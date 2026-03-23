অবতরণের সময় গাড়ির সঙ্গে ধাক্কায় ভাঙল বিমানের নাক, বন্ধ নিউ ইয়র্কের এয়ারপোর্ট

অবতরণের সময় গাড়ির সঙ্গে ধাক্কায় ভাঙল বিমানের নাক, বন্ধ নিউ ইয়র্কের এয়ারপোর্ট
By ANI
Published : March 23, 2026 at 11:54 AM IST
নিউ ইয়র্ক, 23 মার্চ: বিমানবন্দরে দুর্ঘটনা ৷ সোমবার ভোরে নিউ ইয়র্কের লা গার্ডিয়া বিমানবন্দরে অবতরণের সময় 'এয়ার কানাডা এক্সপ্রেস'-এর একটি বিমানের সঙ্গে বিমানবন্দরের একটি গাড়ির সংঘর্ষ হয় । ঘটনার জেরে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ এই ব্যস্ত বিমানবন্দরে বিমান চলাচল কার্যক্রম সাময়িকভাবে স্থগিত করতে বাধ্য হয় ৷ যার ফলে অন্যান্য বিমানগুলির সময়সূচিতে বিঘ্ন ঘটে ৷ দুর্ঘটনাগ্রস্ত এয়ার কানাডা এক্সপ্রেসের বিমানটি মন্ট্রিল থেকে আসছিল বলে জানা গিয়েছে ৷
সংঘর্ষের ফলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বা হতাহতের কোনও খবর বা বিস্তারিত তথ্য প্রাথমিকভাবে পাওয়া মেলেনি ৷ তবে, সূত্রের খবর, সংঘর্ষের জেরে বিমানের সামনের ভাগ বা যাকে বিমানের 'নাক' (nose section) বলা হয়, তা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে । এ ধরনের ঘটনার পর সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী জরুরিভিত্তিতে বিপর্যয় মোকাবিলা দলগুলিকে ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷ তবে সরকারি বিষয়ে কোনও তথ্যই নিশ্চিত করা হয়নি ।
এক সরকারি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (FAA) লা গার্ডিয়া বিমানবন্দরে আসা ও যাওয়া—সব ধরনের বিমানের জন্যই 'গ্রাউন্ড স্টপ' (বিমান চলাচল স্থগিতাদেশ) জারি করেছে বলে জানা গিয়েছে ৷ প্রাথমিকভাবে এই স্থগিতাদেশ স্থানীয় সময় সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত বলবৎ থাকবে বলে জানানো হয়েছে । FAA ইঙ্গিত দিয়েছে যে, একটি জরুরি পরিস্থিতির কারণেই এই স্থগিতাদেশ জারি করা হয়েছে ৷ তবে ঘটনার প্রকৃতি বা এর তীব্রতা সম্পর্কে বিস্তারিত কোনও তথ্য তারা তাৎক্ষণিকভাবে প্রকাশ করেনি ।
ওই বিজ্ঞপ্তিতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরিস্থিতির গতিপ্রকৃতির উপর ভিত্তি করে এই 'গ্রাউন্ড স্টপ'-এর মেয়াদ আরও বাড়ানো বা দীর্ঘায়িত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । ফ্লাইট ট্র্যাকিং ডেটা প্রদানকারী সংস্থা 'ফ্লাইটরাডার24' (FlightRadar24)-এই তথ্য দিয়েছে ৷
বিমানচালকদের উদ্দেশে জারি করা একটি পৃথক নির্দেশিকায় FAA জানিয়েছে যে, বিমানবন্দরটি এদিন বিকেল পর্যন্ত বন্ধ থাকতে পারে ৷ যার জেরে নিউ ইয়র্ক শহরের অন্যতম প্রধান এই বিমানবন্দরে বিমান চলাচলে দীর্ঘস্থায়ী বিঘ্ন ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে । বিমানবন্দরের পরিস্থিতি বেশ অস্থিতিশীল বা পরিবর্তনশীল অবস্থায় রয়েছে ৷ মনে করা হচ্ছে, বিমান চলাচল কার্যক্রম পুনরায় শুরু করার অনুমতি দেওয়ার আগে কর্তৃপক্ষ বিমানবন্দরের নিরাপত্তা পরিস্থিতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই করে দেখছে ।