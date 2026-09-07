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মিয়ামি বিমানবন্দরের রানওয়ের কাছেই ভেঙে পড়ল কার্গো বিমান, নিহত 5

অ্যামাজনের একটি কার্গো বিমান রানওয়ে থেকে ছিটকে রাস্তায় ভেঙে পড়তেই সেটিতে আগুন ধরে যায় ৷ ঘটনাস্থলেই 5 জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

Amazon Cargo Plane Crashed
ভেঙে পড়ল কার্গো বিমান, নিহত 5 (ছবি: এপি)
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By AP (Associated Press)

Published : September 7, 2026 at 8:21 AM IST

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মিয়ামি, 7 সেপ্টেম্বর: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মায়ামি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে একটি বিমান দুর্ঘটনায় অন্তত 5 জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। জানা গিয়েছে, ই-কমার্স কোম্পানি অ্যামাজনের একটি কার্গো বিমান মিয়ামি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের রানওয়ে থেকে ছিটকে রাস্তায় ভেঙে পড়তেই সেটিতে আগুন ধরে যায় ৷ ঘটনাস্থলেই 5 জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

এই দুর্ঘটনার পর মিয়ামি-ডেড কাউন্টির কর্তারা এক সাংবাদিক বৈঠকে নিশ্চিত করেছেন যে, এই ঘটনায় অন্তত 5 জন নিহত হয়েছেন, আরও 3 জন গুরুতর আহত এবং বাকি দু'জন সামান্য আহত হয়েছেন। মিয়ামি-ডেড ফায়ার রেসকিউ-এর প্রধান রে জাদাল্লাহ জানিয়েছেন যে, প্রায় 200 জন জরুরি কর্মী ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখেন যে ইঞ্জিন কম্পার্টমেন্টে জটিল অগ্নিকাণ্ডের ফলে বিমানটিতে প্রচণ্ড আগুন ও ধোঁয়া জ্বলছে। দুর্ঘটনার পর রাস্তার উপর থাকা যানবাহনগুলির ভেতরে বহু লোক আটকা পড়েছিলেন এবং বিমানের পাইলট ও সহ-পাইলটও ককপিটে আটকা পড়েন।

আগুন নেভাতে এবং উদ্ধারকাজে সহায়তা করার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে 60টিরও বেশি দমকল ইউনিটকে ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়। অনেক চেষ্টার পর দমকলকর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন এবং আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যান, যদিও দুর্ঘটনার কয়েক ঘণ্টা পরেও বিমান থেকে তেল পড়া বন্ধ করার চেষ্টা চলেছে।

বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের তরফে পাওয়া খবর অনুযায়ী, রবিবার স্থানীয় সময় দুপুর 2টোর দিকে প্রাইম এয়ারের ফ্লাইট বিমানবন্দরের রানওয়ে থেকে ছিটকে পড়ে। বিমানটি থামার আগে বিমানবন্দরের উত্তর-পশ্চিম দিকে বেশ কয়েকটি গাড়ির ওপর আছড়ে পড়ে। বিমানবন্দরে একটি ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

ফেডারেল অ্যাভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, বিমানটি নর্থ ক্যারোলাইনা-ভিত্তিক কার্গো কোম্পানি 21 এয়ার-এর মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছিল। ফ্লাইটরাডার24 (Flightradar24)-এর তথ্য থেকে জানা যায় যে, 32 বছর বয়সী বোয়িং 767 বিমানটি মূলত একটি যাত্রীবাহী বিমান ছিল ৷ কিন্তু, 2015 সালে এটিকে কার্গো বিমানে রূপান্তরিত করা হয়। এই মারাত্মক দুর্ঘটনার কারণে মিয়ামি বিমানবন্দরের বিমান চলাচল ব্যাহত হয় এবং রবিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রায় 250টি ফ্লাইট বিলম্বিত হয়।

অ্যামাজনের মুখপাত্র কেলি ন্যান্টেল সোশাল মিডিয়ায় শোক প্রকাশ করে জানিয়েছেন, দুর্ঘটনার কারণ জানতে কোম্পানি স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কাজ করছে। এই মুহূর্তে তাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হল ক্ষতিগ্রস্ত সকলের নিরাপত্তা ও যত্ন নেওয়া।

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