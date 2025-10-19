ETV Bharat / international

অবিলম্বে সংঘর্ষ বিরতিতে রাজি পাকিস্তান-আফগানিস্তান, দাবি কাতারের

বিগত বেশ কিছুদিন ধরে পাকিস্তান ও আফগানিস্তান সীমান্তে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটছিল ৷ অনেকের মৃত্যুও হয়েছে ৷ এবার দুই দেশ যুদ্ধ বিরতিতে সম্মত হয়েছে ৷

Locals inspect the site of a cross-border attack by the Pakistani army in Afghanistan's eastern Paktika province, Saturday, Oct. 18, 2025
সংঘর্ষের পর আফগানিস্তানের পাকতিকা প্রদেশে ধ্বংসস্তূপের সামনে দাঁড়িয়ে স্থানীয়রা (ফাইল ছবি (এপি))
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 19, 2025 at 4:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

দোহা, 19 অক্টোবর: সংঘর্ষ বিরতিতে রাজি হয়েছে পাকিস্তান ও আফগানিস্তান ৷ গতকাল কাতারের রাজধানী দোহায় দুই দেশের সীমান্তে শান্তি ফেরানোর বৈঠক হয় ৷ সেখানে মধ্যস্থতা করেছে কাতার ও তুরস্ক ৷ রবিবার কাতারের তরফে জানা গিয়েছে, যুযুধান দুই দেশ অবিলম্বে সংঘর্ষে ইতি টানতে রাজি হয়েছে ৷ পাশাপাশি ফের যেন সীমান্তে হিংসার ঘটনা না ঘটে, তার জন্য বিশেষ পদক্ষেপ করতে চলেছে দু'পক্ষই ৷

কাতারের বিদেশ মন্ত্রকের তরফে এই বিষয়ে একটি বিবৃতি জারি করা হয়েছে ৷ তাতে বলা হয়েছে, দোহায় অনুষ্ঠিত শান্তি বৈঠকে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী খোয়াজা আসিফ এবং আফগানিস্তানের তালিবান সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মুল্লা ইয়াকুব উপস্থিত ছিলেন ৷ মধ্যস্থতা করেছে কাতার ও তুর্কি ৷

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, "দু'পক্ষই অবিলম্বে সংঘর্ষ বিরতিতে রাজি হয়েছে ৷ এর সঙ্গে দুই দেশের মধ্যে শান্তি ও স্থিরতা দীর্ঘস্থায়ী করতে কয়েকটি পদক্ষেপ কার্যকরী করতে সম্মত হয়েছে ৷ শান্তি স্থাপনে এরপর প্রয়োজনে আরও কয়েকটি বৈঠক করবে তারা ৷"

পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে 2 হাজার 611 কিমি (1 হাজার 622 মাইল) দীর্ঘ সীমান্ত রয়েছে, যার সরকারি নাম ডুরান্ড লাইন ৷ যদিও আফগানিস্তানের তালিবান সরকার এই লাইনকে মান্যতা দেয় না ৷

দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়েন চলছে দীর্ঘদিন ধরেই ৷ 2023 সাল থেকে ইসলামাবাদ অভিযোগ করে চলেছে, আফগানের মাটিকে ব্যবহার করে জঙ্গিরা সীমান্তে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চালাচ্ছে ৷

সম্প্রতি পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়ার ওরাকজাই জেলায় তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি) হামলা চালায় ৷ ফলে একজন লেফটেন্যান্ট কলোনেল ও একজন মেজর-সহ 11 জনের মৃত্যু হয় ৷ এই ঘটনার পর দুই দেশের সম্পর্ক আরও তিক্ত হয়ে ওঠে ৷ যদিও আফগানিস্তান বারবার টিটিপি জঙ্গিদের আশ্রয় দেওয়ার কথা অস্বীকার করেছে ৷

এদিকে গত 9 অক্টোবর ছ'দিনের ভারত সফরে নয়াদিল্লিতে আসেন আফগানিস্তানের তালিবান সরকারের বিদেশমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকি ৷ তিনি যখন ভারতে তখন কাবুলে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে ৷ এর জন্য পাকিস্তানকেই দায়ী করে তালিবান সরকার ৷ এরপর দু'দেশের সীমান্ত আক্রমণ পাল্টা আক্রমণে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ৷

তালিবান যোদ্ধা এবং পাক সেনাবাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ ক্রমশ তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে ৷ এই পরিস্থিতিতে প্রায় 50-60 জন নিহত হওয়ার পর উপসাগরীয় দেশগুলির মধ্যস্থতায় এই সংঘর্ষ বিরতিতে সম্মত হয় দুই পাক-আফগান ৷ কিন্তু এই বিরতি ভেঙে করে গত শুক্রবার রাতে আকাশপথে আফগানিস্তানের উপর হামলা চালায় পাকিস্তান ৷ পাকতিকা প্রদেশের উরগুন জেলায় যুদ্ধ বিমান থেকে আক্রমণ কর ইসলামাবাদ ৷ এই হামলায় 10 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ মৃতদের মধ্যে 3 জন আফগান ক্রিকেটার ও 2টি শিশু রয়েছে বলে জানায় আফগান প্রশাসন ৷

TAGGED:

AFGHANISTAN
PAKISTAN
AFGHANISTAN PAKISTAN PEACE
পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের অশান্তি
AFGHANISTAN PAKISTAN TRUCE DEAL

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

বাংলার দুর্গোৎসব অর্থনীতির বিস্ফোরণ, পঁচিশে ছাড়িয়ে গিয়েছে 1 লক্ষ কোটির গণ্ডি !

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.