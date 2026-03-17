কাবুলের হাসপাতালে পাকিস্তানের হামলা ! মৃত 400, আহত আড়াইশো

আফগান সরকারের দাবি, সোমবার গভীর রাতে কাবুলে হামলা চালায় পাকিস্তান । যদিও হামলার দায় তাদের নয় বলে জানিয়েছে পাকিস্তান ৷

AFGHANISTAN PAKISTAN CONFLICT
গত 13 মার্চ কাবুলের বাসিন্দা ও তালিবান পুলিশ একটি ক্ষেপণাস্ত্রের ধ্বংসাবশেষ সংগ্রহ করার মুহূর্ত (এপি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 17, 2026 at 9:14 AM IST

নয়াদিল্লি, 17 মার্চ: সীমান্ত সংঘর্ষের জেরে টানাপড়েন এমনিতেই চরমে, তার মাঝে হামলা ৷ পাকিস্তান ও আফগানিস্তান দুই দেশের সম্পর্কে (Afghanistan-Pakistan Conflicts) নতুন সঙ্কট ডেকে এনেছে । সোমবার মাঝরাতে কাবুলের রিহ্যাব হাসপাতাল কেঁপে ওঠে পাকিস্তানের মিসাইল হামলায় ৷ যার জেরে মৃত্যু হয়েছে অন্তত 400 জনের ৷ মঙ্গলবার ভোরে এমনটাই এক্স পোস্টে জানিয়েছেন তালিবান সরকারে ডেপুটি মুখপাত্র হামদুল্লা ফিতরাত ৷

তালিবান সরকারের তরফ থেকে দাবি করা হয়েছে, মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে । ইতিমধ্যেই আহতের সংখ্যা আড়াইশো ছাড়িয়েছে ৷ পাকিস্তানি হামলায় হাসপাতালের একটা বড় অংশ পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে বলে দাবি করেছে তালিবান সরকার । তবে ইসলামাবাদ এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে । তারা জানায়, সোমবার কাবুল ও পূর্ব আফগানিস্তানের কোনও অসামরিক জায়গায় বিমান হামলা হয়নি । পাকিস্তান সরকার জানিয়েছে, তারা শুধু দু'টি অঞ্চলের সামরিক স্থাপনায় সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যভিত্তিক হামলা চালিয়েছে ৷

স্থানীয় সময় (সোমবার) রাত 9টা নাগাদ আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলের ওই রিহ্যাব হাসপাতালে হামলা চালানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে । আফগানিস্তানের উপ-সরকারি মুখপাত্র হামদুল্লাহ ফিতরাত এক্স পোস্টে লিখেছেন, "মিসাইল হামলায় কাবুলের হাসপাতালে আঘাত হানা হয়েছে ৷ যার জেরে 2000 শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালের একটি বড় অংশ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে । হামলায় প্রাণ গিয়েছে 400 জনের ৷ প্রায় 250 জন আহত হয়েছে।"

স্থানীয় টেলিভিশন চ্যানেলগুলিতে বেশকিছু ফুটেজ দেখা গিয়েছে ৷ বীভৎস ওই দৃশ্যে দেখা যাচ্ছে, ক্ষতিগ্রস্ত ভবনের ধ্বংসস্তূপে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে । দমকলকর্মীরা তা নেভানোর চেষ্টা করছেন । যেখানে যেখানে ধোঁয়া বেরচ্ছে সেখানে উদ্ধারকর্মী ও নিরাপত্তাকর্মীরা টর্চলাইট জ্বালিয়ে ধ্বংসস্তূপের মধ্যে তল্লাশি চালাচ্ছেন ৷

পাশাপাশি দমকলকর্মীরা আগুন নেভানোর চেষ্টা করছেন । ফিতরাত জানান, জরুরি দলগুলি আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ৷ ঘটনাস্থল থেকে মৃতদেহ উদ্ধারকার্য চলছে ৷ তালেবান সরকারের আরেক মুখপাত্র জাবিহুল্লাহ মুজাহিদের কথায়, "পাকিস্তান হাসপাতাল ও বেসামরিক স্থানে হামলা চালিয়ে ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে।" তাঁর অভিযোগ, চিকিৎসাধীন নেশাগ্রস্ত রোগীরাই এই হামলার শিকার। তিনি এটিকে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ বলে মন্তব্য করেন ৷

এদিকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফের মুখপাত্র মোশাররফ জাইদি অবশ্য হাসপাতালে হামলার অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন । তিনি বলেন, "কাবুলের কোনও হাসপাতালে হামলা করা হয়নি । যেখানে অভিযান চালানো হয়েছে, সেখানে গোলাবারুদ মজুদ রাখা হত । সন্ত্রাসবাদীদের যেখান থেকে সাহায্য করা হত, সেই জায়গাগুলিকে নিশানা করা হয়েছে ।"

পাকিস্তানের তথ্যমন্ত্রী আতাউল্লাহ তারার জানান, তারা শুধু দুটি অঞ্চলের সামরিক স্থাপনায় সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যভিত্তিক হামলা চালিয়েছে (Pakistan Strike on Kabul)। তাঁর দাবি, আফগান তালিবান যারা বিভিন্ন জঙ্গি গোষ্ঠীকে সমর্থন দিচ্ছে, তাদের প্রযুক্তিগত সাপোর্ট এবং গোলাবারুদ মজুতকেন্দ্রে হামলা করা হয়েছে । উল্লেখ্য, এই দফায় টানা তিন সপ্তাহ ধরে চলছে আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের এই সংঘাত ।

