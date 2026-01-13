ফের হিন্দু হত্যা বাংলাদেশে, এবার রিকশা চালককে কুপিয়ে খুন

ফের হিন্দু হত্যা বাংলাদেশে, এবার রিকশা চালককে কুপিয়ে খুন
বাংলাদেশ আছে বাংলাদেশেই ৷ ফের হিন্দু হত্যা এমনটাই প্রমাণ করল ৷ নির্জন স্থানে ডেকে নিয়ে গিয়ে রিকশা চালককে খুন করল দুষ্কৃতীরা ৷
Published : January 13, 2026 at 8:32 AM IST
ঢাকা, 13 জানুয়ারি: সংখ্যালঘু নির্যাতন অব্যাহত বাংলাদেশে ৷ ফের এক হিন্দুকে ছুরি দিয়ে কুপিয়ে খুন করল দুষ্কৃতীরা ৷ চিটাগংয়ের ফেনি জেলার দাগনভূঁইয়া এলাকায় এমনই ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় সংবাদমাধ্যম ৷
সোমবার বাংলাদেশের জগৎপুর গ্রামের একটি ফসলের ক্ষেত থেকে 27 বছর বয়সি অটো রিকশা চালক সমীর দাসের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয় । পরিবারের সদস্য এবং পুলিশের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সংবাদপত্র দৈনিক মানবকণ্ঠ জানিয়েছে যে, রবিবার সন্ধ্যায় সমীর তাঁর অটো রিকশা নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন । গভীর রাত পর্যন্ত ফিরে না আসায় আত্মীয়স্বজনরা বিভিন্ন স্থানে তাঁকে খুঁজতে শুরু করেন ।
পরে, উপজেলার সদর ইউনিয়নের জগৎপুর গ্রামের একটি মাঠে সমীরের নিথর দেহ পড়ে থাকতে দেখেন বাসিন্দারা । খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহটি উদ্ধার করে । জানা গিয়েছে যে, মৃতদেহটিতে বেশ কয়েকটি ছুরিকাঘাতের আঘাত রয়েছে ৷ পুলিশের প্রাথমিক অনুমান যে সমীরকে একটি নির্জন স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং তাঁর অটো রিকশা চুরির চেষ্টায় তাকে সেখানে হত্যা করা হয় ।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে দাগনভূঁইয়া থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক (ওসি) মুহাম্মদ ফয়জুল আজিম নোমান বলেন, "মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ফেনি জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে । তবে অটো রিকশাটি পাওয়া যায়নি । পুলিশ হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের শনাক্ত ও গ্রেফতার এবং অটো রিকশাটি উদ্ধারের জন্য একটি বিশেষ অভিযান শুরু করেছে ।"
24 দিনের মধ্যে হিন্দু খুনের নবম ঘটনা এটি ৷ যা সমগ্র বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে সহিংসতার উদ্বেগজনক বাড়ানোর নবতম সংযোজন । এর আগে 9 জানুয়ারি, বাংলাদেশ জুড়ে সংখ্যালঘুদের বিশেষ করে হিন্দুদের উপর বারবার আক্রমণের বিরক্তিকর ধরণ নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে ভারত জানিয়েছিল যে, তারা প্রতিবেশী দেশের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে চলেছে ৷ আশা যে এই ধরনের সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনাগুলি সিদ্ধান্তমূলকভাবে সমাধান করা হবে ।
ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রকের (MEA) মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেছিলেন, "আমরা সংখ্যালঘুদের উপর, তাদের বাড়িঘর এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের উপর চরমপন্থীদের এই ক্রমাগত হামলা প্রত্যক্ষ করছি । এই ধরনের সাম্প্রদায়িক ঘটনা দ্রুত এবং দৃঢ়ভাবে মোকাবিলা করা প্রয়োজন । আমরা ব্যক্তিগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা, রাজনৈতিক মতপার্থক্য বা বহিরাগত কারণে এই ধরনের ঘটনাকে দায়ী করার একটি উদ্বেগজনক প্রবণতা লক্ষ্য করেছি । এই ধরনের অবহেলা কেবল অপরাধীদের সাহস জোগায় ৷ সংখ্যালঘুদের মধ্যে ভয় ও নিরাপত্তাহীনতার অনুভূতিকে আরও গভীর করে তোলে...৷" তবে তার মধ্যেই ফের হিন্দু খুনের ঘটনা প্রমাণ করল যে বাংলাদেশ আছে বাংলাদেশেই ৷ এই ঘটনার পর দুই দেশের কী বক্তব্য হয় সেটাই এখন দেখার ৷