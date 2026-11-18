হাসিনার প্রত্যর্পণের শর্ত ভারত ঠিক করবে না, বার্তা তারেকের উপদেষ্টার
sheikh Hasina B'desh Return Issue: উপদেষ্টা বলেন, "বাংলাদেশ স্বাধীন এবং সার্বভৌম দেশ। কে কোন শর্তে ফিরবেন তা না দেশ ঠিক করে দিতে পারে না।
By PTI
Published : November 18, 2026 at 1:15 AM IST
ঢাকা, 18 নভেম্বর: শেখ হাসিনা কোন শর্তে বাংলাদেশে ফিরবেন সেটা ভারত ঠিক করে দেবে না । এমনটাই জানালেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের উপদেষ্টা জাহেদ উর রহমান।
মঙ্গলবার উপদেষ্টা বলেন, "বাংলাদেশ এখন একটা স্বাধীন এবং সার্বভৌম দেশ। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছি আমরা । আর তাই এ দেশে কে কোন শর্তে ফিরবেন তা শুধু ভারত কেন অন্য কোনও দেশ ঠিক করে দিতে পারে না।"
দিন কয়েক আগে কয়েকটি সংবাদমাধ্যমে হাসিনার বাংলাদেশে ফেরা সংক্রান্ত বিষয় একটি সংবাদ পরিবেশিত হয় । সেখানে দাবি করা হয়, হাসিনাকে ফিরিয়ে দিতে ভারত দুটি শর্ত দিয়েছে । প্রথমত, ভারত বলেছে, বাংলাদেশের সেনাকে হয় নিজেদের বিমান পাঠিয়ে অথবা সীমান্তে এসে হাসিনাকে নিয়ে যেতে হবে । অন্যদিকে, তাঁর বিরুদ্ধে থাকা ফাঁসির সাজা প্রত্যাহারের জন্যও হাসিনাকে সুযোগ দিতে হবে । শুধু তাই নয়, বাংলাদেশের সংবিধানে থাকা সমস্ত আইনি অধিকার যাতে হাসিনা ভোগ করতে পারেন সেটাও নিশ্চিত করার কথা নাকি বলা হয়েছে ।
যদিও ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের তরফে মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল আগেই জানিয়ে দিয়েছেন এমন কোনও শর্ত ভারত দেয়নি । তিনি আরও জানান, হাসিনাকে বাংলাদেশে ফেরানো নিয়ে যে অনুরোধ এসেছে তা সম্পূর্ণ আইনি বিয়য় । তার জবাবে ভারতের তরফে যা করা হবে সেটাও আইনি বিষয় ।
তারেকের উপদেষ্টাও জানান, তিনি মনে করেন না ভারত এমন কোন শর্ত দিয়েছে । এর আগে বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী সামা ওবায়েদও সোমবার জানিয়েছিলেন, ভারতের তরফ থেকে এমন কোনও শর্ত এসেছে বলে তার জানা নেই। অন্যদিকে, তারেক সরকারের আইনমন্ত্রী জানিয়েছেন, কূটনৈতিক নিয়ম মেনে ভারতকে হাসিনাকে ফিরিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করা হয়েছে । এখন ভারতের সিদ্ধান্তের উপর সব নির্ভর করছে ।
দু'বছরও বেশি সময় ধরে হাসিনা ভারতে আছেন । আর এই দীর্ঘ সময় ধরে তাঁকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে ভারতের কাছে কূটনৈতিক স্তরে আবেদন জানিয়ে আসছে ঢাকা । ভারতের তরফেও বলা হয়েছে আবেদন এসেছে । কিন্তু সেই আবেদনের ভিত্তিতে ভারত কী সিদ্ধান্ত নেবে তা এখনও স্পষ্ট নয় । এরই মধ্যে প্রধানমন্ত্রী উপদেষ্টা জানালেন, হাসিনা কোন শর্তে ভারতে বাংলাদেশে ফিরবেন সেটা তাঁরা ছাড়া অন্য কেউ ঠিক করবেন না ।