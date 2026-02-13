শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে দিন, বাংলাদেশে বিপুল জয়ের পর দাবি বিএনপি'র

শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে দিন, বাংলাদেশে বিপুল জয়ের পর দাবি বিএনপি'র
অন্তর্বর্তী প্রশাসনের আমলে প্রধান উপদেষ্টা ইউনূস শেখ হাসিনাকে প্রত্যাবর্তনের আর্জি জানিয়েছিল ভারতের কাছে ৷ এবার বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে একই দাবি তুলল বিএনপি ৷
By PTI
Published : February 13, 2026 at 8:12 PM IST
ঢাকা, 13 ফেব্রুয়ারি: নৌকাহীন বাংলাদেশে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা নিয়ে প্রত্যাবর্তন করছে বিএনপি ৷ এই জয় স্পষ্ট হতেই দলের তরফে ভারতে আশ্রিত ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ফেরানোর দাবি উঠেছে ৷ এর আগে প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী প্রশাসন ভারতের কাছে এই দাবি জানিয়েছিল ৷ কিন্তু সেই দাবিতে কর্ণপাত করেনি ভারত ৷
বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিতে চলেছেন ৷ তার আগেই শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণের দাবি তুললেন বিএনপির প্রবীণ নেতা সালাহউদ্দিন আহমদ ৷ তিনি বলেন, "দেশের বিদেশমন্ত্রী তাঁর (শেখ হাসিনা) প্রত্যর্পণের কথা জানিয়েছে ৷ আমরাও এটা সমর্থন করি ৷"
তিনি আরও বলেন, "আইন অনুযায়ী তাঁকে প্রত্যর্পণ করা হোক, আমরা সবসময় এটাই চাই ৷ বিষয়টি এখন দুই দেশের বিদেশমন্ত্রীর মধ্যেকার ৷ আমরা ভারত সরকারের কাছে আর্জি জানিয়েছি, তাঁকে (শেখ হাসিনা) বিচারের মুখোমুখি হতে হবে ৷ তাই তাঁকে ভারত থেকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে দিন ৷" প্রতিবেশী ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক তখনই গড়ে উঠবে, যখন দুই দেশের একে অপরের প্রতি পারস্পরিক শ্রদ্ধা থাকবে, জোর দিয়ে জানান বিএনপি নেতা ৷
এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেনি আওয়ামী লীগ ৷ বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশন আওয়ামী লীগকে ভোটে লড়া থেকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে ৷ এই পরিস্থিতিতে জাতীয় সংসদ নির্বাচন কতটা অন্তর্ভুক্তিমূলক ? এই প্রশ্ন উঠেছে দেশ তথা আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মনে ৷
এই সমালোচনা উড়িয়ে দিয়ে বিএনপি নেতা সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, "দেশের মানুষ জানে, এটা অত্যন্ত অন্তর্ভুক্তিমূলক একটা নির্বাচন ৷ আর যদি আপনি বলেন যে আওয়ামী লীগকে ছাড়া এই নির্বাচন হয়েছে, তাহলে বলব, 2024 সালের অগস্টে গণ-অভ্যুত্থানই তো তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছে ৷" আর ভোট লড়াই নিষিদ্ধ ঘোষণা নিয়ে তিনি বলেন, "তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে ৷ আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে ৷"
বর্তমানে নয়াদিল্লিতে রয়েছেন আওয়ামী লীগের নেত্রী হাসিনা ৷ 2024 সালের 5 অগস্ট তিনি দেশ ছাড়ার পর বাংলাদেশের রাজনীতিতে আমূল পরিবর্তন হয়েছে ৷ তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে জুলাই বিপ্লবে বিক্ষোভকারীদের দমনে তিনি গুলি চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন ৷ পরের বছর জুনে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে তাঁর বিরুদ্ধে মানবতা-বিরোধী অপরাধ-সহ একাধিক অপরাধের মামলার শুনানি শুরু হয় ৷
শেখ হাসিনার সাজা
গত 17 নভেম্বর দেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে মানবতা বিরোধী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হন শেখ হাসিনা ৷ তাঁকে মৃত্যুদণ্ডের সাজা শোনান বিচারক মহম্মদ গোলাম মর্তুজা মজুমদারের নেতৃত্বে থাকা তিন সদস্যের প্যানেল ৷ 453 পাতার রায়টিতে 6টি আলাদা আলাদা অধ্য়ায়ে ভাগ করা হয়েছিল ৷ প্রায় 40 মিনিটেরও বেশি সময ধরে রায় পড়ে শোনান বিচারক ৷ হাসিনার অনুপস্থিতিতে তাঁর বিচার ও সাজা ঘোষণা হয় ৷ তারও আগে জুলাই মাসে একটি ভাইরাল হওয়া অডিয়ো ক্লিপের কথোপকথনের জেরে দোষী সাব্যস্ত হন 77 বছর বয়সি ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী ৷ তাঁকে ছ'মাসের কারাবাসের সাজা দেয় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল (আইসিটি) ৷
ফাঁসির সাজার 10 দিনের মাথায় 21 বছরের কারাদণ্ড হয় আওয়ামী লীগ নেত্রীর ৷ রাজধানী ঢাকার পূর্বাচলে একটি নতুন শহরের পরিকল্পনায় পল্ট বিতরণে দুর্নীতি হয়েছে বলে অভিযোগ ৷ এই সংক্রান্ত তিনটি মামলায় হাসিনা ছাড়া তাঁর ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় এবং কন্যা সাইমা ওয়াজেদ পুতুলেরও পাঁচ বছরের কারাদণ্ডের সাজা হয় ৷
চলতি বছরের 2 ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের আরেকটি আদালত সরকারি আবাসন প্রকল্পে জমি বরাদ্দে অনিয়মের অভিযোগে দুটি পৃথক দুর্নীতির মামলায় শেখ হাসিনাকে মোট 10 বছরের কারাদণ্ড (প্রতিটি মামলায় পাঁচ বছর করে) দেয় ৷ ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-4-এর বিচারপতি রবিউল আলম এই রায় দেন ৷ তিনি ছাড়া ভাগ্নী এবং ব্রিটিশ এমপি টিউলিপ সিদ্দিক, তাঁর ভাই রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিক 'বাবি' এবং বোন আজমান সিদ্দিককে সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয় ৷