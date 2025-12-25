ETV Bharat / international

'আই হ্যাভ এ প্ল্যান', 17 বছর বাংলাদেশে ফিরে দেশবাসীকে বার্তা তারেকের

অশান্ত আবহে বাংলাদেশে ফিরেছেন বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ৷ তিনি স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ার বার্তা দিলেন ৷ ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশের কথা বললেন ৷

BNP Acting Chairman Tarique Rahman after return to Bangladesh
ঢাকায় ফিরে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান (ছবি: এপি)
Published : December 25, 2025 at 8:44 PM IST

ঢাকা, 25 ডিসেম্বর: দেশের উন্নয়নের জন্য, দেশবাসীর জন্য তাঁর একটা পরিকল্পনা আছে ৷ দীর্ঘ 17 বছর পর বাংলাদেশে ফিরে বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বললেন, "আই হ্যাভ আ প্ল্যান ফর দ্য ৷ ফর দি পিপল অফ মাই কান্ট্রি ৷ ফর মাই কান্ট্রি ৷" তাঁর কথায় উঠে আসে একাত্তরের যুদ্ধ, প্রয়াত ছাত্রনেতা ওসমান হাদির কথা ৷

আওয়ামী লীগ বা শেখ হাসিনার নাম তিনি একবারও উচ্চারণ করেননি ৷ কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকারের আমলকে 'স্বৈরাচার' বলে উল্লেখ করেন ৷ বাংলাদেশের সাম্প্রতিক হিংসা-অশান্তি নিয়ে তিনি দেশবাসীর কাছে, বিশেষত তরুণ প্রজন্মের কাছে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার আবেদন জানিয়েছেন ৷ বাংলাদেশের নিরাপত্তার উপর জোর দিয়েছেন ৷ স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ার বার্তা দিয়েছেন ৷

বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তাঁর ফিরে আসা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল ৷ এদিন রাজধানী ঢাকার পূর্বাচলে 36 জুলাই এক্সপ্রেসওয়েতে বিশাল মঞ্চে তাঁকে স্বাগত জানায় বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি (বিএনপি) ৷

ভাষণের শুরুতে তারেক উপস্থিত হাজার হাজার জনতাকে 'প্রিয় বাংলাদেশ' বলে সম্বোধন করেন ৷ বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বলেন, "আপনাদের দোয়ায় আমি আজ আমার প্রিয় মাতৃভূমিতে ফিরে আসতে পেরেছি ৷ 1971 সালে আমাদের এই প্রিয় মাতৃভূমি লাখো শহিদের রক্তে অর্জিত হয়েছিল ৷ ঠিক একইভাবে 75 সালে আবার আধিপত্যবাদীদের হাত থেকে রক্ষার জন্য সিপাই জনাদর বিপ্লবের মাধ্যমে আধিপত্যবাদীদের হাত থেকে রক্ষা করা হয়েছিল ৷ একইভাবে নব্বইয়ের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে এদেশের জনগণে তাঁদের গণতন্ত্রকে ছিনিয়ে এনেছিল ৷ কিন্তু তারপরেও ষড়যন্ত্রকারীদের ষড়যন্ত্র থেমে থাকেনি ৷ আমরা দেখেছি, 1971 সালে যেমন এদেশের মানুষ স্বাধীনতা অর্জন করেছিল, সেইরকম 2024 সালের 5 অগস্ট এদেশের সর্বস্তরের মানুষ, দল-মত-পেশা নির্বিশেষে নারী-পুরুষ সবাই এদেশের সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করেছিল ৷"

People of Bangladesh welcomes Tarique Rahman
ঢাকায় তারেক রহমানকে স্বাগত জানাচ্ছে জনতা (ছবি: এপি)

ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ গড়ার বার্তা দিয়ে বিএনপি'র শীর্ষ নেতা বলেন, "এই দেশে মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, হিন্দু-সহ বিভিন্ন ধর্মের মানুষ বসবাস করে ৷ আমরা চাই, সকলে মিলে এমন একটি বাংলাদেশ গড়ে তুলব, যে বাংলাদেশের স্বপ্ন একজন মা দেখেন ৷ একটি নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চাই ৷ যে বাংলাদেশে একজন নারী, পুরুষ শিশু নিরাপদে ঘর থেকে বের হলে, নিরাপদে ঘরে ফিরতে পারবে ৷"

2024 সালের হাসিনা সরকারের পতনের কথাও বলেন তারেক ৷ তাঁর কথায়, "বিগত 15 বছরে 2024 সাল মাত্র সেদিনের ঘটনা ৷ আমাদের তরুণ প্রজন্মের সদস্যরা কীভাবে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছে নিজেদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য ৷ ওসমান হাদি চেয়েছিল এই দেশের মানুষের গণতন্ত্রের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হোক ৷ গণতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক অধিকার ফিরে পাক ৷"

তরুণ প্রজন্মের প্রতি তাঁর বার্তা, "বিভিন্ন আধিপত্যবাদ শক্তির গুপ্তচরেরা এখনও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে ৷ আমাদের ধৈর্যশীল হতে হবে ৷ বিশেষত তরুণ প্রজন্মের সদস্যরা আছেন, আপনারা আগামী দিনে দেশকে নেতৃত্ব দেবেন, দেশকে গড়ে তুলবেন ৷ এই দায়িত্ব আপানাদের আজ গ্রহণ করতে হবে ৷" তারিক আরও বলেন, "যে কোনও মূল্যে আমাদের এই দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হবে ৷ যে কোনও উসকানির মুখে আমাদের ধীর, শান্ত থাকতে হবে ৷ আমরা দেশের শান্তি চাই ৷"

দেশবাসীর উদ্দেশে তাঁর বার্তা, "মার্টিন লুথার কিংয়ের বিখ্যাত ডায়ালগ 'আই হ্যাভ এ ড্রিম' ৷ আজ এই বাংলাদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে সকলের সামনে আমি বলতে চাই, বাংলাদেশ জাতীয়বাদী দলের সদস্য হিসাবে আপনাদের আমি বলতে চাই, আই হ্যাভ আ প্ল্যান, ফর দি পিপল অফ মাই কান্ট্রি ৷ ফর মাই কান্ট্রি ৷ আজ এই পরিকল্পনা দেশের মানুষের স্বার্থে ৷ দেশের উন্নয়নের জন্য ৷ দেশের মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তনের জন্য ৷"

নভেম্বরের শেষ দিকে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন বাংলাদেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী তথা বিএনপি'র চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়া ৷ অতিসঙ্কটজনক অবস্থায় তিনি ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷ এদিকে এর মধ্যে আগামী 12 ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে সংসদীয় নির্বাচনের দিন ঘোষণা করেন অন্তর্বর্তী প্রশাসনের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস ৷ আওয়ামী লীগের সবরকম রাজনৈতিক কাজকর্ম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল দেশের নির্বাচন কমিশন ৷ এবার লীগের নির্বাচনে লড়াও বাতিল ঘোষণা করা হয় ৷ এই আবহে তারেক রহমানের দেশে ফেরা বাংলাদেশের রাজনীতিতে নয়া শুরু হতে পারে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ ৷ তাঁকেই বিএনপি'র প্রধানমন্ত্রী মুখ ৷

