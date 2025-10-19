অবিলম্বে সংঘর্ষ বিরতিতে রাজি পাকিস্তান-আফগানিস্তান, দাবি কাতারের
বিগত বেশ কিছুদিন ধরে পাকিস্তান ও আফগানিস্তান সীমান্তে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটছিল ৷ অনেকের মৃত্যুও হয়েছে ৷ এবার দুই দেশ যুদ্ধ বিরতিতে সম্মত হয়েছে ৷
Published : October 19, 2025 at 4:25 PM IST
দোহা, 19 অক্টোবর: সংঘর্ষ বিরতিতে রাজি হয়েছে পাকিস্তান ও আফগানিস্তান ৷ গতকাল কাতারের রাজধানী দোহায় দুই দেশের সীমান্তে শান্তি ফেরানোর বৈঠক হয় ৷ সেখানে মধ্যস্থতা করেছে কাতার ও তুরস্ক ৷ রবিবার কাতারের তরফে জানা গিয়েছে, যুযুধান দুই দেশ অবিলম্বে সংঘর্ষে ইতি টানতে রাজি হয়েছে ৷ পাশাপাশি ফের যেন সীমান্তে হিংসার ঘটনা না ঘটে, তার জন্য বিশেষ পদক্ষেপ করতে চলেছে দু'পক্ষই ৷
কাতারের বিদেশ মন্ত্রকের তরফে এই বিষয়ে একটি বিবৃতি জারি করা হয়েছে ৷ তাতে বলা হয়েছে, দোহায় অনুষ্ঠিত শান্তি বৈঠকে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী খোয়াজা আসিফ এবং আফগানিস্তানের তালিবান সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মুল্লা ইয়াকুব উপস্থিত ছিলেন ৷ মধ্যস্থতা করেছে কাতার ও তুর্কি ৷
Statement | Pakistan and Afghanistan Agree to an Immediate Ceasefire During a Round of Negotiations in Doha#MOFAQatar pic.twitter.com/fPXvn6GaU6— Ministry of Foreign Affairs - Qatar (@MofaQatar_EN) October 18, 2025
বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, "দু'পক্ষই অবিলম্বে সংঘর্ষ বিরতিতে রাজি হয়েছে ৷ এর সঙ্গে দুই দেশের মধ্যে শান্তি ও স্থিরতা দীর্ঘস্থায়ী করতে কয়েকটি পদক্ষেপ কার্যকরী করতে সম্মত হয়েছে ৷ শান্তি স্থাপনে এরপর প্রয়োজনে আরও কয়েকটি বৈঠক করবে তারা ৷"
পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে 2 হাজার 611 কিমি (1 হাজার 622 মাইল) দীর্ঘ সীমান্ত রয়েছে, যার সরকারি নাম ডুরান্ড লাইন ৷ যদিও আফগানিস্তানের তালিবান সরকার এই লাইনকে মান্যতা দেয় না ৷
দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়েন চলছে দীর্ঘদিন ধরেই ৷ 2023 সাল থেকে ইসলামাবাদ অভিযোগ করে চলেছে, আফগানের মাটিকে ব্যবহার করে জঙ্গিরা সীমান্তে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চালাচ্ছে ৷
সম্প্রতি পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়ার ওরাকজাই জেলায় তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি) হামলা চালায় ৷ ফলে একজন লেফটেন্যান্ট কলোনেল ও একজন মেজর-সহ 11 জনের মৃত্যু হয় ৷ এই ঘটনার পর দুই দেশের সম্পর্ক আরও তিক্ত হয়ে ওঠে ৷ যদিও আফগানিস্তান বারবার টিটিপি জঙ্গিদের আশ্রয় দেওয়ার কথা অস্বীকার করেছে ৷
এদিকে গত 9 অক্টোবর ছ'দিনের ভারত সফরে নয়াদিল্লিতে আসেন আফগানিস্তানের তালিবান সরকারের বিদেশমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকি ৷ তিনি যখন ভারতে তখন কাবুলে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে ৷ এর জন্য পাকিস্তানকেই দায়ী করে তালিবান সরকার ৷ এরপর দু'দেশের সীমান্ত আক্রমণ পাল্টা আক্রমণে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ৷
তালিবান যোদ্ধা এবং পাক সেনাবাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ ক্রমশ তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে ৷ এই পরিস্থিতিতে প্রায় 50-60 জন নিহত হওয়ার পর উপসাগরীয় দেশগুলির মধ্যস্থতায় এই সংঘর্ষ বিরতিতে সম্মত হয় দুই পাক-আফগান ৷ কিন্তু এই বিরতি ভেঙে করে গত শুক্রবার রাতে আকাশপথে আফগানিস্তানের উপর হামলা চালায় পাকিস্তান ৷ পাকতিকা প্রদেশের উরগুন জেলায় যুদ্ধ বিমান থেকে আক্রমণ কর ইসলামাবাদ ৷ এই হামলায় 10 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ মৃতদের মধ্যে 3 জন আফগান ক্রিকেটার ও 2টি শিশু রয়েছে বলে জানায় আফগান প্রশাসন ৷