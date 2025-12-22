হাদি হত্যার পর বাংলাদেশে আরও এক ছাত্রনেতাকে গুলি !
বাংলাদেশে ফের গুলিবিদ্ধ এক ছাত্রনেতা ৷ খুলনায় জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতা মোতালেব শিকদারকে মাথায় গুলি করা হয় ৷
ঢাকা, 22 ডিসেম্বর: শরীফ ওসমান হাদিকে হত্যার পর বাংলাদেশে গুলিবিদ্ধ আরও এক ছাত্রনেতা ৷ সোমবার খুলনায় নাহিদ ইসলামের দল জাতীয় নাগরিক পার্টি অর্থাৎ এনসিপি'র শ্রমিক সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতা মহম্মদ মোতালেব শিকদারকে মাথায় গুলি করা হয় ৷ এদিন দুপুর 12টা নাগাদ এক অজ্ঞাতপরিচিত বাড়িতে ঢুকে এই ছাত্রনেতার মাথায় গুলি করে বলে অভিযোগ ৷ আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে খুলনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ৷
ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক ওসমান হাদির মৃত্যুর পর নতুন করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বাংলাদেশ । গত 12 ডিসেম্বর নির্বাচনী প্রচার সেরে ফেরার পথে ঢাকার বিজয়নগর বক্স এলাকায় তাঁকে গুলি করা হয় ৷ উন্নত চিকিৎসার জন্য সরকারি ব্যবস্থায় সিঙ্গাপুরে নিয়ে যাওয়া হলেও হাদিকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি ৷ গত বৃহস্পতিবার তাঁর মৃত্যু হয় ৷
এই ঘটনার রেশ কাটতে না-কাটতেই সোমবার আরও এক ছাত্রনেতাকে গুলি করা হল ৷ এনসিপি'র যুগ্ম প্রধান সমন্বয়ক মহমুদা মিঠু সোশায় মিডিয়ায় মোতালেব শিকদারকে গুলি করে হত্যার চেষ্টার কথা জানান ৷ ফেসবুস পোস্টে মিঠু লেখেন, "এনসিপি'র খুলনা ডিভিশনের প্রধান ও পার্টির কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক মোতালেব শিকদারকে গুলি করা হয়েছে ৷"