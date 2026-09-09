হড়পা বানে বিধ্বস্ত নেপালে এবার ভূমিকম্প, কম্পনের মাত্রা 5.3
মঙ্গলবার স্থানীয় সময় রাত 9টা বেজে 53 মিনিটে ভূমিকম্প হয়েছে বলে জানা গিয়েছে । তবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সম্পর্কে এখনও কোনও তথ্য় পাওয়া যায়নি ।
By PTI
Published : September 9, 2026 at 12:51 AM IST
কলকাতা, 9 সেপ্টেম্বর: হড়পা বানে এমনিতেই বিধ্বস্ত নেপাল। তারই মধ্যে এবার হিমালয়ের কোলে অবস্থিত ছোট্ট দেশে ভূমিকম্প। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল 5.3। জানা গিয়েছে ভূমিকম্পের উৎসস্থল মুস্তাং জেলার লোমানথাং এলাকা। রাজধানী কাঠমান্ডু থেকে এই এলাকা দূরত্ব কমবেশি 375 কিমি। উত্তর এবং মধ্য পশ্চিম নেপাল যেখানে হড়পা বান হানা দিয়েছে সেখান থেকে এই এলাকা দূরত্ব 250 কিলোমিটারের কিছুটা বেশি। মঙ্গলবার স্থানীয় সময় রাত 9টা বেজে 53 মিনিটে ভূমিকম্প হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ।
26 আগস্ট নেপালের ইতিহাসে কালো দিন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। হড়পা বাণের জেরে প্রায় দেড় হাজার জনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে প্রশাসন। এখনও বহু মানুষের খোঁজ মিলছে না। সেই সংখ্যাটাও 5 হাজারেরও বেশি। তাতে বেশ কয়েকজন ভারতীয়ও আছেন । এমন বিপর্যয়ের মাঝেই আবার নেপালে ভূমিকম্প।
তবে মঙ্গলবার গভীর রাতে এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত সময় নেপালের ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে কোনও খবর পাওয়া যায়নি। বিভিন্ন এলাকায় খোঁজ-খবর নেওয়া হচ্ছে । কয়েকটি জায়গার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে বিশেষ দল পাঠিয়েছে প্রশাসন । একইসঙ্গে এখনও পর্যন্ত আফটার শকের কোনও খবরও পাওয়া যায়নি ।
উল্লেখ্য, হড়পা বাণে কার্যত তছনথ হয়ে যাওয়া নেপালে এখনও পুরোমাত্রায় উদ্ধারকার চলছে। ভূমিকম্পের জেরে সেই কাজ ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কাও থাকছে। যদিও হড়পা বান হানা দেওয়ার জায়গা থেকে এই জায়গাটি দূরে। নেপালে হড়পা বানের মূল কারণ হিমবাহ ধস বা বরফের চাঁই ভাঙা । সম্ভবত জমাট বাঁধা হিমবাহের লেক ফেটে (গ্লেসিয়াল লেক আউটবার্স্ট ফ্লাড, জিএলওএফ) যাওয়ায় এই ভয়াবহ ঘটনাটি ঘটেছে ৷ নেপাল-তিব্বত সীমান্তে (চিনের দিকে) রাসুয়াগঢ়ীর উত্তর-পূর্বে প্রায় 20 কিমি দূরে অবস্থিত এই জলাশয় ৷
হড়পা বানের ঢেউ কোথাও কোথাও 8-10 মিটার পর্যন্ত উঁচু ছিল ৷ আধ ঘণ্টার মধ্যে ত্রিশূলীর মালেখুতে 7 মিটার এবং গালচিতে ঢেউয়ের উচ্চতা ছিল 9 মিটার ৷ এই বিশাল ঢেউয়ে তিমুর, রাসুয়াগঢ়ীর বিভিন্ন এলাকা, সায়াপ্রুবেশির অংশবিশেষ, মেলাং, শান্তিবাজার এবং বেত্রাবতীর পথে যাকিছু ছিল সব ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গিয়েছে ৷ এই হড়পা বানে 12টি জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের (431.1 মেগাওয়াটের ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্রের গ্রিড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে), পাশাপাশি বহু সেতু এবং বহু রাস্তা স্রেফ ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে ৷ উদ্ধারের কাজ যতটা এগোচ্ছে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ।