ও প্রতিবাদ চলছে এখনও । তার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের হিন্দু যুবক খুন ৷