ফের কাঁপল বাংলাদেশ, ঢাকা থেকে অদূরে অনুভূত কম্পন

ভারতীয় সময় ভোর 5টা 44 মিনিটে বাংলাদেশের ভূ-পৃষ্ঠ থেকে 30 কিলোমিটার গভীরে কম্পন অনুভূত হয় । যা রাজধানী ঢাকা থেকে 34 কিলোমিটার দূর ৷

প্রতীকী ছবি (ফাইল চিত্র)
By ANI

Published : December 4, 2025 at 9:29 AM IST

2 Min Read
ঢাকা, 4 ডিসেম্বর: ফের কেঁপে উঠল বাংলাদেশ ৷ কয়েকদিনের ব্যবধানে বৃহস্পতিবার ভোরে বাংলাদেশে ফের ভূমিকম্প অনুভূত হল ৷ ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজির (এনসিএস) তরফে জানানো হয়েছে, এদিনের কম্পনের মাত্রা ছিল 4.1 ৷ কেন্দ্রস্থলটি ঢাকা থেকে 34 কিলোমিটার পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত ৷

এক্স হ্যান্ডেলে এক পোস্টে ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি জানিয়েছে, ভারতীয় সময় ভোর 5টা 44 মিনিটে বাংলাদেশের ভূ-পৃষ্ঠ থেকে 30 কিলোমিটার গভীরে কম্পন অনুভূত হয় । এর আগে গত 21 নভেম্বর ভূমিকম্প হয়েছিল বাংলাদেশে ৷ সেই সময় এর মাত্রা ছিল 5.5 ৷ সেদিন কম্পনের তীব্রতা এতটাই ছিল যে, ঢাকার আরমানিটোলা এলাকায় একটি আটতলা বিল্ডিং থেকে ইটের তৈরি ছাদের রেলিং ধসে কমপক্ষে তিনজনের মৃত্যু হয় ৷ আহত হয়েছিলেন 10 জন ।

বাংলাদেশ এমন স্থানে অবস্থিত যেখানে তিনটি টেকটোনিক প্লেট- ভারতীয়-ইউরেশিয়া-বার্মা মিলিত হয়েছে। বর্তমানে, ভারতীয় প্লেট উত্তর-পূর্বে প্রতি বছর প্রায় 6 সেমি বেগে সরে যাচ্ছে এবং ইউরেশিয়ান প্লেট ভারতীয় প্লেটের উপরে প্রতি বছর 2 সেমি বেগে উত্তর দিকে সরে যাচ্ছে। বলা হচ্ছে, বাংলাদেশের ভিতরে এবং আশেপাশে পাঁচটি প্রধান ফল্ট জোন রয়েছে, যেমন বগুড়া ফল্ট জোন, ত্রিপুরা ফল্ট জোন, শিলং মালভূমি, ডাউকি ফল্ট জোন এবং অসম ফল্ট জোন ।

ঘনবসতি এবং প্রচুর সংখ্যক জরাজীর্ণ বাড়ি থাকার কারণে বিশ্বের 20টি ভূমিকম্পপ্রবণ শহরগুলির মধ্য়ে অন্যতম ঢাকা ৷ এর আগেও শক্তিশালী কম্পনে কেঁপে উঠেছে বাংলাদেশের রাজধানী ৷ 1869 সাল থেকে 1930 সালের মধ্যে 5টি ভয়াবহ ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে ঢাকা ৷ রিখটার স্কেলে যার মাত্রা 7.0-এরও বেশি ছিল ৷ বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রধান টেকটোনিক প্লেটের সংঘর্ষ অঞ্চলের উপর অবস্থিত বাংলাদেশ ৷ সেই সঙ্গে, বেশ কয়েকটি সক্রিয় ফল্ট লাইন অতিক্রম করেছে এই অঞ্চলের পাশ দিয়ে ৷ সেই কারণে ভূমিকম্পপ্রবণ দেশের তালিকায় রয়েছে বাংলাদেশ ৷ সেসমোলজিস্ট সৈয়দ হুমায়ুন আখতার জানিয়েছেন, ভারত-মায়ানমার সাবডাকশন জোনে একটি বড়সড় কম্পন ঘটাতে সক্ষম এমন স্ট্রেন ক্রমশ জমা হচ্ছে ৷ রিখটার স্কেলে যার সম্ভাব্য মাত্রা হতে চলেছে খুব বেশি ৷

সুতরাং, বাংলাদেশ 13টি ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকার একটি অবস্থান এবং চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং সিলেটের জৈন্তাপুর এখনও চরম ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে রয়েছে। 2022 সালে, বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা, যেখানে প্রতি বর্গকিলোমিটারে 30,093 জন বাসিন্দা বাস করে ৷ বিশ্বের সর্বোচ্চ জনসংখ্যার ঘনত্বের শহরগুলির মধ্যে অন্যতম ঢাকা ৷ বিশ্বের 20টি ভূমিকম্পের জন্য সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ শহরের মধ্যেও ঢাকাকে অন্যতম হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

