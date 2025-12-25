'আই হ্যাভ এ প্ল্যান', 17 বছর বাংলাদেশে ফিরে দেশবাসীকে বার্তা তারেকের
অশান্ত আবহে বাংলাদেশে ফিরেছেন বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ৷ তিনি স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ার বার্তা দিলেন ৷ ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশের কথা বললেন ৷
By PTI
Published : December 25, 2025 at 8:44 PM IST
ঢাকা, 25 ডিসেম্বর: দেশের উন্নয়নের জন্য, দেশবাসীর জন্য তাঁর একটা পরিকল্পনা আছে ৷ দীর্ঘ 17 বছর পর বাংলাদেশে ফিরে বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বললেন, "আই হ্যাভ আ প্ল্যান ফর দ্য ৷ ফর দি পিপল অফ মাই কান্ট্রি ৷ ফর মাই কান্ট্রি ৷" তাঁর কথায় উঠে আসে একাত্তরের যুদ্ধ, প্রয়াত ছাত্রনেতা ওসমান হাদির কথা ৷
আওয়ামী লীগ বা শেখ হাসিনার নাম তিনি একবারও উচ্চারণ করেননি ৷ কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকারের আমলকে 'স্বৈরাচার' বলে উল্লেখ করেন ৷ বাংলাদেশের সাম্প্রতিক হিংসা-অশান্তি নিয়ে তিনি দেশবাসীর কাছে, বিশেষত তরুণ প্রজন্মের কাছে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার আবেদন জানিয়েছেন ৷ বাংলাদেশের নিরাপত্তার উপর জোর দিয়েছেন ৷ স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ার বার্তা দিয়েছেন ৷
বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তাঁর ফিরে আসা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল ৷ এদিন রাজধানী ঢাকার পূর্বাচলে 36 জুলাই এক্সপ্রেসওয়েতে বিশাল মঞ্চে তাঁকে স্বাগত জানায় বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি (বিএনপি) ৷
ভাষণের শুরুতে তারেক উপস্থিত হাজার হাজার জনতাকে 'প্রিয় বাংলাদেশ' বলে সম্বোধন করেন ৷ বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বলেন, "আপনাদের দোয়ায় আমি আজ আমার প্রিয় মাতৃভূমিতে ফিরে আসতে পেরেছি ৷ 1971 সালে আমাদের এই প্রিয় মাতৃভূমি লাখো শহিদের রক্তে অর্জিত হয়েছিল ৷ ঠিক একইভাবে 75 সালে আবার আধিপত্যবাদীদের হাত থেকে রক্ষার জন্য সিপাই জনাদর বিপ্লবের মাধ্যমে আধিপত্যবাদীদের হাত থেকে রক্ষা করা হয়েছিল ৷ একইভাবে নব্বইয়ের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে এদেশের জনগণে তাঁদের গণতন্ত্রকে ছিনিয়ে এনেছিল ৷ কিন্তু তারপরেও ষড়যন্ত্রকারীদের ষড়যন্ত্র থেমে থাকেনি ৷ আমরা দেখেছি, 1971 সালে যেমন এদেশের মানুষ স্বাধীনতা অর্জন করেছিল, সেইরকম 2024 সালের 5 অগস্ট এদেশের সর্বস্তরের মানুষ, দল-মত-পেশা নির্বিশেষে নারী-পুরুষ সবাই এদেশের সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করেছিল ৷"
ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ গড়ার বার্তা দিয়ে বিএনপি'র শীর্ষ নেতা বলেন, "এই দেশে মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, হিন্দু-সহ বিভিন্ন ধর্মের মানুষ বসবাস করে ৷ আমরা চাই, সকলে মিলে এমন একটি বাংলাদেশ গড়ে তুলব, যে বাংলাদেশের স্বপ্ন একজন মা দেখেন ৷ একটি নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চাই ৷ যে বাংলাদেশে একজন নারী, পুরুষ শিশু নিরাপদে ঘর থেকে বের হলে, নিরাপদে ঘরে ফিরতে পারবে ৷"
2024 সালের হাসিনা সরকারের পতনের কথাও বলেন তারেক ৷ তাঁর কথায়, "বিগত 15 বছরে 2024 সাল মাত্র সেদিনের ঘটনা ৷ আমাদের তরুণ প্রজন্মের সদস্যরা কীভাবে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছে নিজেদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য ৷ ওসমান হাদি চেয়েছিল এই দেশের মানুষের গণতন্ত্রের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হোক ৷ গণতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক অধিকার ফিরে পাক ৷"
I HAVE A PLAN. FOR THE PEOPLE OF MY COUNTRY, FOR MY COUNTRY.— Bangladesh Nationalist Party-BNP (@bdbnp78) December 25, 2025
-TARIQUE RAHMAN
25 Dec 2025 pic.twitter.com/QLbxeIVwmf
তরুণ প্রজন্মের প্রতি তাঁর বার্তা, "বিভিন্ন আধিপত্যবাদ শক্তির গুপ্তচরেরা এখনও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে ৷ আমাদের ধৈর্যশীল হতে হবে ৷ বিশেষত তরুণ প্রজন্মের সদস্যরা আছেন, আপনারা আগামী দিনে দেশকে নেতৃত্ব দেবেন, দেশকে গড়ে তুলবেন ৷ এই দায়িত্ব আপানাদের আজ গ্রহণ করতে হবে ৷" তারিক আরও বলেন, "যে কোনও মূল্যে আমাদের এই দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হবে ৷ যে কোনও উসকানির মুখে আমাদের ধীর, শান্ত থাকতে হবে ৷ আমরা দেশের শান্তি চাই ৷"
The wait of 17 long years has finally come to an end.— Bangladesh Nationalist Party-BNP (@bdbnp78) December 25, 2025
Today, Dhaka witnessed history as millions of people gathered to welcome BNP Acting Chairman Tarique Rahman back to his homeland. After 17 years of political exile, the leader of the masses has returned to his motherland.
The… pic.twitter.com/WNNjw3alM4
দেশবাসীর উদ্দেশে তাঁর বার্তা, "মার্টিন লুথার কিংয়ের বিখ্যাত ডায়ালগ 'আই হ্যাভ এ ড্রিম' ৷ আজ এই বাংলাদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে সকলের সামনে আমি বলতে চাই, বাংলাদেশ জাতীয়বাদী দলের সদস্য হিসাবে আপনাদের আমি বলতে চাই, আই হ্যাভ আ প্ল্যান, ফর দি পিপল অফ মাই কান্ট্রি ৷ ফর মাই কান্ট্রি ৷ আজ এই পরিকল্পনা দেশের মানুষের স্বার্থে ৷ দেশের উন্নয়নের জন্য ৷ দেশের মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তনের জন্য ৷"
নভেম্বরের শেষ দিকে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন বাংলাদেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী তথা বিএনপি'র চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়া ৷ অতিসঙ্কটজনক অবস্থায় তিনি ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷ এদিকে এর মধ্যে আগামী 12 ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে সংসদীয় নির্বাচনের দিন ঘোষণা করেন অন্তর্বর্তী প্রশাসনের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস ৷ আওয়ামী লীগের সবরকম রাজনৈতিক কাজকর্ম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল দেশের নির্বাচন কমিশন ৷ এবার লীগের নির্বাচনে লড়াও বাতিল ঘোষণা করা হয় ৷ এই আবহে তারেক রহমানের দেশে ফেরা বাংলাদেশের রাজনীতিতে নয়া শুরু হতে পারে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ ৷ তাঁকেই বিএনপি'র প্রধানমন্ত্রী মুখ ৷