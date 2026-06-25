বাংলাদেশিদের জন্য ভ্রমণ ভিসা ফের চালু হল, হাই-কমিশনারের দায়িত্ব নিয়েই ঘোষণা দীনেশের

বাংলাদেশিদের জন্য ভ্রমণ ভিসা ফের চালু হল, হাই-কমিশনারের দায়িত্ব নিয়েই ঘোষণা দীনেশের
বৃহস্পতিবার ঢাকায় ভারতের হাই-কমিশনারের আনুষ্ঠানিক দায়িত্ব নিলেন দীনেশ ত্রিবেদী৷
By PTI
Published : June 25, 2026 at 7:02 PM IST
ঢাকা (বাংলাদেশ), 25 জুন: বাংলাদেশের ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের নতুন হাই-কমিশনার হিসেবে বৃহস্পতিবার দায়িত্ব নিলেন দীনেশ ত্রিবেদী৷ 76 বছর বয়সী ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) এই নেতা এদিন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মহম্মদ সাহাবুদ্দিনের কাছে তাঁর পরিচয়পত্র পেশ করেন৷ এর মাধ্যমে তাঁর কূটনৈতিক দায়িত্ব পালন শুরু হল। এর আগে বুধবার নয়াদিল্লি তাঁকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর পদমর্যাদা প্রদান করে৷ তার পর বৃহস্পতিবার দায়িত্ব নিয়েই তিনি বাংলাদেশিদের জন্য ভ্রমণ ভিসা পুনরায় চালুর ঘোষণা করেছেন।
গত 27 এপ্রিল তাঁকে বাংলাদেশে ভারতের দূত হিসেবে নিয়োগ করা হয়৷ এই প্রথম কোনও রাজনীতিবিদকে এই পদের জন্য বেছেছে ভারত৷ তিনি 12 জুন বেনাপোল-পেট্রাপোল স্থলসীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেন। তার পর এদিন আনুষ্ঠানিক দায়িত্ব গ্রহণ করলেন৷ বঙ্গভবনের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, ভারতের নতুন হাইকমিশনার রাষ্ট্রপতির কাছে তাঁর পরিচয়পত্র পেশ করেছেন এবং এর মাধ্যমেই ঢাকায় তাঁর কূটনৈতিক দায়িত্ব পালন শুরু হয়েছে।
ওই মুখপাত্র জানান, ত্রিবেদী তাঁর কূটনৈতিক পরিচয়পত্র পেশ করার আগে ‘প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্ট’-এর একটি দল তাঁকে ‘গার্ড অফ অনার’ প্রদান করে। অনুষ্ঠানের পরপরই ত্রিবেদী ঢাকায় অবস্থিত ভারতীয় ভিসা কেন্দ্রে প্রথমবারের মতো জনসমক্ষে আসেন এবং সেখানে তিনি বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য ভ্রমণ ভিসা পুনরায় চালুর ঘোষণা করেন।
বাংলাদেশে মহম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আমলে নিরাপত্তা পরিস্থিতির অবনতি এবং নয়াদিল্লির সঙ্গে সম্পর্কের টানাপড়েনের জেরে প্রায় দুই বছর আগে বাংলাদেশীদের জন্য ভ্রমণ ভিসা দেওয়া স্থগিত করে দেয় ভারত৷ সেই সিদ্ধান্ত বদলের ঘোষণা করার সময় দীনেশ ত্রিবেদী বলেন, ‘‘আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে সাধারণ ভ্রমণ ভিসা পুনরায় চালু করার ঘোষণা করছি। আগামী 28 জুন থেকে ভিসার আবেদন জমা দেওয়া যাবে।’’
ত্রিবেদী জানান, ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, সিলেট ও খুলনা—এই পাঁচটি কেন্দ্র থেকেই ভিসা দেওয়া হবে এবং ভবিষ্যতে এই কার্যক্রম আরও সম্প্রসারিত করা হবে। তিনি আরও জানান, মানবিক কারণে জরুরি চিকিৎসার জন্য ভিসা দেওয়া অব্যাহত থাকবে।
এদিকে বুধবার ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে এক আনুষ্ঠানিক স্মারকলিপি জারি করা হয়৷ সেখানে দীনেশ ত্রিবেদীকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর মর্যাদা প্রদানের বিষয়টি জানানো হয়৷
উল্লেখ্য, এর আগে ঢাকায় ভারতের হাইকমিশনার ছিলেন পেশাদার কূটনীতিক প্রণয় কুমার ভার্মা৷ তাঁর চার বছরের মেয়াদ গত মাসে শেষ হয়েছে৷ 2024 সালের অগস্টে ছাত্র-নেতৃত্বাধীন গণঅভ্যুত্থানে শেখ হাসিনার সরকারের পতন ঘটে এবং পরবর্তীতে মহম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন প্রশাসন দায়িত্ব নেয়৷ সেই সময়ে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের অবনতি হয়। আর এই সময়কালে ঢাকায় ভারতের হাই কমিশনার ছিলেন প্রণয় কুমার ভার্মা৷
তাঁর স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে দীনেশ ত্রিবেদীকে। তবে ইতিমধ্যে পরিস্থিতি অনেকটাই বদলেছে৷ চলতি বছরের শুরুর দিকে বাংলাদেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়৷ শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগকে সেই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেওয়া হয়নি৷ এবারের ভোটে জয়ী হয় বিএনপি৷ গত 17 ফেব্রুয়ারি ওই দলের নেতা তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। তার পর থেকে ধীরে ধীরে ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্কের উন্নতি হচ্ছে৷ সেই উন্নতির একটা ধাপ বলা যেতে পারে এই ভ্রমণ ভিসা দেওয়া ফের চালু করার সিদ্ধান্ত৷